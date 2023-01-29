Время сеять клубнику: как получить крепкую рассаду, которая даст крупные и сладкие ягоды

Одна из самых любимых и популярных у дачников ягод — клубника, или, если называть ее с точки зрения агрономии правильно, земляника. После четырех лет куст становится старым и начинается серьезный спад урожая, поэтому нужно регулярно высаживать новые. Рассаду можно получить не только вегетативным способом от уже имеющихся растений, но и с помощью семян — так вы сможете попробовать новые сорта. Объясняем, как правильно сеять клубнику и на что нужно обратить внимание.
Сорта сладкой земляники
Клубника бывает двух видов — обычная и ремонтантная. Вторая способна дать урожай несколько раз за сезон, но при правильном уходе. Лучше выбирать мелкоплодную, чтобы ягодки успели вызреть. Стоит обратить внимание на «желтое чудо», «альпийскую», «искушение», «женеву».
В Сибири нужно придерживаться районированных сортов, которые гарантированно успеют дать урожай и не вымерзнут под снегом. Сладость ягод зависит от сорта и от количества солнца и воды, которые получит ваш куст.
— Среди среднеспелых сортов стоит обратить внимание на «первоклассницу», «солнечную поляну», «орлец», «даренку», «фестивальную». Все они дают прекрасный урожай даже в холодном климате, — рекомендует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Хорошо себя показали крупные сорта «диамант» и «сладкоежка». Среди раннеспелых вам могут подойти «красная шапочка», «альба». А если хочется на огороде яркости, то интересный вариант — земляника с розовыми цветами.
— Это декоративная земляника, которая также дает урожай, но при этом и выглядит очень красиво. Декоративные сорта обычно идут с розовыми цветочками и с пышными листочками, — отмечает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Декоративная клубника часто не выдерживает морозов, но можно попробовать выращивать «розовое чудо» и «вечность».
Какой грунт нужен для земляники и когда ее сеять
Земляника любит подкисленный грунт, поэтому можно смело брать покупной — он чаще всего кислый из-за высокого содержания торфа.
Время для посева семян — с конца января и до середины февраля. В этом случае цветочки появятся уже в июне.
— Сеянцы зацветают в этом же году и дают урожай, но не стоит ожидать, что он будет обильным, — предупреждает Людмила Шубина. — Куст укоренится и уже на следующий год даст полноценный урожай.
По лунному календарю благоприятные дни в феврале для посева земляники — 1, 21, 22, 28. Неблагоприятные — 6, 19, 20.
Как сеять рассаду
В рассадный горшок высыпьте питательный грунт и сделайте бороздочки. Углубления должны быть до 0,5 сантиметра, их можно сделать линейкой или карандашом.
— Бороздочки проливают обязательно раствором марганцовокислого калия. Слишком крепкий делать не нужно, — отмечает Людмила Шубина, агроном. — Семена земляники сеют, не засыпая сверху землей, так как они очень мелкие.
Горшок нужно закрыть пленкой. Земляника не очень требовательна к теплу и освещенности, но всё же температура должна быть около
— Время от времени нужно открывать пленку и обязательно соблюдать режим увлажнения. Грунт не должен пересыхать, — предупреждает агроном. — Через 25–30 дней получаются крепкие растения. Поливать нужно аккуратно.
Есть и другой способ посева.
— Можно сеять на витамины с периодической стратификацией, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — Сначала я готовлю рабочий раствор витаминов. Размещаю семена между двух смоченных витаминами ватных дисков. Всю эту конструкцию складываю в зип-пакет. Далее пакетики с посевами помещаю в холодильник на пару дней, потом в тепло — чередую холод и тепло до тех пор, пока семена не прорастут. Проросшие семена сею на грунт и оставляю в парнике, пока сеянцы не окрепнут.
Стратификация — имитация зимних условий для того, чтобы семена пробудились и начали активный рост. Обычно их ненадолго помещают в холодильник перед проращиванием.
Пикируют (рассаживают) рассаду земляники обычно при появлении пятого-шестого листа. Специалист рекомендует делать это в 200-граммовые стаканчики, в рыхлый и питательный грунт.
Высаживать в открытый грунт рассаду следует в конце мая — начале июня.
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