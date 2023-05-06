Попка точно не горчит: когда высаживать огурцы, помидоры и капусту в открытый грунт и какие сорта выбрать

С приходом тепла всё чаще дачники задумываются об огороде. В открытом грунте многие выращивают огурцы, помидоры, капусту и другие культуры. Для каждой из них — свой срок высадки на постоянное место. Разбираемся, когда уже можно заняться огородом и на каких сортах стоит остановиться.
Лучшие сорта огурцов для открытого грунта
В открытый грунт высаживаются пчелоопыляемые гибриды. В начале мая еще есть время посадить их на рассаду. Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта.
— Нужно хорошо посчитать срок, иначе слишком старое или слишком молодое растение не даст желаемого результата, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Хорошей урожайностью славятся такие сорта, как «буратино», «крепыш», «диана», «маша», «адам», «алтай», «аристократ», «закусочный».
Горечь огурца зависит не только от сорта, но и от полива.
— Сейчас большинство гибридов иностранной селекции не горчат, — отметила агроном. — Огурчик может быть горьким из-за недостатка влаги или азота. В засолке она уходит, но для салата такой овощ не подойдет. В этом случае нужно наладить полив и подкормить растение. Горчит огурец из-за вещества кукурбина. Оно часто используется в лекарственных целях, поэтому горькие огурчики можно иногда и поесть.
Когда и как сажать огурцы в открытый грунт
Огурцы очень теплолюбивая культура, поэтому нужно быть уверенными, что температура на почве не опустится ниже +14 градусов. Чаще всего дачники делают на огороде теплые грядки. Для этого потребуется навоз, грунт и немного терпения.
— Лучше всего высаживать рассаду в открытый грунт после того, как минет угроза возвратных заморозков. В Новосибирской области холод может ударить до 10 июня, — напоминает Людмила Шубина. — В более теплых регионах огурцы высаживают уже с третьей декады мая.
В мае самые благоприятные дни для высадки огурцов в открытый грунт по лунному календарю садовода — 23-е и 24-е. Также работы можно проводить — 14, 25, 30, 31-го. Лучше не трогать семена и рассаду — 12, 19, 26-го. В июне огурцами можно заняться 1, 5 и 11-го.
Низкорослые сорта томатов для открытого грунта
В открытый грунт высаживаются детерминантные сорта томатов. Они низкорослые, не выше 50–60 сантиметров, не требуют пасынкования, но плодоносят только раз.
— При этом низкорослые томаты лучше вызревают на корню, дают крепкие и вкусные плоды, — объяснила Людмила Шубина. — Советую попробовать вырастить «крепыш», «сибирский скороспелый», «боец».
Так же стоит обратить внимание на: «новичок», «дубраву», «загадку», «агату».
Когда и как сажать томаты в открытый грунт
При высадке томатов также нужно учитывать, до какого времени могут быть в регионе возвратные заморозки.
— В парники высаживают в третьей декаде мая или под пленку закрывают. Но в Сибири лучше это делать в конце мая, — советует Людмила Шубина. — В регионах с умеренным климатом томаты высаживают в середине мая, а в южных — в начале месяца.
По лунному календарю садовода томаты рекомендуется высаживать в мае — 7, 14, 23, 24, 25-го. Нежелательные дни — 12, 19, 26-го. В июне томаты лучше сажать 1, 5 и 11-го.
Сорта капусты для открытого грунта
Для салатов нужно выбирать раннеспелые сорта. Например, стоит посадить — «июньскую», «малахит», «фору», «алину».
— Раннеспелую капусту мы будем срезать уже в начале июля, — отметила Людмила Шубина. — А самой последней с огорода уберем позднеспелую.
На квашение отлично подходят такие сорта, как «мегатон», «белорусская», «московская поздняя», «вьюга».
Когда и как сажать капусту в открытый грунт
Капуста очень холодостойкая культура, и если у вас уже готова рассада, то ее можно смело высаживать.
— Нужно, чтобы земля прогрелась до +5 градусов, — отметила агроном. — Тогда можно высаживать. Всё зависит от того, какая весна. Сейчас уже рассада не погибнет.
В это время высаживают раннеспелую капусту и сеют поздние сорта.
Капусту в мае по лунному календарю лучше всего сажать: 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25-го. На огороде рекомендуется отложить все дела 12, 19, 26-го. В июне капусту можно высаживать: 1, 2, 3, 6, 7, 11-го.
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