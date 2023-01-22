Самый модный цветок: как вырастить эустому из семян и правильно ухаживать за рассадой (соседки обзавидуются!)

— Самые модные цвета — фиолетовый, белый и светло-розовый. Эустома вот уже который год — писк сезона, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — У семян эустомы достаточно низкий процент всхожести. Лучше перед посадкой обработать марганцевым раствором, но нужно делать это аккуратно.

Семена эустомы очень мелкие, поэтому при посеве покрывать землей их не нужно. Грунт должен быть легким и питательным. Как его получить — мы объясняли здесь.

— Эустома не любит жару. Комфортная температура для нее — не выше +25 градусов. Всходы появятся примерно через 10–12 дней после посадки, — отмечает специалист. — Нужно накрыть рассадный горшок пленкой.