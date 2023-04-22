Сажаем чеснок и лук: какие удобрения нужно обязательно внести в почву и что делать, если желтеет перо

Пора браться за лопаты и грабли — пришло время сажать первые культуры на огороде. Снег почти сошел, а температура изо дня в день только растет. Конец апреля и начало мая — самое время, чтобы сажать лук, а также яровой чеснок, если вы не посадили озимый. Объясняем, как правильно удобрить землю, почему перо чеснока может пожелтеть и что с этим делать.
Когда и как сажать чеснок весной
Чеснок есть двух видов — яровой и озимый. Второй сажают с осени, и после схода снега он первым проклевывается и начинает зеленеть на огороде.
— Найти яровой чеснок, который сажают именно весной, достаточно сложно, но можно. Его нужно перед посадкой положить на дно холодильника в мокрой тряпке, чтобы начали образовываться корни, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Сажают чеснок одним из первых. Как только сошел снег и температура почвы более +5 градусов, можно смело браться за лопату и семена.
— Чеснок — это одна из культур, которая первой появляется на огороде. Все луковые культуры любят прохладную почву. Тогда очень хорошо развивается корневая система. И мы уходим от повреждения луковой мухой, — отметила агроном.
По лунному календарю садовода сажать чеснок в апреле лучше всего 25, 26, 27, 30-го, в мае — 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11-го. Неблагоприятные дни в мае — 12-е, 19-е.
— Обязательно на грядку нужно внести комплексные удобрения — 30–40 граммов на квадратный метр, — предупредила Людмила Шубина. — Не жалейте перегноя! Чеснок любит рыхлую и удобренную почву.
Глубина посадки зубчиков — 3–4 сантиметра. Расстояние между растениями в рядке — 10–15 сантиметров, между рядками — 25 сантиметров.
Когда открывать чеснок весной
Как только сошел снег, есть соблазн сразу же убрать с озимого чеснока укрывной материал — лапник, солому и
— Лучше всего сделать это в начале мая, — советует агроном. — Чеснок — холодостойкая культура и недолгие понижения температуры хорошо выдерживает.
Мульчу с грядок убирать не нужно — она станет отличным питательным субстратом. Стоит подрыхлить почву, при этом полив нужно отложить на более позднее время. До середины мая при незасушливой весне растениям хватит талых вод.
Чем подкормить чеснок весной и почему желтеют его листья весной
Самая распространенная причина пожелтения листьев чеснока весной — нехватка азотных удобрений. Также растению может не хватать влаги, или, наоборот, почва слишком увлажненная. В первом случае следует полить грядку, если вы видите пересохшую землю, а затем закрыть влагу рыхлением.
С переизбытком влаги бороться сложнее. В следующем году стоит сменить место для грядки и заняться системой дренажа.
В любом случае весной озимый чеснок нужно подкормить минеральными удобрениями.
— Для чеснока и лука очень важен азот, — отметила Людмила Шубина. — Сейчас много разных комплексных удобрений, которые легко внести в почву весной.
Обычно дачники используют мочевину или аммиачную селитру. Но нужно быть очень внимательными и правильно сделать раствор. Степень разведения всегда указывается на упаковке удобрений. Они вносятся в начале вегетации дважды — с интервалом примерно в две недели.
Раствор с древесной золой поможет вам внести в почву калий, фосфор и кальций и другие микроэлементы, которые также очень важны для чеснока.
Когда сажать севок в открытый грунт
В конце апреля — начале мая и рассаду, и севок высаживают в открытый грунт, если снег уже сошел, а температура почвы стала выше +5 градусов.
Если задержаться и посадить лук в середине или конце мая, то рассчитывать на хороший урожай не стоит. Для развития луковице нужны низкие температуры.
— Лук не просто выдерживает холод, но и даже требует его. Корневая система луковицы нарастает раньше пера. И для нее требуется прохладная земля. Это такой призыв, что нужно срочно расти, пока жара не наступила, — объяснила Людмила Шубина.
По лунному календарю садовода в апреле предпочтительнее сажать лук 25, 26, 27, 30-го, в мае — 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11-го. Лучше ничего не делать на даче в мае 12-го и 19-го.
Посадка лука в открытый грунт
Обязательно переберите перед посадкой севок.
— Луковички должны быть крепкие, твердые, без пятен, — отмечает Людмила Шубина. — Расстояние между луковицами должно быть 10–15 сантиметров. Между рядами — на ширину тяпки, примерно 25 сантиметров.
Перед посадкой в почву обязательно вносятся минеральные удобрения, а также перегной. Глубина посадки — 2–3 сантиметра в зависимости от размера луковок.
Если вы переживаете, что внезапно может начаться сильный снегопад, то сверху накройте грядку укрывным материалом.
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