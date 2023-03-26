«Прищипывайте корни»: пикировка томатов — когда рассаживать помидоры и как это правильно делать

К середине апреля рассада томатов станет достаточно крепкой, чтобы задуматься о пикировке. Рассаживать растения нужно вовремя, чтобы не потерять будущий урожай. Томаты не так требовательны к пикировке, как перцы с баклажанами, но есть и свои нюансы.
Когда пикировать помидоры
Пикировка — это рассаживание растений из одного общего горшка в отдельные. Для многих овощных культур это обязательная процедура, особенно для помидоров.
— Без пикировки томаты не смогут нарастить достаточную корневую и листовую массу, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — При этом для помидоров нет строгих требований, как с перцами, что появился первый настоящий лист — нужно пикировать.
По лунному календарю лучшие дни для пикировки в апреле — 3, 4, 30-е. Нежелательно заниматься рассадой — 15, 19, 20-го.
— После появления всхода у растения только два небольших листика — их называют семядольными. Настоящие листья появляются после них, — добавила агроном. — После того как настоящие листья подрастут и окрепнут, можно браться за пикировальный колышек.
Ждать нужно примерно неделю после появления настоящих листьев, за это время нарастет и необходимая корневая масса.
Как пикировать помидоры
Томаты для теплицы лучше всего пикировать в отдельные стаканчики объемом в 0,5 литра. Рассада для открытого грунта будет крепче, если ее распикировать в ящики.
— Она более продуктивная и урожайная. В стаканчике замкнутое пространство, которое не позволяет развиваться корням полноценно. Когда стаканчик заполнен, корни начинают подавать сигнал о том, что расти больше некуда. Развитие томата замедляется. А в ящике корни переплетаются и распространяются от одной стенки к другой, — объяснила Людмила Шубина.
При высадке на постоянное место корни в рассадном ящике, конечно, получат повреждения, но в случае с помидорами это не страшно.
— Рассадный ящик должен быть высотой 12 сантиметров, длиной 40 сантиметров и шириной 25 сантиметров, — перечислила агроном. — Расстояние между растениями должно быть 8–10 сантиметров.
Грунт должен быть питательным и влагоемким. Дренаж на дне горшка или ящика обязателен.
— Будет идеально, если вы добавите в каждую лунку несколько гранул суперфосфата двойного, — объяснила Людмила Шубина. — При пикировке корни можно прищипнуть. Вытянувшуюся рассаду нужно хорошо заглублять — вплоть до первых семядольных листьев, — советует Людмила Шубина.
Что еще важно учесть
От качества рассады напрямую зависит ваш урожай. Чтобы помидоры не вытягивались, им обязательно нужна досветка.
— Главная задача — нарастить богатую и крепкую корневую и листовую массу, — предупредила Людмила Шубина. — После пикировки нужно полить рассаду гуматами. Они помогут корням справиться с повреждениями и начать развиваться.
Ночью помидорам нужна прохлада, поэтому к концу апреля можно будет выносить рассаду на закрытый балкон. Температура должна быть
— Чрезмерный полив и подкормки только навредят. Влага вытесняет из почвы так необходимый для корней кислород. Грунт должен быть чуть подсушен и немного разрыхлен, — отметила агроном.
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