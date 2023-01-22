Самый модный цветок: как вырастить эустому из семян и правильно ухаживать за рассадой (соседки обзавидуются!)

Вот уже который дачный сезон эустома приковывает к себе всё больше внимания. Цветок стал невероятно популярным, и многие задумываются о его посадке. При этом эустома достаточна требовательна к уходу, а вырастить ее из семян — та еще задача. Разбираемся во всех тонкостях со специалистами.
Когда сеять эустому и какие сорта выбрать
В холодном климате цветок можно получить только с помощью рассады. Если вы посадите эустому в открытый грунт семенами, то снег ляжет еще до того, как цветы раскроются. Январь — время, когда сеют рассаду. Крайний срок — начало февраля. Тогда цветы распустятся, соответственно, в июле-августе.
Среди сортов можно обратить внимание на «Эхо», «Розита», «Айвори», «Пинк», «Дип Роуз». Помните, что они делятся на высокорослые и комнатные. Первые лучше подойдут для сада.
— Самые модные цвета — фиолетовый, белый и светло-розовый. Эустома вот уже который год — писк сезона, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — У семян эустомы достаточно низкий процент всхожести. Лучше перед посадкой обработать марганцевым раствором, но нужно делать это аккуратно.
Семена эустомы очень мелкие, поэтому при посеве покрывать землей их не нужно. Грунт должен быть легким и питательным. Как его получить — мы объясняли здесь.
— Эустома не любит жару. Комфортная температура для нее — не выше +25 градусов. Всходы появятся примерно через 10–12 дней после посадки, — отмечает специалист. — Нужно накрыть рассадный горшок пленкой.
Пикировка и уход
Всходы эустомы обязательно нужно досвечивать с помощью лампы. Скупого сибирского солнца недостаточно. Ростки будут вытягиваться и оставлять желать лучшего. Полив должен быть умеренный. Эустома любит влажность, но не чрезмерную. Периодически нужно опрыскивать саженцы, чтобы грунт не пересыхал.
Пикировать (рассаживать подросшие растения) следует при появлении 2–3 настоящих листьев. С этим не следует затягивать — корень быстро разрастается, и на более поздних сроках вы его легко повредите.
Эустома очень чувствительна и может погибнуть, если неаккуратно обращаться с корнями. У цветка — мощная корневая база.
— Пикировка эустомы да и любого другого растения — важный этап. Говорят, эустома не любит отрыв корневой системы. Если обрыв нерадикальный, то ничего страшного. Я люблю сеять в общую емкость — экономия места, — отмечает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — Пикирую сеянцы в стаканы примерно в 300 миллилитров, так как рассада уже крупная. В грунт, не жалея, добавляю улучшители структуры. Нужно не забывать и про питание.
После пикировки жидкие подкормки под корень давать нельзя, только гранулированные.
Высадка в открытый грунт
В самом конце мая, начале июня, когда уйдет угроза возвратных заморозков эустому можно высаживать в открытый грунт.
— Это растение светолюбивое. Эустоме нужно много солнца, при этом место должно быть защищено от ветра. Допустимо место с легкой полутенью, — перечисляет Людмила Шубина.
Возвратные заморозки — это непродолжительное понижение температуры воздуха ниже ноля градусов. В Новосибирской области угроза возвратных заморозков сохраняется до 10 июня.
Эустома не любит богатую азотом почву. В подготовленную лунку с питательным субстратом рассаду помещают вместе с земляным комом, чтобы сохранить корни.
Расстояние между саженцами — не менее 10 сантиметров. Требуется умеренный полив, при этом не стоит допускать пересушивания почвы.
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