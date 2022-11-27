Придется считать листики и ждать: как вырастить из косточки лимон, мандарин и киви — об авокадо лучше не мечтать

Оба растения можно размножать семенами и черенками. В первом случае плодоношение наступит через 6–8 лет, во втором — на 4-й год. Проще всего купить уже готовые растения в горшочках.



— В зимний период нужно очень умеренно поливать все цитрусовые культуры, поскольку застой воды, чрезмерный полив плохо скажется на них. Нужно не забывать про перевалку — пересаживать вовремя растения в горшочки побольше, — добавила специалист.

Считаем листики лимона

Если вам очень хочется цитрусовое растение дома, но более привычное, то стоит выбрать лимон. Он также размножается семенами и черенками.