Почему рассада не растет: основные причины и как их устранить — простые и дешевые способы

В середине марта у большинства дачников уже взошла рассада многих культур — перцев, баклажанов и даже томатов. Но многие сталкиваются с тем, что растения перестают расти, вытягиваются или просто начинают погибать. Объясняем, почему рассада не радует своими успехами и что делать, чтобы спасти свои посадки и будущий урожай.
Кислый и непитательный грунт
От качества грунта напрямую зависит состояние растения. Готовая земля в мешках чаще всего оказывается слишком кислой.
— Производители добавляют много торфа, из-за чего грунт становится слишком кислым и рост рассады прекращается. Всходы есть, а их развития нет. И в одном состоянии рассада может находиться очень долго, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Идеальный грунт должен быть некислым, рыхлым и питательным. Лучше всего изначально добавить доломитовую муку или мел, чтобы раскислить почву перед посадкой.
— Из-за кислой почвы у растений не развивается корневая система, а также не усваиваются питательные вещества. В этом случае может помочь раствор кальциевой селитры, который раскислит почву. Дозировка обычно на упаковке указана, чаще всего разводится одна чайная ложка на три литра воды, — добавила специалист.
И доломитовая мука, и кальциевая селитра стоят в пределах до 100 рублей за упаковку и не ударят по вашему бюджету.
Неправильная глубина посева
Важно правильно сеять семена. Например, землянику или петунии не закрывают сверху землей: если сделать это, то семечки могут не справиться с нагрузкой. Это правило применяется ко всем мелкосеменным культурам.
Глубина посадки семян томата, перца, баклажана — один сантиметр. Если вы посадите их слишком поверхностно, то шапочка семечка может выйти наружу — это брак в рассаде. Придется снимать ее самостоятельно, что невозможно без повреждения нежных листиков.
— Не нужно слишком поверхностно сеять, слишком глубоко — тоже. В первом случае можно получить много брака, во втором будет долго всходить. Идеальная глубина — около 1 сантиметра, — отмечает Людмила Шубина.
Если вынос шапочки уже произошел, то придется ее либо убирать, либо посеять новые растения.
Неверный температурный режим и выращивание на подоконнике
Такие теплолюбивые культуры, как перцы и баклажаны, не будут нормально развиваться при перепадах температуры и на подоконнике.
— На всходах и при росте им требуется
При показателях ниже +22 градусов растения перестают хорошо развиваться. При этом на подоконник можно смело ставить рассаду томатов.
— Температура на всходах должна быть
Домашний термометр поможет вам отследить температуру, а регулировать ее можно с помощью штор и обогревателей.
Отсутствие или избыток света
Для хорошего роста растениям обязательно нужен свет.
— Нужно быть очень внимательными. Прямые солнечные лучи могут легко сжечь нежные сеянцы, поэтому их следует притенять, — объяснила Людмила Шубина. — Досветка обязательна для рассады всех овощей: при нехватке света рассада вытягивается, деформируется, становится слабой.
Для досветки используют специальные лампы — сейчас на рынке много предложений. Необходимости держать их включенными круглосуточно нет.
Досветку включают ранним утром, примерно с 06:00, на 2–3 часа и вечером на такую же длительность с 18:00.
— Лампы размещают строго сверху, иначе рассада будет отклоняться к источнику света. Минимальное расстояние до всходов — 12–15 сантиметров, — предупреждает Людмила Шубина.
По мере роста рассады расстояние нужно увеличить до 50–60 сантиметров.
Неправильный полив
Недостаток влаги, как и чрезмерный полив, легко может лишить вас рассады.
— В рассадных горшочках обязательно должен быть дренаж, чтобы уходила лишняя влага. Иначе растения просто сгниют, — предупреждает агроном.
Для помидоров важно, чтобы листочки оставались сухими, а корни были увлажнены. Перцы и баклажаны также не любят слишком влажный воздух. Обычно рассаду достаточно поливать 2–3 раза в неделю. Главное — не допускать пересыхания и заболачивания почвы.
Важное про сад и огород
В марте у любого дачника начинается жаркая посевная. Один из главных овощей, которые нужно посеять, — томат.
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