Блогер Дава поздравил юных новосибирцев с Днем защиты детей — видео

Блогер Дава прилетел в Новосибирск, чтобы поздравить молодых жителей и гостей города с Днём защиты детей. Вместе с 600 детьми он выступил на сцене на Михайловской набережной.

По ее словам, для гостей приготовили праздничную программу и развлечения. Дети, а также их родители смогут посетить мастер-классы, которые развернутся под открытым небом. Всей семьёй можно будет посоревноваться в ловкости и поиграть в захватывающие игры. А вечером на сцене будет большой концерт с участием артистов.

