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Пешеходная улица ЛенинаОбзор

Противотанковые блоки, серые гробы и разбитые бамперы — во что превратился центр после перекрытия Ленина

Как сейчас складывается транспортная обстановка в самом центре и где паркуются изгнанные с Ленина машины

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На пересечении с Советской

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После перекрытия центрального участка улицы Ленина только ленивый не посетовал на возникшие после этого транспортные проблемы. Говорили и о целесообразности, а точнее, бессмысленности этого «пешеходного» участка. Как сейчас складывается транспортная обстановка в самом центре и где паркуются изгнанные с Ленина машины, лично проверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Это город Краснодар

Это город Краснодар

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Теоретически я бы даже не был против пешеходного участка в центре Новосибирска, но только если бы это было сделано по уму и красиво. Как, например, в Краснодаре, где центральную улицу перекрывают по выходным вот такими прелестными кадушками с деревцами.

Старые ржавые блоки

Старые ржавые блоки

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А теперь посмотрите, что у нас. Огромные бетонные обшарпанные блоки с какими-то ржавыми разводами. Они для чего — чтобы танки не прорвались? То есть эти люди во власти серьезно думают, что вот так можно сделать в центре, и это будет называться «зоной гостеприимства».

Древний уборочный ЗИЛ

Древний уборочный ЗИЛ

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Они серьезно думают, что в самый центр для перекрытия можно подогнать старый развалившийся ЗИЛ, а не хотя бы новый уборочный КАМАЗ.

Похоже на гробики?

Похоже на гробики?

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Их тут много

Их тут много

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Да, вы не ошиблись, эти блоки весьма напоминают гробы цинкового цвета. Просто какие-то массовые похороны в центре. Понятно, что это основания для конструкций — но их, наверное, тоже нужно делать приличными?

Эксперты видят нарушения

Эксперты видят нарушения

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— И блоки, и другие вещи, которые устанавливаются в рамках перекрытия, должны быть по проекту организации дорожного движения указаны и обоснованы. То, что я видел, — блоки стоят не в соответствии с ГОСТом, вертикальная разметка на них не в соответствии с ГОСТом, знак «кирпич» стоит не в соответствии. Масса нюансов, про которые не знает не только мэрия, но даже, похоже, ГИБДД. Потому что если ГИБДД знает об этом и стабильно все экипажи проезжают мимо, ничего не делая, тогда это должностное преступление, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

Пробки возникнут по цепочке

Пробки возникнут по цепочке

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Перейдем к транспортной обстановке. Любой перекрытый участок в сложившейся улично-дорожной сети, разумеется, приводит к проблемам на соседних улицах, как при эффекте падающего домино. В нашем случае машины, которые не могут попасть на улицу Ленина, забивают Вокзальную магистраль, площадь Ленина и далее создают пробки на Чаплыгина, Октябрьской, Коммунистической.

— Как это было сделано — это еще хуже, чем сама идея перекрытия. Нарушено всё, что только можно себе представить в плане организации дорожного движения, в плане обеспечения безопасности, всего, что связано с дорожной деятельностью. Все те мероприятия, которые регламентированы законом, мэрией были проигнорированы. И уведомления, и необходимые проектирования, разработка альтернативных маршрутов автомобилей, пешеходов и грузового транспорта. Мэрия этих законов будто не знает и, соответственно, не соблюдает, — отмечает эксперт.

149 мест потеряно

149 мест потеряно

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Еще страшнее парковка в этом участке центра. Я лично пересчитал, сколько парковочных мест мы потеряли после перекрытия. 68 мест на участке от площади Ленина до Советской и 81 место на участке от Советской до Урицкого. Итого 149 мест, включая 3 инвалидных. Куда теперь встанут эти полторы сотни автомобилей?

Забрался на тротуар

Забрался на тротуар

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А они встанут на тротуары. Хотя и раньше тут стояли, но теперь, вероятно, таких будет больше.

Справа стоит на аварийке

Справа стоит на аварийке

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Встанут под запрещающие знаки, рискуя быть эвакуированными.

Машины стоят на перекрестке

Машины стоят на перекрестке

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Эвакуации подлежат и эти машины, примостившиеся возле блоков. Правила еще никто не отменял, эти места по-прежнему является перекрестками, где стоянка запрещена.

Бампер не жалко

Бампер не жалко

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А это парковка по-парижски: бампером об столб.

Стоят на дорожке

Стоят на дорожке

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Каждый клочочек, каждая дорожка должны быть незамедлительно заняты машинами.

Один из дворов

Один из дворов

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Местные дворы давно перекрыты, но, возможно, кто-то попытается прорваться под шлагбаум.

Здесь был запрещающий знак

Здесь был запрещающий знак

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Но есть и положительные моменты: например, теперь отсутствует знак запрета парковки возле Главпочтамта по нечетной стороне улицы Советской. Вроде как можно поставить машину — правда, на небольшом участке до консерватории.

Советская вместит машины для стоянки

Советская вместит машины для стоянки

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Решением проблемы с парковкой, хоты бы временным, могла бы стать ликвидация запрещающих знаков по обе стороны улицы Советской вдоль Первомайского сквера. Ширина дороги тут позволяет парковаться у обочин, а транспортный поток невелик.

Почитайте подробней, как на площади Калинина торжественно открыли стелу «Новосибирск — город трудовой доблести».

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