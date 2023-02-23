«Проращивать не стоит»: как подготовить семена на рассаду и в каких растворах их нужно обязательно замочить

— Проверка всхожести семян в домашних условиях — очень затратный и по времени, и по средствам процесс. Обычно к ней прибегают в крупных хозяйствах, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Как правило, в пачке несколько десятков семян и проверять их обычному дачнику смысла нет. Главное — при покупке смотреть срок годности, маркировку.

Но если вы всё же хотите убедиться в качестве семян, то проверить всхожесть нетрудно. На блюдечко нужно выложить влажную салфетку (или ватный спонж, или просто вату, но влажную), сверху насыпать семена. Опрыскать их водой или полить, убрать в теплое место. На четвертый-пятый день при температуре не ниже +20... +22 °C семена должны дать корешок. То, сколько из них прорастет, покажет, насколько качественный у вас посевной материал. Но у каждой культуры свой срок прорастания. Перцы и баклажаны могут дать корешок только на десятый-двенадцатый день, томаты — на восьмой, а огурцы — на второй-третий день.