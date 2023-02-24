Жаркая посевная: что обязательно нужно посеять в марте на рассаду — от томатов до цветов

— Для того чтобы рассада была готова к началу июня, сеять нужно в начале и до середины марта, — отметила Людмила Шубина.

Более подробно о том, как сеять перцы и баклажаны и на каких сортах стоит остановить свой выбор, мы рассказывали на прошлой неделе. Их рассаду нельзя держать на подоконнике.

По лунному календарю самые благоприятные дни для посева перцев и баклажанов в марте — 2, 3, 15, 29, 30-е.

Когда сажать помидоры на рассаду