Томатный беспредел. Цены на помидоры достигли 500 рублей за кило — скоро будет еще дороже

Такие колебания связаны с множеством факторов. К росту цен может привести, например, авария на каком-то крупном тепличном комплексе в другом регионе. Торговые сети (и просто оптовики) в этом случае будут искать товар там, где он есть, а всякий рост спроса приводит к росту цен.

Что в магазинах

В новосибирских супермаркетах никакого дефицита не наблюдается. Даже в небольших магазинах сети «Ярче!» можно стабильно обнаружить три вида томатов (не считая черри). Цены начинаются от 150 рублей за килограмм (на этот вид установлено ограничение пять кило в одни руки), что, как можно заметить, существенно ниже самой высокой средней цены за предыдущие четыре года. Гурманов такие помидоры, конечно, не порадуют: они довольно безвкусные и водянистые. Но если положить в салат, то смотреться будет красиво, по-летнему.