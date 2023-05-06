Попка точно не горчит: когда высаживать огурцы, помидоры и капусту в открытый грунт и какие сорта выбрать

— Нужно хорошо посчитать срок, иначе слишком старое или слишком молодое растение не даст желаемого результата, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Хорошей урожайностью славятся такие сорта, как «буратино», «крепыш», «диана», «маша», «адам», «алтай», «аристократ», «закусочный».

Горечь огурца зависит не только от сорта, но и от полива.

— Сейчас большинство гибридов иностранной селекции не горчат, — отметила агроном. — Огурчик может быть горьким из-за недостатка влаги или азота. В засолке она уходит, но для салата такой овощ не подойдет. В этом случае нужно наладить полив и подкормить растение. Горчит огурец из-за вещества кукурбина. Оно часто используется в лекарственных целях, поэтому горькие огурчики можно иногда и поесть.