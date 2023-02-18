Сажаем перцы и баклажаны: когда и какие сорта лучше сеять на рассаду — правила выращивания

— На урожайность напрямую влияет возраст рассады, — подчеркивает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Все зависит от сорта, но в среднем возраст рассады перцев и баклажанов при высадке на постоянное место должен составлять 70–75 дней. Не стоит высаживать ни слишком молодые, ни слишком старые растения.

В первом случае вы не получите урожай вовремя, а во втором растения не смогут дать его в полном объеме. Но есть очень скороспелые сорта, которые готовы к высадке уже через 60 дней. На упаковке семян должна быть об этом пометка.