«Цветок восхитительный, но очень капризный»: как вырастить рассаду петуний у себя дома — правила и сроки

Петунии — одни из самых любимых цветов у дачников. Пышные яркие растения при правильном уходе радуют глаз весь сезон. Если вы решились вырастить их рассаду, то берите на вооружение наши советы. Цветок очень капризный в выращивании, но точно стоит всех усилий.
Когда сажать петунию и какие сорта выбрать
Петунии лучше всего сеять на рассаду с середины февраля — если не получится с первого раза, то у вас будет время попробовать еще раз. Первые цветы появятся в конце апреля.
Петунии бывают кустовыми, ампельными, каскадными. По форме цветков встречаются махровые, простые, обильноцветущие, мелкоцветковые, крупноцветковые. Всё зависит от ваших предпочтений.
— Чаще всего люди выбирают фиолетовые, малиновые и белые петунии, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Цветок восхитительный, но рассада очень капризна.
Грунт должен быть рыхлым и не кислым. Как правильно выбрать землю и приготовить ее для рассады, мы уже подробно объясняли.
— Петунии будут при правильном уходе цвести до глубокой осени. От прищипывания и черенкования цветок становится еще пышнее и красивее, при этом рассада очень требовательна к условиям, — отметила специалист. — Для того чтобы семена проросли, нужна температура как минимум +25 градусов.
По лунному календарю благоприятные дни в феврале для посева петуний — 1, 7, 9, 28-е. Неблагоприятные — 6, 19, 20-е.
Рассада петуний — как ухаживать
Грунт при посадке должен быть влажным. В нем нужно сделать неглубокие бороздки и в них аккуратно высыпать семена.
— Присыпать землей нельзя: петуния — мелкосемянное растение, и если его засыпать, то всходов не будет, — предупреждает Людмила Шубина. — Рассадный горшок нужно накрыть пленкой.
Сеянцы покажутся через 10–15 дней после посадки, если всё сделать правильно: не пересушивать почву, опрыскивая ее из пульверизатора, и сохранять высокую температуру. Как только появились крошечные сеянцы — ставьте лампу и досвечивайте их, потому что без этого растения будут расти медленно и не станут крепкими.
— Пленку с сеянцев сразу же снимать нельзя: всходы к свежему воздуху приучают постепенно, когда корешки зацепились за землю. В квартире воздух сухой, поэтому очень внимательно нужно следить за влажностью, — подчеркивает Людмила Шубина. — Струей воды мелкосемянные растения поливать нельзя, нужно делать это крайне аккуратно, можно даже использовать пипетку.
Чаще всего петунии погибают из-за плохого увлажнения, неправильного температурного режима на всходах и при недостатке света.
Когда пикировать петунии
Пикировка — пересадка сеянцев в отдельное место — проводится, когда растения окрепнут. Нужно дождаться настоящих листочков.
— Пикировку, как правило, проводят в фазе 2 настоящих листочков (то есть 2 настоящих и 2 семядольных. — Прим. ред.). Их аккуратно поддевают палочкой или зубочисткой, — отмечает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Но лучше подождать и дать растениям время окрепнуть. Как только им станет тесно в горшке — тогда и рассаживайте.
— Я аккуратно переворачиваю емкость с посевными на ладонь и отламываю нужный мне участок земляного кома вместе с растением. При такой пикировке растения имеют хорошо разветвленную корневую систему, им легче справиться с шоком, — добавила эксперт.
Прищипнуть — удалить верхние части побегов — нужно у гибридов с сильным ростом.
— Когда они вырастут примерно до 5–7 сантиметров, прищипните побеги над 4–5 листьями, — посоветовала Людмила Шубина, агроном.
В открытый грунт растения пересаживают в конце мая-июня.
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