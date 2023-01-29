Время сеять клубнику: как получить крепкую рассаду, которая даст крупные и сладкие ягоды

Сорта сладкой земляники

Клубника бывает двух видов — обычная и ремонтантная. Вторая способна дать урожай несколько раз за сезон, но при правильном уходе. Лучше выбирать мелкоплодную, чтобы ягодки успели вызреть. Стоит обратить внимание на «желтое чудо», «альпийскую», «искушение», «женеву».

В Сибири нужно придерживаться районированных сортов, которые гарантированно успеют дать урожай и не вымерзнут под снегом. Сладость ягод зависит от сорта и от количества солнца и воды, которые получит ваш куст.

— Среди среднеспелых сортов стоит обратить внимание на «первоклассницу», «солнечную поляну», «орлец», «даренку», «фестивальную». Все они дают прекрасный урожай даже в холодном климате, — рекомендует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.