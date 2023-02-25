«Севок — слишком дорого»: как вырастить лук из семян и почему луковицы высаживают в холодную землю

«Эксибишен» — позднеспелый сорт, поспевающий за 120–130 дней. При этом может давать луковицы весом в 500 граммов и даже больше. Другие сорта в среднем дают луковицы до 100–150 граммов.

Тем, кто хочет луковки поменьше, стоит обратить внимание и попробовать вырастить лук-шалот.

— Шалот — это лук семейный. Он дает 3–4 и даже до 8 головок. Раньше в Сибири повсеместно выращивался, — отметила Людмила Шубина. — Шалот очень быстро размножается. У шалота масса луковки не более 60 граммов — это очень удобно. Шалот можно резать при посадке. Если все 8 луковиц оставить, то они будут мелкие, по 20 граммов. А если разрезать с сохранением корневого валика, то он даст более крупные луковки.