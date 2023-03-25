Сеем помидоры на рассаду для теплицы и огорода: что такое детерминантные томаты и куда их высаживать

Помидоры — одна из самых главных овощных культур, выращиваемых на дачах. Важно знать, какие виды и сорта куда посадить, чтобы потом собрать вкусный и богатый урожай. Объясняем отличия детерминантных сортов от индетерминантных, а также рассказываем, какие и где сажать.
Детерминантные или индетерминантные — чем отличаются
Детерминантные сорта — с ограниченным ростом и дают один урожай. Высота кустов — около
— Детерминантные сорта высаживают в открытый грунт. Они прекрасно вызревают на корню, дают крепкие и вкусные плоды, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Индетерминантные сорта — томаты с неограниченным ростом и плодоношением в течение всего сезона. Они могут достигать высоты в
— Это теплолюбивые сорта, поэтому у нас их можно высаживать только в теплицу. В основном это гибриды иностранной селекции, но есть и множество наших хороших сортов, — отметила агроном. — Их обязательно нужно будет пасынковать, подрезать и активнее подкармливать.
Когда сажать низкорослые помидоры и томаты для теплицы на рассаду
До конца марта — начала апреля сеют рассаду индетерминантных помидоров. Тех, что будут выращиваться в теплице. Их возраст должен составлять
Детерминантные сорта высаживают в открытый грунт, поэтому на рассаду их сеют с середины апреля. В зависимости от сорта возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен составлять
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По лунному календарю томаты следует сеять в марте —
Лучшие сорта томатов для теплицы и для открытого грунта
Среди сортов помидоров для теплицы себя зарекомендовали: «Бычье сердце», «Желтая сосулька», «Черная груша», «Де барао», «Пинк райз». Крупноплодные сорта томатов для теплицы — «Король Сибири», «Севрюга», «Кардинал малиновый».
— Стоит попробовать вырастить «Оранжевое чудо», «Черный принц», «Болото». Получите оранжевые, черные и зеленые помидоры, — советует агроном.
Среди детерминантных сортов вариантов нисколько не меньше. Стоит попробовать вырастить: «Барнаульский консервный», «Боец», «Сибирская тройка», «Сибирский скороспелый», «Акварель», «Крепыш».
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