Придется считать листики и ждать: как вырастить из косточки лимон, мандарин и киви — об авокадо лучше не мечтать

Сезон сладких, спелых мандаринов и апельсинов уже почти начался, и редко кто не задумывается над простым вопросом — а можно ли вырастить из семечка свое собственное дерево? Можно. Только это будет не так просто, как кажется, но плоды с некоторых цитрусов можно получать даже дома. Рассказываем, что лучше всего посадить, чтобы удивить гостей, что такое каламондин и кумкват и почему с авокадо плодов вы не дождетесь.
Что будет лучше всего расти дома
Чаще всего в горшечной культуре выращивается китайский мандарин, или каламондин. Это гибрид мандарина и кумквата. Он кислее, чем мандарин, но в квартире растет прекрасно и обильно плодоносит. Это самое неприхотливое растение среди мандариновых.
— Но у него нет такого сладкого вкуса, как у обычного мандарина, потому что у него несколько другая биология, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В домашних условиях можно выращивать и кумкват — у него продолговатые плоды, ярко-оранжевая мякоть и кислый вкус. У него очень сладкая кожура, поэтому его кушают в целом виде.
Оба растения можно размножать семенами и черенками. В первом случае плодоношение наступит через 6–8 лет, во втором — на
— В зимний период нужно очень умеренно поливать все цитрусовые культуры, поскольку застой воды, чрезмерный полив плохо скажется на них. Нужно не забывать про перевалку — пересаживать вовремя растения в горшочки побольше, — добавила специалист.
Считаем листики лимона
Если вам очень хочется цитрусовое растение дома, но более привычное, то стоит выбрать лимон. Он также размножается семенами и черенками.
— Самое хорошее время для черенкования лимонов — это весна. Ноябрь и декабрь — время затишья, на деревьях вызревают плоды, — объяснила агроном. — Лимоны, выращиваемые на Руси в кадках, были не диковинкой.
Среди сортов можно выбрать: Павловский лимон, лимон Мейера, иркутский лимон. Павловский лимон достигает веса примерно в 120–150 граммов, иркутский лимон может быть и 800 граммов. Среднеазиатский лимон имеет очень тонкую шкуру и оранжевую мякоть и специфический запах — это очень прихотливый лимон, поэтому не гонитесь за его привлекательным видом.
— Самый неприхотливый лимон — Павловский. Существует легенда, что купец из села Павлово нижегородской губернии привез откуда-то черенок лимона и сказал дочери за ним ухаживать. От этого лимона стали все и просить черенки. И невест стали выбирать по лимону. Если заходили в дом, и там девушка его выращивала, и дерево было красивое, с плодами, — можно брать замуж. Потому что вырастить лимон — нужно не только определенные знания, но и терпение, — отмечает Людмила Шубина.
Если вы купили уже взрослое растение, то обязательно нужно сменить грунт.
— Почва должна быть питательной и легкой. Нужно взять 50% дерновой земли и 50% некислого, выветренного торфа с добавлением минеральных удобрений. На ведро смеси добавляем по чайной ложке суперфосфата двойного, мочевины, сернокислого калия. Всё тщательно перемешиваем, и этого будет достаточно, чтобы растение прижилось, — перечислила всё необходимое агроном.
Раз в месяц лимон нужно подкармливать — зимой смесью с 10% азота, 15% калия и фосфора. Весной удобрение должно быть более концентрировано. Нужно позаботиться о нарастании листовой массы.
— Если вы хотите, чтобы лимоны были крупными и красивыми, нужно обязательно посчитать количество листьев. От листовой массы зависит количество плодов. Лимоны цветут очень обильно. Это же не огромное дерево, поэтому задача по силам. На каждый завязавшийся лимончик нужно 10 листьев. В этом случае сформируется красивый и увесистый лимон. Все лишние завязи обрывайте, — советует Людмила Шубина.
Каждый год лимон придется пересаживать. Если вы, например, посадили растение в горшок объемом 20 кубических сантиметров, то через год нужно взять горшок в 30 кубических сантиметров.
— Таким образом наращиваем ярусную корневую систему, потому что у любого дерева корни стараются занять краевые позиции, — объяснила специалист. — Когда они достигнут максимальный для вас объем, то лимон можно стричь, чтобы он чрезмерно не разрастался.
Можно ли вырастить лимон из косточки
Если вы давно хотели попробовать вырастить что-то из косточки покупных фруктов, то лимон — это самый лучший вариант. Растение достаточно быстро всходит, ожидание займет около месяца и даже меньше. Но получение плодов с него — уже совсем другой вопрос. Семечко нужно хорошо очистить от мякоти и посадить в питательный грунт.
— Вырастет и взойдет лимон с косточки быстро, но плодоносить будет на
Чтобы вырастить подходящий для прививки сеянец, нужно около 3–4 лет, поэтому если для вас принципиально получить плоды как можно раньше, то стоит остановиться на черенках.
Апельсин и мандарин из косточек
Мандарин из косточки всходит достаточно долго — ожидание может быть несколько месяцев и в итоге ни к чему не привести. Чтобы повысить свои шансы, проведите стратификацию семян с помощью холода. Предварительно их нужно полностью очистить от мякоти, иначе сгниют.
— Семена должны полежать в увлажненной марле или салфетке в холодильнике при
Также нужно действовать и с апельсинами. Потребуется растениям и прививка, если вы хотите получить урожай уже на
Грейпфрут, авокадо и киви
Плодов с сеянцев авокадо и грейпфрута вы не дождетесь точно. Поэтому если вы решили их посадить, то рассчитывайте только на декоративную составляющую этих деревьев. Свои авокадо и грейпфруты вы не получите. В природе плодоносящие растения достигают внушительных размеров. Грейпфрут — около 6 метров и может вырасти и до 10–12 метров. Авокадо вырастает до 20 метров. Растения имеют мощную корневую систему.
С киви вы можете попытать удачу. Сеянцы взойдут быстро и обильно, но цветения придется ждать около 6 лет. Кадка дома понадобится внушительного размера, но киви может расти при определенных условиях и уходе на даче (если вам скучно, есть место в теплице и хочется поразить соседей). Это теплолюбивая лиана, которая требует еще большего ухода, чем виноград.
— С киви всё очень непредсказуемо. Из семян 95% — мужские, 5% — женские. Чтобы получить плоды, вам нужно и мужское растение, и женское. Определить, где какое, можно только после цветения. В итоге может получиться через 6 лет, что у вас только мужские киви, и нужно будет срочно где-то брать женские, — отмечает Людмила Шубина.
Если вам хочется что-то вырастить дома, то есть овощи, которые вы легко сможете держать на своем балконе и лоджии, будете удивлять родных и близких и не переживать за качество продуктов.