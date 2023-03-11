Почему рассада не растет: основные причины и как их устранить — простые и дешевые способы

— Производители добавляют много торфа, из-за чего грунт становится слишком кислым и рост рассады прекращается. Всходы есть, а их развития нет. И в одном состоянии рассада может находиться очень долго, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Идеальный грунт должен быть некислым, рыхлым и питательным. Лучше всего изначально добавить доломитовую муку или мел, чтобы раскислить почву перед посадкой.