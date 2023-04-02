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Семь кругов садаИнструкция

Сеем огурцы: когда и как сажать их на рассаду — лучшие сорта, которые точно не горчат

Потребуется специальный грунт

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Уже мечтаете о домашних огурчиках?

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Огурцы — одна из самых популярных культур, которую выращивают дачники. Домашние огурчики идут в салаты и заготовки, и многие стараются получить урожай как можно раньше. Объясняем, какие сорта точно не испортят вам настроение своей горечью и когда сажать огурцы на рассаду.

Когда сажать огурцы на рассаду

От правильного выращивания рассады зависит будущий урожай

От правильного выращивания рассады зависит будущий урожай

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Сроки посева нужно высчитывать от даты высадки рассады на постоянное место. Возраст растения должен быть 30–40 дней.

— Слишком старое или слишком молодое растение не даст нужного урожая, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сибиряки будут высаживать огурцы в начале июня. В более южных регионах срок на 2–3 недели раньше.

Если вы планируете высадить рассаду 1 июня, то сеять рассаду стоит в самом конце апреля или в начале мая.

— Многие выращивают огурцы в теплице. В этом случае рассаду можно сеять уже сейчас, — добавила агроном.

По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в апреле лучше всего — 11, 17, 18, 25, 26, 27-е. В мае — 7, 14, 23, 24, 25-го. Неблагоприятные дни для посева огурцов в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12, 19, 26-го.

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Сорта огурцов для теплицы самоопыляемые — какие выбрать

Огурцы очень требовательны к правильному и своевременному поливу

Огурцы очень требовательны к правильному и своевременному поливу

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Для теплицы нужны только самоопыляемые гибриды. Стоит обратить внимание на такие, как «Зозуля», «Доломит», «Профи», «Муромский», «Король грядки». Они не горчат и дают хороший урожай.

— Лучше отдавать предпочтение гибридам, которые устойчивы к перепадам температуры и раннеспелые, — советует Людмила Шубина. — Хороши раннеспелые гибриды: «Маша», «Мария», «Адам». Не горчат при правильном уходе.

Для открытого грунта используются пчелоопыляемые огурцы. На этих растениях есть и мужские, и женские цветы. Вторые легко отличить — они сразу растут с огурчиком. Среди сортов себя зарекомендовали: «Даша», «Диана», «Гектор», «Домовенок».

— Они менее требовательны к уходу, очень ароматные и более урожайные, — отметила агроном. — Так же они отлично подходят для засолки.

Многие современные сорта огурцов сами по себе не горчат. Чаще всего неприятный вкус — это результат неправильного ухода. Огурцам не хватало воды.

— Чаще всего горчит кончик огурца, в котором скапливается вещество — кукурбин. Это лекарственное вещество, которое способно приостанавливать рост плохих клеток в нашем организме, — объяснила Людмила Шубина.

Как сеять рассаду огурцов

Всходы огурца появятся только при показателях выше +22 градусов

Всходы огурца появятся только при показателях выше +22 градусов

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Огурцы очень требовательны к температуре, грунту и правильному поливу. При показателях ниже +14 градусов растения погибают. Всходы появятся только при показателях выше +22 градусов.

— Почва должна быть гораздо рыхлее, чем для других культур. В грунт добавляют немного перепревших 2–3-летних опилок, — добавила агроном. — Рыхлый грунт нужен для нормального развития корневой системы.

В плотной почве растение будет очень плохо развиваться.

Сеют семена сразу в отдельные стаканчики с дренажом. Сначала делают лунку в один сантиметр, куда закладывают 2–3 зерна суперфосфата двойного.

— Присыпьте почвой и на глубине в 0,5 сантиметра уже кладите семечко, — объяснила Людмила Шубина. — Лучше всего сеять семена без предварительного замачивания.

Землю поливают, накрывают полиэтиленовой пленкой и убирают в теплое место. Всходы должны появиться очень быстро, на 4–5-й день.

Важное про сад и огород

Какой рассадой нужно заняться в апреле и как лучше это делать, можно посмотреть здесь.

Любая культура нуждается в трех главных вещах: свете, воде и правильном температурном режиме с проветриванием. Мы разобрались, как обеспечить правильную досветку.

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