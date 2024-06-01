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Развлечения Блогер Дава поздравил юных новосибирцев с Днем защиты детей — видео

Блогер Дава поздравил юных новосибирцев с Днем защиты детей — видео

Сибиряк выступил вместе с хором на Михайловской набережной

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На набережной проходят массовые гуляния

Блогер Дава прилетел в Новосибирск, чтобы поздравить молодых жителей и гостей города с Днём защиты детей. Вместе с 600 детьми он выступил на сцене на Михайловской набережной.

— Давид вместе с детьми пел песни. Со сцены поздравил молодых горожан с праздником. Люди очень радостно встретили сибиряка, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

По ее словам, для гостей приготовили праздничную программу и развлечения. Дети, а также их родители смогут посетить мастер-классы, которые развернутся под открытым небом. Всей семьёй можно будет посоревноваться в ловкости и поиграть в захватывающие игры. А вечером на сцене будет большой концерт с участием артистов.

Ранее НГС изучил гардероб Давы и выяснил, сколько стоят его наряды. Часто блогер появляется в кроссовках Versace и очках Gucci.

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DAVA Новосибирск День защиты детей
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