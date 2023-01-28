«Сейте рассаду вовремя!» Что обязательно нужно посадить в феврале, чтобы получить хороший урожай

В феврале дачникам пора начинать готовить рассаду. Как выбрать грунт и сделать его идеальным, мы разбирали на прошлой неделе. А теперь представляем чек-лист, что обязательно нужно посеять в феврале, чтобы не остаться без урожая. Речь пойдет не только о цветах, но и об овощах.
Основные правила выращивания рассады
Правильно подготовленная земля для рассады — залог щедрого урожая. Важно, чтобы она была не кислой, рыхлой и питательной. В рассадных горшках обязательно должен быть дренаж — для этого подойдет галька, гравий, перлит, обработанный керамзит. Песок и опилки не подходят для дренажа.
При посеве рассады нужно учитывать сроки высадки растений в открытый грунт. В Сибири угроза возвратных заморозков сохраняется до 10 июня. До этого срока высаживать рассаду на улице можно, только укрыв растения и пристально следя за температурным режимом.
Возвратные заморозки — это непродолжительное понижение температуры воздуха ниже ноля градусов.
— Сеять рассаду нужно вовремя. Когда высеваем любые культуры, всегда нужно смотреть, какого возраста должна быть рассада при высадке на постоянное место, иначе легко можно остаться без урожая, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — И переросшая рассада, и не доросшая рассада значительно уменьшит урожай. Нужные сроки обычно указываются на пакетике семян.
Всходам также потребуются подкормки.
— Правильные подкормки также очень важны. Не забывайте вовремя давать их растениям — тогда они будут крепкими и дадут хорошие цветы и урожай, — отмечает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — Для каждого растения — свой режим полива.
Нужно быть очень внимательными — не переливать и не пересушивать почву. Для досветки стоит купить специальные лампы.
Когда сеять эустому, землянику и петунии
В первых числах февраля нужно обязательно посеять на рассаду эустому и землянику (клубнику), если вы хотите получить красивые цветы и урожай вовремя. Семена и эустомы, и земляники очень мелкие, поэтому при посеве покрывать землей их не нужно.
Эустома более капризна и требовательна в уходе — подробно о ней мы рассказывали ранее. Сеянцы появятся примерно через две недели, и им потребуется досветка. Температура должна быть не ниже +22 градусов.
Петунии тоже нужно сажать в феврале, желательно до его середины.
— Всходы петунии и эустомы очень нежные, корешков практически нет, то есть сцепление с грунтом минимальное. И если при поливе вы пустите большой поток воды на такой сеянец, его можно попросту смыть на дно посевной емкости. Тогда маленький росток никогда не пробьется наружу, — предупреждает Кристина Хрустова.
Для полива используйте пульверизатор, пипетку или шприц.
В начале месяца нужно посеять и сельдерей корневой: чтобы получить хорошую головку, его лучше выращивать через рассаду.
— Это мелкосемянная культура, всходит 10–12 дней. Его тоже ни в коем случае нельзя засыпать, — отметила Людмила Шубина.
В последние годы среди дачников набирает популярность лук-порей. Его тоже следует сажать в феврале, но семена нужно заделывать в землю примерно на 0,5 сантиметра и закрывать пленкой.
Перцы и баклажаны
Из овощей в феврале нужно не забыть посеять перцы и баклажаны. Заняться этим лучше всего в конце месяца.
— Возраст рассады перцев и баклажанов к моменту высадки в грунт должен быть около 75 дней. Есть сорта, у которых срок чуть меньше — около 65–70 дней. Эта информация обычно указана на упаковках семян, — объяснила Людмила Шубина.
Срок считается с момента посева семечка и до момента высадки на постоянное место. Если вы посеяли их в конце февраля, то высадить должны в середине мая.
— Если вы планируете высадить их в открытый грунт в начале июня, то семена сеять следует к концу первой декады марта, — предупреждает агроном.
Перцы и баклажаны — очень теплолюбивые культуры. Они требуют на всходах температуру не менее +25 градусов, так что для них выбирайте самое теплое место в квартире. Рассадный горшок лучше накрыть пленкой, а при появлении сеянцев снять ее и начать досвечивать.
Посадки по лунному календарю
Многие садоводы ориентируются на лунный календарь, который приурочивает все работы с растениями к определенным фазам Луны. Спутник Земли управляет приливами и отливами, а вот насчет влияния на растения споры ведутся долгие годы. Но многие дачники всё же ориентируется на него.
В феврале самый благоприятный день выпадает на 22 февраля — Луна будет расти. Благоприятными днями также станут 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28-е. Неблагоприятные дни в полнолуние и новолуние — 6, 19, 20-е. Остальные дни будут нейтральными.
Что еще почитать про сад и огород
Залог хорошего урожая — это земля, в которой вы будете всё сейчас выращивать. Рассказываем, чем опасен покупной грунт, как его обезопасить и как сделать идеальную основу для рассады самостоятельно.
Вот уже который дачный сезон эустома приковывает к себе всё больше внимания. При этом она достаточна требовательна к уходу, а вырастить ее из семян — та еще задача. Разбираемся во всех тонкостях со специалистами.
Можно ли вырастить из семечка апельсина, мандарина или лимона свое собственное дерево? Можно. Только это будет не так просто, как кажется, но плоды с некоторых цитрусов можно получать даже дома.