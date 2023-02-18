Сажаем перцы и баклажаны: когда и какие сорта лучше сеять на рассаду — правила выращивания

Конец февраля и начало марта — время, когда нужно посеять на рассаду первые овощи. Это перцы и баклажаны. Растения очень теплолюбивы, но в целом в уходе не прихотливы. Объясняем, когда и как их правильно сеять, на какие сорта стоит обратить внимание и почему нельзя ставить горшочки на подоконник.
Когда сажать перец и баклажан на рассаду
Срок посева отсчитывается от даты, когда планируется высадка рассады на постоянное место — в теплицу или открытый грунт.
— На урожайность напрямую влияет возраст рассады, — подчеркивает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Все зависит от сорта, но в среднем возраст рассады перцев и баклажанов при высадке на постоянное место должен составлять 70–75 дней. Не стоит высаживать ни слишком молодые, ни слишком старые растения.
В первом случае вы не получите урожай вовремя, а во втором растения не смогут дать его в полном объеме. Но есть очень скороспелые сорта, которые готовы к высадке уже через 60 дней. На упаковке семян должна быть об этом пометка.
— Если вы посеете семена в конце февраля, то уже в середине мая должны высадить на постоянное место. В условиях Сибири это, конечно, вариант с теплицей, — предупреждает Людмила Шубина. — Для того чтобы рассада была готова к началу июня, тогда сеять нужно в начале и до середины марта.
По лунному календарю в феврале неблагоприятные дни для любых посадок — 19-е и 20-е, в марте — 18-е. Благоприятные дни для посева перцев и баклажанов в феврале — 21, 22, 23-го, в марте — 2, 3, 15, 29, 30-го.
Какие сорта выбрать
Сорта и перцев, и баклажанов делятся на два типа — для теплицы и для открытого грунта. Первые менее устойчивы к перепадам температур, но обычно чуть быстрее вызревают. Обязательно проверяйте информацию на упаковке о возрасте рассады на момент высадки — она может варьироваться от 60 до 75 дней и даже достигать 80 дней.
Среди перцев для открытого грунта стоит обратить внимание на: «лидию», «магно», «сибирский князь», «колобок», «ласточка», «подарок Молдовы». Темно-коричневый окрас имеет перец «сладкий шоколад». Прекрасно вызревают на открытом грунте баклажаны — «робин гуд», «эпик», «аннет», «жизель», «мария».
— Великолепные по вкусу — зеленые сорта баклажанов. Однажды его попробовав, люди постоянно потом требуют его — гибрид «Зелененький» называется, — советует поэкспериментировать в посадках агроном.
Для закрытого грунта подойдут красные перцы — «аркано», «амброне», «любовь», желтые — «тэзэре», «джемини», «апельсин». Среди сортов баклажанов стоит обратить внимание на «каратай», «рома», «алмаз», «глобус».
Как правильно выращивать рассаду перцев и баклажанов
Самое главное условие для роста рассады перцев и баклажанов — это тепло. Культуры крайне требовательны к температурному режиму. На всходах и при росте требуется температура +25...+28 градусов.
— Нельзя ставить рассадные горшочки после посева на подоконник. Правильное выращивание напрямую влияет на урожайность. Сеянцы могут и взойти, но намного позже и будут плохого качества, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — При низких температурах рассада может просто погибнуть.
Лучше держите растения на отдельном столе и обязательно досвечивайте. Если места нет, то нужно держать горшки на средней полке стеллажа на подоконнике. Так холодный воздух от окна будет меньше воздействовать на рассаду.
Грунт под посев должен быть рыхлым и питательным, при этом не кислым. Внимательно осмотрите семена — все поврежденные и с пятнами лучше не сеять. Чаще всего производители уже обрабатывают посевной материал.
— Можно ненадолго опустить в слабый раствор марганцовки, но обычно это не требуется, — отмечает Людмила Шубина. — Семена перца и баклажана лучше высевать на расстоянии 1–1,5 сантиметров, чтобы дальше было легче их пикировать (рассаживать).
Глубина посадки — примерно один сантиметр, максимум полтора. Рассадный горшок после полива нужно накрыть пленкой и поставить в самое теплое место в квартире. Нельзя допускать серьезного пересыхания грунта. Сеянцы всходят примерно на 10–18 день в зависимости от сорта.
Важное про сад и огород
В феврале начинается сезон выращивания рассады, и многие дачники ставят растения на подоконник. Объясняем, как правильно досвечивать растения и почему нельзя ставить рассаду на подоконник.
До начала дачного сезона еще далеко, но у вас уже чешутся руки? Тогда выращивание зелени — идеальный вариант.
Петунии — одни из самых любимых цветов у дачников. Если вы решились вырастить их рассаду, то берите на вооружение наши советы.