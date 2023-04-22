Сажаем чеснок и лук: какие удобрения нужно обязательно внести в почву и что делать, если желтеет перо

— Найти яровой чеснок, который сажают именно весной, достаточно сложно, но можно. Его нужно перед посадкой положить на дно холодильника в мокрой тряпке, чтобы начали образовываться корни, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сажают чеснок одним из первых. Как только сошел снег и температура почвы более +5 градусов, можно смело браться за лопату и семена.