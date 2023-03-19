Свет для помидорок: сколько стоят фитолампы, какие покупать и что будет с рассадой без досветки

Без света любое растение не сможет развиваться. Свет — это необходимое условие для фотосинтеза. К сожалению, как минимум до конца апреля за Уралом солнце не настолько активное, чтобы обеспечить нормальное развитие рассады, и даже в более южных регионах растениям требуется досветка.

— Рассада будет правильно развиваться с досветкой, будет более крепкой и здоровой, — уверяет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сейчас очень много предложений самых различных ламп. Самые современные фитолампы способны дать необходимый спектр.