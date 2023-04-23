Время моркови и свеклы: когда сажать популярные корнеплоды и какие сорта выбрать

— Корнеплодам очень необходим калий. Поэтому обязательно перед посадкой нужно внести в почву сернокислый калий или древесную золу. Не жалейте и перегноя, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Азотные удобрения также потребуются, но вносить их нужно строго в тех дозах, которые указаны на упаковках. Иначе корнеплоды будут плохо храниться.