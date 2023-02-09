Томатный беспредел. Цены на помидоры достигли 500 рублей за кило — скоро будет еще дороже

Как бы ни старались теплицы, а помидоры зимой остаются скорее украшением, чем вкусной едой. Тем не менее люди покупают их, стараясь выбрать что-то получше. После резкого роста цен на другую тепличную продукцию — огурцы — безумно дорогими стали в европейской части России и помидоры. В Санкт-Петербурге, например, можно встретить томаты по 1200 рублей за килограмм. Мы решили пройти по новосибирским магазинам, чтобы понять, как обстоят дела у нас.
Статистика
Как любая тепличная продукция, томаты дорожают зимой и дешевеют, как только их начинают активно везти из Средней Азии. Недешевые рестораны, конечно, могут себе позволить заказать небольшую партию из других регионов (Азербайджан, например), но на общем уровне цен это не сказывается.
Если посмотреть, как менялись средние цены на помидоры в Новосибирске за последние пять лет, то выяснится, что какого-то стабильного, год от года роста не наблюдается. Самыми дешевыми помидоры были в 2019 году (164 рубля против 175 рублей годом ранее), а самыми дорогими — в
Такие колебания связаны с множеством факторов. К росту цен может привести, например, авария на каком-то крупном тепличном комплексе в другом регионе. Торговые сети (и просто оптовики) в этом случае будут искать товар там, где он есть, а всякий рост спроса приводит к росту цен.
Что в магазинах
В новосибирских супермаркетах никакого дефицита не наблюдается. Даже в небольших магазинах сети «Ярче!» можно стабильно обнаружить три вида томатов (не считая черри). Цены начинаются от 150 рублей за килограмм (на этот вид установлено ограничение пять кило в одни руки), что, как можно заметить, существенно ниже самой высокой средней цены за предыдущие четыре года. Гурманов такие помидоры, конечно, не порадуют: они довольно безвкусные и водянистые. Но если положить в салат, то смотреться будет красиво, по-летнему.
В «Ярче!», впрочем, есть помидоры и подороже — по 240 (сливовидные) и 290 (биф, то есть крупные). Вкуса в них уже побольше, хотя эта разница во вкусе не пропорциональна росту цены. Но тут уж каждый для себя сам решает, нужны ли ему в феврале вкусные свежие помидоры (и может ли он себе это позволить).
В супермаркете SPAR цены на томаты начинаются со 180 рублей (цена по акции). Это помидоры той же примерно категории, что стоят по минимальной цене в «Ярче!», «Пятерочке», «Магните»
Для импортных томатов такого уровня это, кстати, обычная цена. В супермаркете «Лента» помидоры такого же типа (с плодоножкой и названные узбекскими) стоят уже 360 рублей (по карте «Лента»), в «Быстрономе» — почти 330 рублей, в гипермаркете «О`Кей» примерно такие же внешне томаты называются уже азербайджанскими и стоят 400 рублей.
Самые высокие цены на помидоры, по традиции, в магазинах «Бахетле» и «Добрянка». Розовые из Средней Азии (точно страна не указана) здесь стоят почти 480 рублей за килограмм. Помидоры и правда красивы на вид, но вряд ли многие в тарелке поймут разницу между ними и томатами из SPAR, которые дешевле на 140 рублей.
Удивительно, но «Бахетле» удалось обойти в этом сомнительном соревновании даже ресторан «Сыроварня» (где цены на блюда, прямо скажем, не низкие). В заведении на входе есть своего рода маленький магазин, где можно купить десерты, сыры и те самые помидоры, которые ресторан использует на кухне. Помидоры, кстати, действительно вкусные (насколько это в принципе возможно в феврале в Сибири), но стоят здесь 400 рублей за килограмм. Так что если кто-то из постоянных покупателей «Бахетле» считает ниже своего достоинства ходить в магазины попроще, то вот вам лайфхак. «Сыроварня» тоже достаточно статусное место.
Что будет с ценами дальше
Ситуация в Сибири с овощами всегда немного попроще, чем в западной (и особенно северо-западной) части страны. У нас под боком та самая Средняя Азия, которая обеспечивает значительную долю поставок летом и осенью. Кроме того, никуда не делись поставщики из Китая и Турции, так что без свежих овощей мы точно не останемся. Что же касается цен, то, скорее всего, они будут расти и дальше.
Если посмотреть на динамику у Росстата, то получается, что пика цены на томаты достигают, как правило, только в марте. Например в прошлом году средняя цена в первый месяц весны взлетела до 265 рублей. Потом цена опустилась, но тоже не сильно — до 224 рублей. В в 2019 году пиковым и вовсе был апрель. Тогда цена выросла со 175 рублей в феврале до 191,5 рубля.
Дальше цена, скорее всего, пойдет вниз. Но меньше сотни рублей за килограмм она опустится не раньше августа. Так, в минувшем году в этом месяце средняя цена в Новосибирске достигла уровня в 71,4 рубля, при этом на уличных лотках можно было купить помидоры и по 50, и даже по 40 рублей за килограмм. Самая низкая за последние четыре года средняя цена месяца была в августе 2019 года, когда помидоры подешевели до 60 рублей за килограмм. Ждать возвращения таких цен, учитывая инфляцию, вряд ли имеет смысл.
О том, как и почему подорожали в Новосибирске огурцы, читайте в другом материале Стаса Соколова. Сегодня цены, впрочем, уже побили приведенные в статье рекорды.