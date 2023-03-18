Сажаем астры на рассаду: как получить крепкие растения с пышными цветами — основные правила и лучшие сорта

Астры — одни из самых любимых и популярных цветов у дачников. Они требуют особого грунта и ухода после посева, но достаточно быстро всходят и устойчивы к перепадам температуры. При этом обилие сортов и расцветок позволяет легко создать уникальный сад. Объясняем, как получить рассаду этого популярного цветка.
Когда сажать астры на рассаду
Астры сеют начиная с конца марта и до середины апреля. Срок зависит от времени, когда планируется высадить цветы на постоянное место.
— Март — самый плотный месяц для посадок. Астра зацветает через три месяца после посева. Мне приятнее высаживать полноценное растение с огромным пучком корней и 1–2 цветочками. Такие саженцы быстро адаптируются, цветут и радуют взор! — объясняет Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
В зависимости от сорта производители советуют высаживать рассаду на постоянное место в возрасте 50–65 дней. При этом цветы требуют особого грунта. В нем не должно быть навоза.
— Если рассада перерастет, то можно не получить объемные цветы. Они будут слабее и не такие пышные, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
По лунному календарю садовода в марте лучше всего сеять астры 27, 29, 30-го. Благоприятные дни для посева в апреле — 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30-е. Лучше отложить все работы с растениями 15, 19, 20-го апреля.
Лучшие сорта астр
Астры бывают самых разных видов и сортов. Во-первых, они делятся на однолетние и многолетние. Среди однолетних себя зарекомендовали: «дюшес», «мария», «белоснежка», «сиреневый туман». Многолетние — «кустовая», «золотая», «голиаф», «вундер».
Ранние сорта должны зацвести уже в июле — на 80–100-й день после всходов. Поздние — в августе, на 120–140-й день.
— Все крупноцветные, игольчатые, пионовидные астры имеют слабость к болезням, особенно к корневой гнили, — предупреждает Людмила Шубина. — Поэтому нужно внимательно следить, чтобы грунт был без навоза. Если растения заболели, то их можно спасти с помощью триходермина, который борется с грибками. Устойчивость к корневой гнили есть у сорта «мацумото», но семена достаточно дорогие.
Среди устойчивых к морозу сортов стоит обратить внимание на «альпийскую многолетнюю», «вересковую», «тонгольскую», «пионовидную», «щитковидную».
Как посеять астры
Астры очень требовательны к качеству и составу почвы. Грунт должен быть рыхлым, питательным, но строго без навоза. Идеально подходит дерновая земля с минеральными удобрениями. Это мелкосемянная культура, поэтому сеять нужно очень аккуратно. Посадочный горшок — около 10 сантиметров глубиной.
— Сеем на глубину не более 0,5 сантиметра, сверху слегка присыпаем влажной землей. Закрываем пленочной и убираем в теплое место, — объяснила агроном.
Всходы должны появиться на 4–5-й день. Это холодостойкая культура, поэтому можно поставить горшок и на подоконник. Важно обеспечить досветку на первом этапе. При этом обычно астра от недостатка света сильно не вытягивается. Рассаду пикируют при появлении 2–3 настоящих листьев.
— При пикировке на всякий случай стоит подсыпать немного триходермина. Так вы убережете рассаду от корневой гнили, — советует Людмила Шубина.
Рассаживать астру можно не в отдельные горшки, а в ящики — расстояние между растениями не менее 7–10 сантиметров. Пикировку эти цветы переносят хорошо.
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