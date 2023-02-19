Огород на балконе: как вырастить дома хрустящие огурчики и сочные томаты — получаем по 2,5 килограмма с куста

Что лучше — балкон или подоконник?

Всё зависит от температуры: огурцы — теплолюбивые растения, а вот томаты легко переносят перепады. На этапе рассады огурцы нельзя держать на подоконнике, а помидоры можно ставить и на окно.

— Если всё делать правильно, то огурцы можно получить не только на балконе, но и на подоконнике. Им нужна температура +20... +28 градусов, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

На подоконнике постоянные перепады температуры: от окна идет холодный воздух (особенно зимой), а снизу — горячий и сухой от батареи. Поэтому рассаду до пикировки лучше держать на отдельном столе или максимально обезопасить ее от холодного воздуха на окне с помощью подручных средств.