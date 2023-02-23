«Проращивать не стоит»: как подготовить семена на рассаду и в каких растворах их нужно обязательно замочить

Дачникам уже пора приступить к посеву перцев и баклажанов и вовсю закупаться семенами томатов и огурцов. Но для того, чтобы получить крепкую рассаду и богатый урожай, придется хорошенько постараться уже сейчас. Объясняем, как правильно подготовить семена к посадке, почему не стоит их проращивать и каким растениям требуется стратификация.
Как проверить семена на всхожесть
От всхожести семян зависит ваш будущий урожай. На этот показатель в первую очередь влияет срок годности. У разных культур он разный. Нужно выбирать производителей, которые ставят маркировку.
Лучше не рисковать, и если вы покупаете семена в этом году, то должен быть указан срок посева — 2023 или 2024 год. В этом случае можно рассчитывать на 80% всхожести. Просроченные семена могут совсем не взойти.
Срок годности семян кабачка, патиссона, огурца — восемь лет. Томата, тыквы, базилика — до пяти лет. Моркови, свеклы, баклажана, сладкого перца — до четырех. А семена салата станут непригодны через два года.
— Проверка всхожести семян в домашних условиях — очень затратный и по времени, и по средствам процесс. Обычно к ней прибегают в крупных хозяйствах, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Как правило, в пачке несколько десятков семян и проверять их обычному дачнику смысла нет. Главное — при покупке смотреть срок годности, маркировку.
Но если вы всё же хотите убедиться в качестве семян, то проверить всхожесть нетрудно. На блюдечко нужно выложить влажную салфетку (или ватный спонж, или просто вату, но влажную), сверху насыпать семена. Опрыскать их водой или полить, убрать в теплое место. На четвертый-пятый день при температуре не ниже
Как подготовить семена на рассаду
Подготовка семян к посеву очень важна и включает в себя несколько этапов. Первый — сортировка.
— Внимательно осмотрите семена и уберите поврежденные и в пятнах. Так вы сэкономите себе время и получите только здоровые растения, — советует агроном.
Второй этап — обеззараживание и удобрение. Сейчас производители сами обрабатывают семена, но если вы хотите перестраховаться, то ниже мы более подробно расскажем, в каких растворах и на сколько нужно замочить посевной материал. Мелкосеменные культуры, такие как базилик, земляника или петунии, замачивать не стоит.
Третий этап — проращивание и стратификация. Если вы хотите быстрее получить всходы, то придется потратить дополнительные усилия.
Замачивание и обработка семян перед посевом
Замачивать семена лучше в двух растворах. Первый, из марганцовокислого калия, убьет болезни. Второй, из древесной золы или удобрений, сделает посадочный материал более крепким.
Сначала семена замачивают в 1-процентном растворе марганцовокислого калия примерно на 15–20 минут. После этого промывают и высушивают. Потом дело за вторым раствором. Его нужно приготовить заранее.
— Берем столовую ложку древесной золы на один литр воды, размешиваем, сутки настаиваем. Опускаем семена и оставляем их на час, — советует агроном. — Промывать не нужно, только высушить. Потом можно сеять.
Вместо зольного раствора можно развести минеральные удобрения. Готовые смеси продаются в садовых магазинах. На упаковке должно быть указано, как правильно развести их, но обычно это чайная ложка на полтора литра воды.
Что такое стратификация и зачем ее делать
Многим культурам, для того чтобы активнее развивать семечко, нужно искусственно создать зиму.
— Стратификация — это воздействие низких положительных температур в течение длительного периода времени для ускорения процесса прорастания семян, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
В естественных условиях под зиму в снег уходят семена многих цветов и растений, таких как примула, лаванда, петуния, клематис, дельфиниум, флоксы, туя, земляника. При стратификации их семена взойдут лучше.
— Весной по мере таяния снега семечки набухают от талых вод и начинают расти. Сымитировать этот процесс можно в холодильнике. Есть длительная стратификация, когда семена сеют на грунт и отправляют в холодильник на несколько месяцев. Есть периодическая, когда семена попеременно держат то в тепле, то в холоде, — отметила специалист.
Стратификация нужна косточковым, семечковым культурам, которые заканчивают вегетацию осенью. Чаще всего на упаковках семян указано, требуется ли им стратификация. Привычные нам овощные культуры, такие как томаты, перцы, баклажаны, обычно в ней не нуждаются.
Увлажненные семена в песке помещают в холодильник. Нужно периодическое проветривание, чтобы посевной материал не сгнил. Температура должна быть всегда не ниже 0 градусов. При периодической стратификации семена держат в тепле и холоде по очереди по 12–15 часов до прорастания.
Условия для прорастания семян
Дачники часто проращивают семена культур, которым не требуется ни стратификация, ни подобные манипуляции. В надежде быстрее получить урожай, можно потерять весь посевной материал.
— Семена томата, перца, баклажана или любых других овощных культур я никогда не проращиваю до появления ростков, — отмечает Людмила Шубина. — Проращивать их не стоит, потому что это может обернуться потерей всех растений. Можно передержать семечки, и они просто сгниют. Или пересушить, или домашние животные могут испортить. Рисков больше, чем возможной выгоды.
Если у семян хороший срок годности, вы их обработали и высушили, то можно смело сажать в землю. Для прорастания необходимо тепло и вода, а сеянцам после всхода потребуется свет.
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