Сеем огурцы: когда и как сажать их на рассаду — лучшие сорта, которые точно не горчат

Огурцы — одна из самых популярных культур, которую выращивают дачники. Домашние огурчики идут в салаты и заготовки, и многие стараются получить урожай как можно раньше. Объясняем, какие сорта точно не испортят вам настроение своей горечью и когда сажать огурцы на рассаду.
Когда сажать огурцы на рассаду
Сроки посева нужно высчитывать от даты высадки рассады на постоянное место. Возраст растения должен быть 30–40 дней.
— Слишком старое или слишком молодое растение не даст нужного урожая, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сибиряки будут высаживать огурцы в начале июня. В более южных регионах срок на 2–3 недели раньше.
Если вы планируете высадить рассаду 1 июня, то сеять рассаду стоит в самом конце апреля или в начале мая.
— Многие выращивают огурцы в теплице. В этом случае рассаду можно сеять уже сейчас, — добавила агроном.
По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в апреле лучше всего — 11, 17, 18, 25, 26,
Сорта огурцов для теплицы самоопыляемые — какие выбрать
Для теплицы нужны только самоопыляемые гибриды. Стоит обратить внимание на такие, как «Зозуля», «Доломит», «Профи», «Муромский», «Король грядки». Они не горчат и дают хороший урожай.
— Лучше отдавать предпочтение гибридам, которые устойчивы к перепадам температуры и раннеспелые, — советует Людмила Шубина. — Хороши раннеспелые гибриды: «Маша», «Мария», «Адам». Не горчат при правильном уходе.
Для открытого грунта используются пчелоопыляемые огурцы. На этих растениях есть и мужские, и женские цветы. Вторые легко отличить — они сразу растут с огурчиком. Среди сортов себя зарекомендовали: «Даша», «Диана», «Гектор», «Домовенок».
— Они менее требовательны к уходу, очень ароматные и более урожайные, — отметила агроном. — Так же они отлично подходят для засолки.
Многие современные сорта огурцов сами по себе не горчат. Чаще всего неприятный вкус — это результат неправильного ухода. Огурцам не хватало воды.
— Чаще всего горчит кончик огурца, в котором скапливается вещество — кукурбин. Это лекарственное вещество, которое способно приостанавливать рост плохих клеток в нашем организме, — объяснила Людмила Шубина.
Как сеять рассаду огурцов
Огурцы очень требовательны к температуре, грунту и правильному поливу. При показателях ниже
— Почва должна быть гораздо рыхлее, чем для других культур. В грунт добавляют немного перепревших
В плотной почве растение будет очень плохо развиваться.
Сеют семена сразу в отдельные стаканчики с дренажом. Сначала делают лунку в один сантиметр, куда закладывают 2–3 зерна суперфосфата двойного.
— Присыпьте почвой и на глубине в
Землю поливают, накрывают полиэтиленовой пленкой и убирают в теплое место. Всходы должны появиться очень быстро, на
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Какой рассадой нужно заняться в апреле и как лучше это делать, можно посмотреть здесь.
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