Как правильно подсвечивать рассаду и почему ее нельзя ставить к окну

Почему нельзя ставить рассаду на подоконник

Для того чтобы растение хорошо развивалось, ему нужна постоянная температура и комфортные условия. На подоконнике постоянные перепады: от окна идет холодный воздух (особенно зимой), а снизу — горячий и сухой от батареи.

— Так и получается, что в рассадном горшке сеянцы получаются разными и всходят в разное время, — объяснила Людмила Шубина.

В первое время прямые солнечные лучи опасны для сеянцев.

— Слабая в первое время после всхода рассада требует полутень. Нужно сделать так, чтобы сеянцы не били прямые солнечные лучи. Для этого на окно можно поставить специальные отражатели, — добавила агроном.