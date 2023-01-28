«Сейте рассаду вовремя!» Что обязательно нужно посадить в феврале, чтобы получить хороший урожай

В первых числах февраля нужно обязательно посеять на рассаду эустому и землянику (клубнику), если вы хотите получить красивые цветы и урожай вовремя. Семена и эустомы, и земляники очень мелкие, поэтому при посеве покрывать землей их не нужно.

Эустома более капризна и требовательна в уходе — подробно о ней мы рассказывали ранее. Сеянцы появятся примерно через две недели, и им потребуется досветка. Температура должна быть не ниже +22 градусов.

Петунии тоже нужно сажать в феврале, желательно до его середины.