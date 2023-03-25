Сеем помидоры на рассаду для теплицы и огорода: что такое детерминантные томаты и куда их высаживать

Индетерминантные сорта — томаты с неограниченным ростом и плодоношением в течение всего сезона. Они могут достигать высоты в 2–2,5 метра, но вряд ли обычный дачник такое допустит. В южных регионах их высаживают и в открытый грунт, но за Уралом могут выращиваться только в теплицах — иначе не успеют вызреть.



— Это теплолюбивые сорта, поэтому у нас их можно высаживать только в теплицу. В основном это гибриды иностранной селекции, но есть и множество наших хороших сортов, — отметила агроном. — Их обязательно нужно будет пасынковать, подрезать и активнее подкармливать.