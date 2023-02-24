Жаркая посевная: что обязательно нужно посеять в марте на рассаду — от томатов до цветов

Весна совсем близко — март наступит меньше чем через неделю, а вместе с ним и самый активный период в жизни любого дачника. Пора сеять все основные культуры на рассаду. Объясняем, какие овощи и цветы нужно посеять именно в марте и как это правильно сделать.
Что и когда сеем в марте на рассаду
В начале марта мы продолжаем досеивать перцы и баклажаны и активно занимаемся помидорами.
— Скоро начнется жаркая посевная. Именно в марте мы сеем основной массив овощей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В начале месяца нужно посеять перцы и баклажаны тем, кто не успеет сделать это в конце февраля. Приступаем к посеву томатов и целого ряда цветов.
При этом огурцы на рассаду в марте нужно сеять, только если у вас есть отапливаемая теплица. Растения нужно будет высаживать на постоянное место в возрасте 30–45 дней. То есть к середине апреля — началу мая. В Сибири такое может себе позволить не каждый, а в более теплых регионах это возможно с использованием укрывных материалов. Нужно помнить, что огурцы погибнут при температуре на почве ниже +14 градусов, а нормально развиваться смогут только при показателях выше +20 градусов.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посадок в марте — 2, 29, 30-е, благоприятные дни — 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27-е. А вот 18 марта лучше отложить семена в сторону.
Сеем баклажаны и перцы
В начале марта продолжаем сеять на рассаду перцы и баклажаны. Сделать это нужно до середины месяца. Срок посева отсчитывается от даты, когда планируется высадка рассады на постоянное место — в теплицу или открытый грунт.
— Для того чтобы рассада была готова к началу июня, сеять нужно в начале и до середины марта, — отметила Людмила Шубина.
Более подробно о том, как сеять перцы и баклажаны и на каких сортах стоит остановить свой выбор, мы рассказывали на прошлой неделе. Их рассаду нельзя держать на подоконнике.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посева перцев и баклажанов в марте — 2, 3, 15, 29, 30-е.
Когда сажать помидоры на рассаду
От возраста рассады на момент высадки на постоянное место зависит ваш будущий урожай. Ранние и суперранние сорта должны быть 45–
— Если у вас отапливаемая теплица, то при посеве в начале марта вы получите растения к началу мая и сможете их уже высадить. В открытый грунт помидоры в сибирских условиях высаживают в начале июня. Рассаду в этом случае сеем в конце марта — начале апреля, — объяснила Людмила Шубина.
Томаты обязательно нужно досвечивать, при этом можно смело ставить на подоконник, так как культура устойчива к перепадам температуры. Глубина посева — до 1 сантиметра. Всходы обычно появляются достаточно быстро — на 4–5-й день.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посева помидоров в марте — 2, 3, 15, 29, 30-е.
Когда сажать бархатцы и циннии на рассаду
В марте сеют самые неприхотливые цветы — бархатцы и циннии. Семена бархатцев при посеве слегка присыпают землей. Они всходят в течение недели. Сеянцы обязательно требуют досветки. Цветы распустятся примерно через 2 месяца после всходов.
— Бархатцы — одни из самых востребованных цветов. В уходе очень неприхотливые, хорошо выдерживают тень, — отметила Людмила Шубина. — Циннии растут очень быстро. Их сеют в самом конце марта и до конца апреля.
Семена циннии сеют примерно на глубину 1 сантиметр. Всходят в течение 10 дней и также требуют хорошей досветки.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посева цветов в марте — 1, 7, 9, 27-е.
Какие еще цветы посеять в марте
Если бархатцы и циннии вам надоели, то стоит попробовать посеять остеоспермум, виолу, лобелию. Это можно сделать в самом начале марта.
— Сейчас уже можно начинать посевы остеоспермума. Это очень мощное и невероятно красивое растение. Существуют кустовые и ампельные формы. Их можно вырастить из семян, а можно приобрести вегетативные сорта, — отмечает Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Яркая голубая лобелия тоже стоит внимания, как и виола.
— Виола зацветет примерно через 3–3,5 месяца. Сеют поверхностно, внизу грунт — сверху вермикулит. Не столько важен свет, сколько температура, — объяснила специалист.
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