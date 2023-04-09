Сеем бархатцы на рассаду: когда доставать семена и какие сорта лучше выбрать

Бархатцы очень неприхотливы, но даже они могут пострадать, если рассада будет слишком молодая или старая.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева бархатцев в апреле — 23, 24, 30-е, в мае — 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31-е. Лучше всего отложить семена в сторону в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12,19, 26-го.