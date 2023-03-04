Сеем рассаду помидоров: лучшие сорта и правила выращивания вкусного и богатого урожая

— В отапливаемую теплицу можно высаживать помидоры в начале марта. Но чаще всего у дачников обычная из поликарбоната. В этом случае томаты высаживаем в третьей декаде мая, — добавила агроном.

В случае с открытым грунтом всё зависит от климатических условий. В Сибири растения высаживают в начале июня и даже после 10-го числа. В этом случае посев рассады сдвигается на середину апреля.

По лунному календарю самые благоприятные дни для посева томатов в марте — 2, 3, 15, 29, 30-го. А вот 18 марта лучше отложить семена в сторону. В апреле стоит сеять томаты — 11, 17, 18, 25, 26, 27-го. При этом не рекомендуется заниматься растениями 15, 19, 20-го апреля.