Противотанковые блоки, серые гробы и разбитые бамперы — во что превратился центр после перекрытия Ленина

— И блоки, и другие вещи, которые устанавливаются в рамках перекрытия, должны быть по проекту организации дорожного движения указаны и обоснованы. То, что я видел, — блоки стоят не в соответствии с ГОСТом, вертикальная разметка на них не в соответствии с ГОСТом, знак «кирпич» стоит не в соответствии. Масса нюансов, про которые не знает не только мэрия, но даже, похоже, ГИБДД. Потому что если ГИБДД знает об этом и стабильно все экипажи проезжают мимо, ничего не делая, тогда это должностное преступление, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.