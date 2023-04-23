Время моркови и свеклы: когда сажать популярные корнеплоды и какие сорта выбрать

В начале мая у новосибирских дачников добавится работы. Начинается период посадок, и первыми на грядках появляются чеснок, лук и, конечно, морковь со свеклой. Без этих корнеплодов сложно представить себе огород. Объясняем, когда их сажать и на каких сорта стоит обратить внимание. Не забудьте притоптать грядки!
Когда сажать морковь весной
Морковь — холодостойкая культура, поэтому сеять ее можно уже в конце апреля — начале мая. Земля должна прогреться до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.
— Корнеплодам очень необходим калий. Поэтому обязательно перед посадкой нужно внести в почву сернокислый калий или древесную золу. Не жалейте и перегноя, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Азотные удобрения также потребуются, но вносить их нужно строго в тех дозах, которые указаны на упаковках. Иначе корнеплоды будут плохо храниться.
По лунному календарю морковь в апреле лучше всего сажать 25, 26, 27,
Сорта моркови для открытого грунта
Рынок изобилует самыми разными сортами, но все же стоит обратить больше внимания на семена именно российской селекции. Они лучше подходят для нашего климата.
Давно себя зарекомендовали: «Витаминная», «Нантская», «Каллисто», «Шанс», «Московская поздняя», «Шантенэ».
— Среди сортов иностранной селекции стоит попробовать «Нандрин» и «Самсон», — советует агроном.
Но любой садовод может легко получить свои семена сам.
Когда сажать свеклу и какие сорта выбрать
Время посева свеклы зависит от того, насколько большие вы хотите получить корнеплоды. Если огромные — то сейте в начале мая, а если вас устроит средний размер, то отложите это дело до середины мая.
— Более крупная свекла хуже хранится и тяжелее в обработке, — отмечает Людмила Шубина. — Посевы свеклы в начале мая чаще подвержены крестоцветной блошке.
Свеклу можно сеять до начала июня. Среди сортов стоит обратить внимание на «Красный лед», «Машенька», «Бордо», «Ая», «Либеро», «Детройт», «Сибирская плоская», «Славянка».
По лунному календарю свеклу лучше всего сажать в мае — 1, 2, 5, 9, 10,
Как сажать морковь и свеклу
Для того, чтобы было удобно ухаживать за растениями, грядки нужно делать не более 1,2–1,5 метра в ширину. Так вы будете дотягиваться до середины.
Глубина посева 1–1,5 сантиметра. Ширина между рядами 20–25 сантиметров.
— Во влажную почву раскладываем семена так, чтобы они находились друг от друга на расстоянии 1,5–2 сантиметров. Тогда морковь будет ровная и не будет необходимости в прореживании, — уверяет Людмила Шубина.
Такое расстояние между семенами уменьшит расход посадочного материала.
— Самое главное после того, как семена закрыли землей, — потоптаться по грядке ногами. Это нужно для более тесного контакта семечек и земли, — объяснила агроном. — Утаптываем и грядки с морковью, и со свеклой.
После утаптывания грядки нужно разровнять граблями.
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- ухоженная дача с богатым урожаем, на которой не нужно трудиться круглые сутки, — мечта любого дачника. Облегчить себе загородную жизнь вы сможете, используя советы экспертов;
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