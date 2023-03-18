Сажаем астры на рассаду: как получить крепкие растения с пышными цветами — основные правила и лучшие сорта

— Март — самый плотный месяц для посадок. Астра зацветает через три месяца после посева. Мне приятнее высаживать полноценное растение с огромным пучком корней и 1–2 цветочками. Такие саженцы быстро адаптируются, цветут и радуют взор! — объясняет Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.



В зависимости от сорта производители советуют высаживать рассаду на постоянное место в возрасте 50–65 дней. При этом цветы требуют особого грунта. В нем не должно быть навоза.