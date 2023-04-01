СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 77.32
eur 84.11
СрочноАвтобус с пассажирами перевернулся в кювет
Все новости
Все новости
Семь кругов садаИнструкция

Сажаем огурцы, помидоры и капусту: что нужно посеять на рассаду в апреле и как это лучше сделать

До открытия дачного сезона осталось не так много времени

569

В апреле пора отправляться покупать семена огурцов и готовиться к их посеву

Поделиться

В апреле у дачников в квартирах уже колосится крепкая рассада перцев, баклажанов и даже некоторых сортов помидоров, но расслабляться рано. В этом месяце мы продолжаем сеять томаты, а также достаем из закромов семена огурцов. Объясняем, какой рассадой нужно заняться в апреле и как лучше это делать.

Когда сажать помидоры на рассаду

В апреле мы продолжаем сеять рассаду помидоров. Томаты для теплицы уже должны были взойти к этому времени, и пора приниматься за растения, которые будут расти в открытом грунте.

Детерминантные сорта томатов сеем с середины апреля. Более подробно о них мы рассказывали в конце марта.

— Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен составлять 45–60 дней, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В Сибири в открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, когда минет угроза возвратных заморозков.

По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева томатов в апреле — 11, 17, 18, 25, 26, 27-е. Неблагоприятные дни — 15, 19, 20-е.

Томаты — холодостойкая культура, поэтому рассаду можно ставить и на подоконник. Обязательно нужно сделать дренаж в горшке. Семена укладывают в бороздку глубиной около 1 сантиметра на расстоянии 1–2 сантиметров. Расстояние между бороздками — не менее 3 сантиметров. Сверху нужно засыпать грунтом и прихлопнуть. Всходы должны появиться на 4–5-е сутки.

Поделиться

Когда сажать огурцы на рассаду

Хотите получить урожай огурцов пораньше — сейте рассаду

Хотите получить урожай огурцов пораньше — сейте рассаду

Поделиться

Возраст огуречной рассады на момент высадки на постоянное место должен быть 30–40 дней.

— Слишком старое или слишком молодое растение не даст нужного урожая, — объяснила Людмила Шубина. — Сибирякам можно подождать конца апреля и даже начала мая, если огурцы выращиваются только на огороде.

При высадке в теплицу рассадой стоит заняться примерно в середине апреля.

По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в апреле — 11, 17, 18, 25, 26, 27-го, в мае — 7, 14, 23, 24, 25-го. Семена лучше отложить в сторону в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12, 19, 26-го.

Огурцы лучше сеять сразу в отдельные стаканчики в очень рыхлый грунт. В землю обязательно нужно внести суперфосфат двойной. Глубина посева — не более 0,5 сантиметра. Требуется высокая температура на всходах в +22... +25 градусов. Семена прорастают очень быстро. Обычно к третьему дню уже появляется росток.

Когда сажать капусту и кабачки на рассаду

Капусту на салаты нужно сеять уже в середине апреля

Капусту на салаты нужно сеять уже в середине апреля

Поделиться

Капуста и кабачки также быстро развиваются, и обычно их высаживают на постоянное место в возрасте 30–35 дней. В случае с капустой нужно учитывать, для каких целей выращиваются кочаны.

Во второй декаде апреля начинают посев цветной капусты, брокколи, кольраби, а также белокочанной капусты на салаты и употребление в свежем виде.

— Капусту на квашение, то есть поздние сорта, сеют позже — с 20 апреля по 1 мая — для того, чтобы она впоследствии не перерастала и не лопалась, — предупредила Людмила Шубина.

Тыквы и кабачки также сеют с конца апреля и высаживают на огород, когда точно не будет возвратных заморозков.

По лунному календарю садовода капусту в апреле лучше всего сеять 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27-го, в мае — 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25-го. Тыквы, кабачки, патиссоны можно смело сеять 11, 17, 18, 25, 26, 27 апреля и 7, 14, 23, 24, 25 мая. Не стоит заниматься посевом в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12, 19, 26-го.

Семена капусты сеют на глубину примерно в 0,5 сантиметра. Температура для всходов должна быть не ниже +20 градусов. В зависимости от сорта сеянцы появятся на 4–10-й день.

Какие цветы посеять в апреле

Бархатцы — одни из самых любимых цветов дачников

Бархатцы — одни из самых любимых цветов дачников

Поделиться

Дачникам не стоит забывать, что нужно сеять рассаду не только овощей, но и цветов. В апреле сеют астры и бархатцы. Возраст рассады этих цветов при высадке на постоянное место должен быть 45–60 дней. Более подробно про выращивание астр мы рассказывали в конце марта.

— Под астры должен быть специальный грунт без навоза, в идеале обработанный триходермином, — ответила агроном.

По лунному календарю садовода цветы лучше всего сеять в апреле — 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30-го, в мае — 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31-го. Неблагоприятные дни для посева в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12, 19, 26-го.

Астры и бархатцы сеют на глубину не более 0,5 сантиметра. Расстояние между бороздками — не менее 2 сантиметров. Сеянцы астр покажутся на 4–5-й день, бархатцев — на 7–8-й день.

Интересное про сад и огород

К середине апреля рассада томатов для теплицы станет достаточно крепкой, чтобы задуматься о пикировке. Когда и как рассаживать растения, объясняем здесь.

Любая культура нуждается в трех главных вещах: свете, воде и правильном температурном режиме с проветриванием. Мы разобрались, как обеспечить правильную досветку.

Астры — одни из самых любимых и популярных цветов у дачников. Рассказываем всё об этих цветах.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

ДачаСадОгородПомидорыОгурцыКапуста
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter