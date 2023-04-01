Сажаем огурцы, помидоры и капусту: что нужно посеять на рассаду в апреле и как это лучше сделать

В апреле у дачников в квартирах уже колосится крепкая рассада перцев, баклажанов и даже некоторых сортов помидоров, но расслабляться рано. В этом месяце мы продолжаем сеять томаты, а также достаем из закромов семена огурцов. Объясняем, какой рассадой нужно заняться в апреле и как лучше это делать.
Когда сажать помидоры на рассаду
В апреле мы продолжаем сеять рассаду помидоров. Томаты для теплицы уже должны были взойти к этому времени, и пора приниматься за растения, которые будут расти в открытом грунте.
Детерминантные сорта томатов сеем с середины апреля. Более подробно о них мы рассказывали в конце марта.
— Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен составлять
По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева томатов в апреле — 11, 17, 18, 25, 26,
Томаты — холодостойкая культура, поэтому рассаду можно ставить и на подоконник. Обязательно нужно сделать дренаж в горшке. Семена укладывают в бороздку глубиной около
Когда сажать огурцы на рассаду
Возраст огуречной рассады на момент высадки на постоянное место должен быть
— Слишком старое или слишком молодое растение не даст нужного урожая, — объяснила Людмила Шубина. — Сибирякам можно подождать конца апреля и даже начала мая, если огурцы выращиваются только на огороде.
При высадке в теплицу рассадой стоит заняться примерно в середине апреля.
По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в апреле — 11, 17, 18, 25, 26,
Огурцы лучше сеять сразу в отдельные стаканчики в очень рыхлый грунт. В землю обязательно нужно внести суперфосфат двойной. Глубина посева — не более 0,5 сантиметра. Требуется высокая температура на всходах в
Когда сажать капусту и кабачки на рассаду
Капуста и кабачки также быстро развиваются, и обычно их высаживают на постоянное место в возрасте
Во второй декаде апреля начинают посев цветной капусты, брокколи, кольраби, а также белокочанной капусты на салаты и употребление в свежем виде.
— Капусту на квашение, то есть поздние сорта, сеют позже — с
Тыквы и кабачки также сеют с конца апреля и высаживают на огород, когда точно не будет возвратных заморозков.
По лунному календарю садовода капусту в апреле лучше всего сеять 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26,
Семена капусты сеют на глубину примерно в 0,5 сантиметра. Температура для всходов должна быть не ниже +20 градусов. В зависимости от сорта сеянцы появятся на
Какие цветы посеять в апреле
Дачникам не стоит забывать, что нужно сеять рассаду не только овощей, но и цветов. В апреле сеют астры и бархатцы. Возраст рассады этих цветов при высадке на постоянное место должен быть
— Под астры должен быть специальный грунт без навоза, в идеале обработанный триходермином, — ответила агроном.
По лунному календарю садовода цветы лучше всего сеять в апреле — 3, 4, 5, 7, 23, 24,
Астры и бархатцы сеют на глубину не более 0,5 сантиметра. Расстояние между бороздками — не менее
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