Сеем бархатцы на рассаду: когда доставать семена и какие сорта лучше выбрать

В апреле дачникам стоит заняться не только овощами, но и достать семена цветов. Самые неприхотливые в выращивании — бархатцы. Яркие цветы могут расти даже в полутени. Объясняем, на каких сортах лучше остановиться и как правильно их посеять.
Когда сажать бархатцы на рассаду
В конце апреля уже стоит подумать о том, чтобы достать семена бархатцев.
— Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть 30–45 дней. Всё зависит от сорта, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Бархатцы очень неприхотливы, но даже они могут пострадать, если рассада будет слишком молодая или старая.
По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева бархатцев в апреле — 23, 24, 30-е, в мае — 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31-е. Лучше всего отложить семена в сторону в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12,19, 26-го.
Какие сорта бархатцев выбрать
Сортов бархатцев сейчас очень много. Цветки могут быть как махровыми, так и прямыми. Стоит обратить внимание на такие сорта, как «гильберт штейн», «мандарин», «битлс уайт мун», «фантастика».
— Среди отклоненных очень красивы «оранжевое пламя», «хамелеон файербол», «арлекин». Среди тонколистных особо выделяется «лулу» — сильноветвистое растение, имеет шарообразную форму куста, обильно усыпано лимонными соцветиями до 3 сантиметров в диаметре, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Также хорошо себя зарекомендовали «урсула», «мери хелен», «килиманджаро».
Рассада бархатцев — как правильно сеять
Грунт для бархатцев должен быть не только питательным, но и рыхлым.
— Цветочный грунт лучше всего смешать с улучшителями структуры грунта. Для этого нужно взять перлит и вермикулит. Соотношение: 3 части грунта, 1 часть улучшителей, — объяснила Кристина Хрустова.
Дренаж на дне горшка обязателен. Глубина бороздок должна быть примерно 0,5 сантиметра. Расстояние между семенами — 1,5–2 сантиметра. Температура на всходах
— Зацветают бархатцы обычно через 2–2,5 месяца после посева, — добавила блогер-цветовод. — Полив должен быть умеренный.
Пикировать бархатцы нужно при появлении двух настоящих листьев.
— Растения нужно рассадить в отдельные горшочки с минимальным объемом 200 миллилитров, — отметила специалист.
На постоянное место бархатцы высаживают в конце мая — начале июня.
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