«Прищипывайте корни»: пикировка томатов — когда рассаживать помидоры и как это правильно делать

— Без пикировки томаты не смогут нарастить достаточную корневую и листовую массу, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — При этом для помидоров нет строгих требований, как с перцами, что появился первый настоящий лист — нужно пикировать.

По лунному календарю лучшие дни для пикировки в апреле — 3, 4, 30-е. Нежелательно заниматься рассадой — 15, 19, 20-го.