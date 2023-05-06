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Семь кругов садаИнструкция

Попка точно не горчит: когда высаживать огурцы, помидоры и капусту в открытый грунт и какие сорта выбрать

Растения должны быть холодостойкими

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Для открытого грунта стоит выбирать сорта, устойчивые к перепадам температур

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С приходом тепла всё чаще дачники задумываются об огороде. В открытом грунте многие выращивают огурцы, помидоры, капусту и другие культуры. Для каждой из них — свой срок высадки на постоянное место. Разбираемся, когда уже можно заняться огородом и на каких сортах стоит остановиться.

Лучшие сорта огурцов для открытого грунта

Большинство сортов и гибридов сейчас уже не горчат

Большинство сортов и гибридов сейчас уже не горчат

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В открытый грунт высаживаются пчелоопыляемые гибриды. В начале мая еще есть время посадить их на рассаду. Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта.

— Нужно хорошо посчитать срок, иначе слишком старое или слишком молодое растение не даст желаемого результата, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Хорошей урожайностью славятся такие сорта, как «буратино», «крепыш», «диана», «маша», «адам», «алтай», «аристократ», «закусочный».

Горечь огурца зависит не только от сорта, но и от полива.

— Сейчас большинство гибридов иностранной селекции не горчат, — отметила агроном. — Огурчик может быть горьким из-за недостатка влаги или азота. В засолке она уходит, но для салата такой овощ не подойдет. В этом случае нужно наладить полив и подкормить растение. Горчит огурец из-за вещества кукурбина. Оно часто используется в лекарственных целях, поэтому горькие огурчики можно иногда и поесть.

Когда и как сажать огурцы в открытый грунт

Под огурцы на огороде делают специальную теплую грядку

Под огурцы на огороде делают специальную теплую грядку

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Огурцы очень теплолюбивая культура, поэтому нужно быть уверенными, что температура на почве не опустится ниже +14 градусов. Чаще всего дачники делают на огороде теплые грядки. Для этого потребуется навоз, грунт и немного терпения.

— Лучше всего высаживать рассаду в открытый грунт после того, как минет угроза возвратных заморозков. В Новосибирской области холод может ударить до 10 июня, — напоминает Людмила Шубина. — В более теплых регионах огурцы высаживают уже с третьей декады мая.

В мае самые благоприятные дни для высадки огурцов в открытый грунт по лунному календарю садовода — 23-е и 24-е. Также работы можно проводить — 14, 25, 30, 31-го. Лучше не трогать семена и рассаду — 12, 19, 26-го. В июне огурцами можно заняться 1, 5 и 11-го.

Низкорослые сорта томатов для открытого грунта

Рассаду сейчас можно купить даже в обычном магазине

Рассаду сейчас можно купить даже в обычном магазине

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В открытый грунт высаживаются детерминантные сорта томатов. Они низкорослые, не выше 50–60 сантиметров, не требуют пасынкования, но плодоносят только раз.

— При этом низкорослые томаты лучше вызревают на корню, дают крепкие и вкусные плоды, — объяснила Людмила Шубина. — Советую попробовать вырастить «крепыш», «сибирский скороспелый», «боец».

Так же стоит обратить внимание на: «новичок», «дубраву», «загадку», «агату».

Когда и как сажать томаты в открытый грунт

Томаты лучше высаживать на огород в третьей декаде мая

Томаты лучше высаживать на огород в третьей декаде мая

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При высадке томатов также нужно учитывать, до какого времени могут быть в регионе возвратные заморозки.

— В парники высаживают в третьей декаде мая или под пленку закрывают. Но в Сибири лучше это делать в конце мая, — советует Людмила Шубина. — В регионах с умеренным климатом томаты высаживают в середине мая, а в южных — в начале месяца.

По лунному календарю садовода томаты рекомендуется высаживать в мае — 7, 14, 23, 24, 25-го. Нежелательные дни — 12, 19, 26-го. В июне томаты лучше сажать 1, 5 и 11-го.

Сорта капусты для открытого грунта

При выборе семян нужно сразу понимать, пойдет ли капуста на квашение или на салаты

При выборе семян нужно сразу понимать, пойдет ли капуста на квашение или на салаты

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Для салатов нужно выбирать раннеспелые сорта. Например, стоит посадить — «июньскую», «малахит», «фору», «алину».

— Раннеспелую капусту мы будем срезать уже в начале июля, — отметила Людмила Шубина. — А самой последней с огорода уберем позднеспелую.

На квашение отлично подходят такие сорта, как «мегатон», «белорусская», «московская поздняя», «вьюга».

Когда и как сажать капусту в открытый грунт

Почва должна прогреться минимум до +5 градусов

Почва должна прогреться минимум до +5 градусов

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Капуста очень холодостойкая культура, и если у вас уже готова рассада, то ее можно смело высаживать.

— Нужно, чтобы земля прогрелась до +5 градусов, — отметила агроном. — Тогда можно высаживать. Всё зависит от того, какая весна. Сейчас уже рассада не погибнет.

В это время высаживают раннеспелую капусту и сеют поздние сорта.

Капусту в мае по лунному календарю лучше всего сажать: 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25-го. На огороде рекомендуется отложить все дела 12, 19, 26-го. В июне капусту можно высаживать: 1, 2, 3, 6, 7, 11-го.

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