«Севок — слишком дорого»: как вырастить лук из семян и почему луковицы высаживают в холодную землю

Экономные и достаточно опытные дачники знают, что лук можно выращивать не только из севка, но и из семян. При этом луковица будет крупной и крепкой, если всё сделать правильно. Объясняем, как вырастить лук-чернушку, какие сорта стоит выбрать, чем выгоден шалот и почему в начале мая уже нужно будет вспахать огород.
Луком-чернушкой называют растение, полученное из семени. Семена у лука мелкие, черные, поэтому и такое название. Севок — это луковки, полученные в первый год после посева. Но можно сэкономить и год, и деньги, получив урожай сразу же, но через рассаду.
— Так можно посеять и обычный лук, и лук-шалот, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Севок — это очень дорого и есть определенные риски. Не факт, что он здоровый и крепкий. Может быть и луковая муха, и пероноспароз, может просто сгнить. Поэтому экономически выгоднее выращивать рассаду — можно получать нормальную головку в этот же сезон. Мы минуем фазу севка и сразу получаем лук.
Рассада лука неприхотлива, но требует внимательного полива.
Какие сорта лука посеять
Если говорить об обычном луке, то самые популярные сорта для посадки на рассаду — «Эксибишен», «Штуттгартер Ризен», «Ялтинский».
«Эксибишен» — позднеспелый сорт, поспевающий за 120–130 дней. При этом может давать луковицы весом в 500 граммов и даже больше. Другие сорта в среднем дают луковицы до 100–150 граммов.
Тем, кто хочет луковки поменьше, стоит обратить внимание и попробовать вырастить лук-шалот.
— Шалот — это лук семейный. Он дает 3–4 и даже до 8 головок. Раньше в Сибири повсеместно выращивался, — отметила Людмила Шубина. — Шалот очень быстро размножается. У шалота масса луковки не более 60 граммов — это очень удобно. Шалот можно резать при посадке. Если все 8 луковиц оставить, то они будут мелкие, по 20 граммов. А если разрезать с сохранением корневого валика, то он даст более крупные луковки.
По лунному календарю в марте нежелательный для посадок день только один — 18-е. Лук и на репку, и на зелень лучше всего начать выращивать — 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30-го.
Когда сажать лук на рассаду
Конец февраля и начало марта — идеальное время для посева лука. Его можно держать на подоконнике, так как растение устойчиво к перепадам температур и даже лучше растет именно в прохладных местах.
— Лук-чернушка растет прекрасно без досветки, очень хорошо на подоконнике в самом холодном месте. Высота горшка должна быть не менее 12–15 сантиметров, потому что корневая система у лука достаточно длинная, — отметила Людмила Шубина. — Почва должна быть очень рыхлой, и при пересадке нужно обеспечить сохранность корней.
Если вы хотите получить очень крупный лук, то лучше распикировать по маленьким стаканчикам рассаду примерно через месяц после посева. Но пикировка для растений необязательна. К концу апреля первое перышко будет высотой примерно 10–15 сантиметров.
По лунному календарю в марте нежелательный для посадок день только один — 18-е. Лук и на репку, и на зелень лучше всего начать выращивать — 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30-го.
Когда сажать лук весной
В конце апреля — начале мая и рассаду, и севок высаживают в открытый грунт. Конечно, если уже нет низких температур и сошел снег.
— Лук — самая ранняя культура, которая идет под посадку. Он не просто выдерживает холод, но и требует его. У лука корневая система начинает нарастать раньше пера, причем в холодной земле. Для нее холод — призыв к тому, что нужно срочно расти, пока жара не наступила, — предупреждает Людмила Шубина. — Можно прикрыть сверху грядку укрывным материалом. Грядка должна быть очень хорошо удобрена.
Кто запаздывает с посадкой лука, оставляет его на середину мая-июня, тот рискует остаться без урожая: в это время начинаются суховеи, жара, полив — лук плохо укореняется, повреждается луковой мухой.
Как вырастить лук на подоконнике
Зеленый лук на перо выращивается очень легко в домашних условиях, ему даже не нужен грунт. Луковку можно поместить в воду, чтобы жидкость скрывала ее примерно на половину.
— Важно не давать воде пересыхать. В течение 30 дней вы сможете уже срезать лук на салат, — отметила Людмила Шубина.
Для лука вполне комфортна температура
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