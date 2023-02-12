От базилика с луком до листьев свёклы: какую зелень можно легко и быстро вырастить на подоконнике

Для лука, свёклы и шпината вполне комфортна температура +10... +15 градусов, поэтому их можно выращивать как на утепленной лоджии, так и на обычном подоконнике.



Базилику, петрушке и укропу на всходах потребуется более теплое место, но если его нет, то как выйти из положения, мы объясняли более подробно здесь.