«Цветок восхитительный, но очень капризный»: как вырастить рассаду петуний у себя дома — правила и сроки

— Присыпать землей нельзя: петуния — мелкосемянное растение, и если его засыпать, то всходов не будет, — предупреждает Людмила Шубина. — Рассадный горшок нужно накрыть пленкой.

Сеянцы покажутся через 10–15 дней после посадки, если всё сделать правильно: не пересушивать почву, опрыскивая ее из пульверизатора, и сохранять высокую температуру. Как только появились крошечные сеянцы — ставьте лампу и досвечивайте их, потому что без этого растения будут расти медленно и не станут крепкими.



— Пленку с сеянцев сразу же снимать нельзя: всходы к свежему воздуху приучают постепенно, когда корешки зацепились за землю. В квартире воздух сухой, поэтому очень внимательно нужно следить за влажностью, — подчеркивает Людмила Шубина. — Струей воды мелкосемянные растения поливать нельзя, нужно делать это крайне аккуратно, можно даже использовать пипетку.