Сеем рассаду помидоров: лучшие сорта и правила выращивания вкусного и богатого урожая

Март — самое время задуматься об одном из основных овощей, выращиваемых на даче. Речь, конечно, о помидорах. Объясняем, когда сеять рассаду томатов, как за ней ухаживать и на какие сорта стоит обратить особое внимание.
Когда сажать помидоры на рассаду
В марте у любого дачника начинается жаркая посевная.
— Пора задуматься о рассаде томатов. Но тем, у кого нет крепкой теплицы, торопиться не стоит. Посчитать срок посева легко. Нужно понимать дату высадки на постоянное место, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Ранние и суперранние сорта томатов должны быть 45–60-дневные, позднеспелые — 60–65-дневные. Если вы высаживаете в теплицу томаты в середине мая, то сеять нужно в середине марта. Если высадка будет только в конце мая, то и рассаду нужно начинать готовить в конце марта — начале апреля.
— В отапливаемую теплицу можно высаживать помидоры в начале марта. Но чаще всего у дачников обычная из поликарбоната. В этом случае томаты высаживаем в третьей декаде мая, — добавила агроном.
В случае с открытым грунтом всё зависит от климатических условий. В Сибири растения высаживают в начале июня и даже после 10-го числа. В этом случае посев рассады сдвигается на середину апреля.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посева томатов в марте — 2, 3, 15, 29, 30-го. А вот 18 марта лучше отложить семена в сторону. В апреле стоит сеять томаты — 11, 17, 18, 25, 26, 27-го. При этом не рекомендуется заниматься растениями 15, 19, 20-го апреля.
Лучшие сорта томатов для теплицы
В теплицах выращиваются индетерминантные сорта томатов — у них не ограничен рост, количество плодов, при этом растения обязательно нужно будет пасынковать и подвязывать.
— Они способны вырастать до 2–2,5 метра, если не подрезать. Это сорта с неограниченным ростом, которые плодоносят на протяжении всего сезона, — объяснила Людмила Шубина.
Такие сорта теплолюбивы, и в Сибири создать приемлемые для них условия можно только в теплице. Обычно это гибриды иностранной селекции.
Среди сортов урожайностью славятся «Бычье сердце», «Желтая сосулька», «Черная груша», «Де барао», «Пинк райз».
— Стоит попробовать вырастить «Оранжевое чудо», «Черный принц», «Болото». Получите оранжевые, черные и зеленые помидоры, — советует агроном.
Низкорослые томаты для теплицы
Выращивать низкорослые томаты в теплице невыгодно. Это детерминантные сорта. Они вырастают не выше 50–60 сантиметров и при этом плодоносят один раз, пасынкования не требуют. Индетерминантные сорта не ограничены ни по росту, ни по количеству плодов. И обычно именно их высаживают в теплице.
Низкорослые сорта в закрытый грунт высаживают, чтобы получить плоды быстрее или если места очень много для подобных экспериментов.
— Разумно посадить 5–6 кустов низкорослых ранних сортов по краям теплицы, которые чаще всего не используются, а остальное пространство отдать под индертеминантные сорта, — отмечает Людмила Шубина. — Низкорослый томат даст 2–3 килограмма урожая, а индетерминантный — до 6 килограммов. Разница ощутимая.
Среди низкорослых сортов хорошо себя зарекомендовали «Барнаульский консервный», «Изумрудный поток», «Боец», «Демидов», «Сибирский скороспелый», «Акварель», «Крепыш».
Как получить крупные томаты
Если вы настроены поражать соседей огромными томатами, то нужно учесть несколько важных аспектов: правильный сорт, пасынкование, регулярные подкормки. Если всё делать на совесть, то килограммовые плоды вам обеспечены.
Например, читательница НГС смогла вырастить помидор весом в 1,7 килограмма сорта «Маршал Победы». Крупноплодные сорта томатов для теплицы — «Бычье сердце», «Король Сибири», «Севрюга», «Кардинал малиновый».
— Чтобы получить огромные плоды, нужно будет строго следовать технологии. Вовремя пасынковать, хорошо поливать и регулярно подкармливать. Только за счет сорта результат не получить. Придется много трудиться, — предупреждает Людмила Шубина.
Как ухаживать за рассадой томатов
Томаты, несмотря на то что устойчивы к перепадам температур и кратковременным заморозкам, очень любят тепло и свет. Всё же это культура родом из Мексики.
Для рассады нужен рыхлый и питательный грунт. Дренаж в горшке обязателен. Если вы берете покупной грунт, то не поленитесь пролить его кипятком и остудить, чтобы убить возможных вредителей. Семена обычно протравливают производители, но будет нелишним обработать их в двух растворах — марганцевом и зольном.
Семена укладывают в бороздку глубиной около 1 сантиметра на расстоянии 1–2 сантиметров. Расстояние между бороздками — не менее 3 сантиметров. Присыпаем, поливаем, рассадный горшок закрываем пленкой и ждем всходы, следя за влажностью.
— Желательно прихлопнуть посевы. Всходы должны появиться на 4–5-й день. Не нужно слишком поверхностно сеять, иначе может быть вынос шапочки наружу. А это брак в рассаде, — предупреждает Людмила Шубина.
Сеянцам требуется много света — досветка томатов обязательна. Без нее рассада будет вытягиваться и не станет крепкой. Томаты можно выращивать на подоконнике. Температура на всходах должна быть +20... +22 градуса, далее допустимы температуры до +18 градусов.
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