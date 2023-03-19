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Свет для помидорок: сколько стоят фитолампы, какие покупать и что будет с рассадой без досветки

Особо требовательны к досветке томаты и огурцы

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Производители предлагают самые разные варианты ламп — с подставками, с креплениями и без

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Весна для любого дачника — период, когда нужно решать десятки задач при подготовке к новому сезону. Главная головная боль — это, конечно, выращивание рассады. От крепости и здоровья растений зависит будущий урожай. Любая культура нуждается в трех главных вещах: свете, воде и правильном температурном режиме с проветриванием. В этот раз мы разберемся, как обеспечить правильную досветку, зачем она нужна и чем можно заменить модные и дорогие фитолампы.

Без света любое растение не сможет развиваться. Свет — это необходимое условие для фотосинтеза. К сожалению, как минимум до конца апреля за Уралом солнце не настолько активное, чтобы обеспечить нормальное развитие рассады, и даже в более южных регионах растениям требуется досветка.

— Рассада будет правильно развиваться с досветкой, будет более крепкой и здоровой, — уверяет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сейчас очень много предложений самых различных ламп. Самые современные фитолампы способны дать необходимый спектр.

Рассаду досвечивают рано утром и поздно вечером.

— От солнечного света растения сейчас получают только 75% лучей. Утром лучше всего включать лампы с 06:00 до 10:00, вечером — с 18:00 до 21:00. Это способствует хорошей высоте рассады, — добавила агроном. — От качества рассады будет зависеть ваш урожай.

Томаты и огурцы — почему вытягивается рассада

Томаты и огурцы — культуры, которые остро нуждаются в дополнительном свете

Томаты и огурцы — культуры, которые остро нуждаются в дополнительном свете

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Рассада и томатов, и огурцов может вытягиваться по нескольким причинам. Самые частые из них — недостаток света, перелив и жара.

— Если света недостаточно, а его обычно не хватает растениям до конца апреля, то они начинают тянуться, — объяснила Людмила Шубина. — Обязательна досветка, как для томатов, так для огурцов — они точно будут чрезмерно вытягиваться без нее.

Слишком высокая рассада будет хрупкой и более уязвимой. При высадке на постоянное место придется укреплять ее с помощью дополнительных средств.

— Чрезмерный полив и жара также способствуют тому, что рассада томатов очень сильно вытягивается, — отметила агроном. — Нужно уменьшить количество воды и снизить температуру. Томатам ночью нужно около +18 градусов. Если рассада на подоконнике, то закройте шторы и батареи — и температура снизится.

Досветка нужна и рассаде перцев с баклажанами. Эти южные культуры привыкли к обилию света и будут лучше развиваться под лампами. Обязательна досветка всех мелкосемянных культур — петуний, лобелий, эустомы.

Фитолампы для рассады — стоит ли покупать

В магазинах продаются фитолампы самых разных размеров и форм

В магазинах продаются фитолампы самых разных размеров и форм

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Магазины предлагают десятки вариантов фитоламп, и стоимость их варьируется от 300 до 5000 рублей. Цена выше — уже на профессиональное оборудование, поэтому его рассматривать и покупать обычному дачнику нет нужды.

При выборе лампы нужно понимать, что растению нужны разные световые волны. Самые главные — красные, синие, в идеале еще и оранжевые. Солнечный свет включает в себя всё необходимое, но весной его мало для растений.

— Идеальное сочетание в фитолампе: 80% красного свечения, 15% синего свечения, 5% — остальные волны, — объяснила Людмила Шубина. — В этом случае свет получается не нежно-розовым, а с большим красным оттенком. Тогда эффект максимальный.

Сейчас лампы по большей части энергосберегающие. Раньше весной у дачников счета за электричество резко возрастали

Сейчас лампы по большей части энергосберегающие. Раньше весной у дачников счета за электричество резко возрастали

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Обязательно нужно изучить инструкцию к лампе. Мощность — также немаловажный показатель.

— На подоконник одна лампа в 10 ватт — это ни о чем. Если совсем нет солнечного света, то нужно 100 ватт на квадратный метр растений. Если на подоконнике, то 40–50 ватт на квадратный метр. Потребление электричества, конечно, приличное будет, но зато и результат тоже будет, — уверяет Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.

Цена будет кусаться: лампы мощностью от 30 ватт стоят около 2 тысяч рублей, а цена на лампы в 40–60 ватт в среднем начинается с 3,5–4 тысяч рублей.

— По моему опыту могу сказать, что брать лампы на 5–15 ватт смысла нет. Такая небольшая мощность серьезно повлиять на качество рассады не может, — добавила эксперт.

Чем заменить фитолампы

Небольшие фитолампы стоят от 300 рублей

Небольшие фитолампы стоят от 300 рублей

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Если вы не хотите тратиться на фитолампы и ездить по специальным садовым магазинам, то можно купить светодиодные или люминесцентные лампы.

— Светодиодные лампы могут давать очень хороший эффект. Сейчас многие из них максимально приближены к солнечному свету, и можно использовать их для досветки, — отмечает Людмила Шубина.

Холодный белый свет способен хорошо поддержать рассаду.

— Любая лампочка лучше, чем ничего — кроме Ильича, конечно. Яркий белый свет — уже будет хорошо: холодного белого света сейчас должно быть достаточно, и он благоприятно влияет на растение. Плодоношение — более сложная стадия, и если кто-то хочет получить огурчики на подоконнике, то нужно добавлять и другие спектры, — уверяет Кристина Хрустова. — В апреле, думаю, на южном окне и без досветки можно уже выращивать рассаду, но у кого северное окно, то да, она потребуется всю весну.

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