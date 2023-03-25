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Семь кругов садаИнструкция

Сеем помидоры на рассаду для теплицы и огорода: что такое детерминантные томаты и куда их высаживать

В Сибири лучше остановиться на низкорослых растениях

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Запомнить, какие сорта куда сажать, просто. Низкорослые — на улицу, высокие — в теплицу

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Помидоры — одна из самых главных овощных культур, выращиваемых на дачах. Важно знать, какие виды и сорта куда посадить, чтобы потом собрать вкусный и богатый урожай. Объясняем отличия детерминантных сортов от индетерминантных, а также рассказываем, какие и где сажать.

Детерминантные или индетерминантные — чем отличаются

Детерминантные сорта — с ограниченным ростом и дают один урожай. Высота кустов — около 50–60 сантиметров. Они не требуют пасынкования, при этом плодоносят только один раз. Для Сибири они подходят лучше всего.

— Детерминантные сорта высаживают в открытый грунт. Они прекрасно вызревают на корню, дают крепкие и вкусные плоды, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

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Индетерминантные сорта — томаты с неограниченным ростом и плодоношением в течение всего сезона. Они могут достигать высоты в 2–2,5 метра, но вряд ли обычный дачник такое допустит. В южных регионах их высаживают и в открытый грунт, но за Уралом могут выращиваться только в теплицах — иначе не успеют вызреть.

— Это теплолюбивые сорта, поэтому у нас их можно высаживать только в теплицу. В основном это гибриды иностранной селекции, но есть и множество наших хороших сортов, — отметила агроном. — Их обязательно нужно будет пасынковать, подрезать и активнее подкармливать.

Когда сажать низкорослые помидоры и томаты для теплицы на рассаду

Апрель — самый главный месяц для посева рассады

Апрель — самый главный месяц для посева рассады

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До конца марта — начала апреля сеют рассаду индетерминантных помидоров. Тех, что будут выращиваться в теплице. Их возраст должен составлять 65–75 дней в зависимости от сорта. Растение должно сформировать 7–9 крепких листьев.

Детерминантные сорта высаживают в открытый грунт, поэтому на рассаду их сеют с середины апреля. В зависимости от сорта возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен составлять 45–60 дней.

Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня, в других регионах эта цифра может сдвигаться на более ранний срок.

По лунному календарю томаты следует сеять в марте — 29-го, 30-го. В апреле стоит сеять помидоры — 11, 17, 18, 25, 26, 27-го. При этом лучше отложить семена в сторону 15, 19, 20 апреля.

Лучшие сорта томатов для теплицы и для открытого грунта

Крупные плоды можно получить в основном только с индетерминантных сортов

Крупные плоды можно получить в основном только с индетерминантных сортов

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Среди сортов помидоров для теплицы себя зарекомендовали: «Бычье сердце», «Желтая сосулька», «Черная груша», «Де барао», «Пинк райз». Крупноплодные сорта томатов для теплицы — «Король Сибири», «Севрюга», «Кардинал малиновый».

— Стоит попробовать вырастить «Оранжевое чудо», «Черный принц», «Болото». Получите оранжевые, черные и зеленые помидоры, — советует агроном.

Среди детерминантных сортов вариантов нисколько не меньше. Стоит попробовать вырастить: «Барнаульский консервный», «Боец», «Сибирская тройка», «Сибирский скороспелый», «Акварель», «Крепыш».

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