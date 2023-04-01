Сажаем огурцы, помидоры и капусту: что нужно посеять на рассаду в апреле и как это лучше сделать

Детерминантные сорта томатов сеем с середины апреля. Более подробно о них мы рассказывали в конце марта.

— Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен составлять 45–60 дней, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В Сибири в открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, когда минет угроза возвратных заморозков.