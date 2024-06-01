НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 755мм 30%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Женщина погибла, трое пострадали в жестком ДТП

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Миллион за ремонт «китайца»
Лето с пользой
Звезда фильма «Груз 200»
Необычные дома Новосибирска
Заложники реновации
Как не пропустить отпуск
Обмудсмен в Max Mara
НГС в Telegram
Культура Умерла Анастасия Заворотнюк онлайн-трансляция Лолита, Хазанов, Запашный: кто еще пришел проститься с Анастасией Заворотнюк — онлайн из Покровского монастыря

Лолита, Хазанов, Запашный: кто еще пришел проститься с Анастасией Заворотнюк — онлайн из Покровского монастыря

Рассказываем, как близкие и коллеги прощаются с актрисой

3 536
9 комментариев

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая. 53-летняя актриса последние несколько лет боролась с раком мозга. Многим она запомнилась по роли в сериале «Моя прекрасная няня» (6+). Прощание проходит сегодня, 1 июня, в Покровском монастыре на Таганке с 11:00 до 14:00. Корреспонденты MSK1.RU рассказывают, как друзья, коллеги и близкие провожают артистку. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

С букетом белых роз в храм приехал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В храме десятки венков от близких и друзей актрисы. Похоронят Анастасию Заворотнюк в белом гробу. На прощании крышка открыта, но близко подойти к умершей нельзя.

Эдгард Запашный рассказал о первой встрече с Анастасией Заворотнюк. В тот момент актриса была уже знаменитостью.

1 из 3

Обстановка внутри храма, где проходит прощание с Анастасией Заворотнюк.

1 из 3

Проститься с Анастасией Заворотнюк пришли несколько сотен поклонников. Ко входу в храм выстроилась очередь.

Поклонников Анастасии Заворотнюк начали запускать в храм.

До окончания отпевания в храм пускают только по спискам, в которых знаменитости и близкие друзья Анастасии Заворотнюк. По крайней мере, так всех, кто пришел, ориентируют охранники.

К храму, где проходит прощание, прибыл Эдгард Запашный. Гендиректор Большого Московского госцирка рассказал, что много лет знал Анастасию Заворотнюк, но когда видел актрису в последний раз, вспомнить не смог, отметил только: «Как вчера».

К храму, где проходит прощание с Анастасией, доставили венок от телеведущего Андрея Малахова и журналиста Александра Митрошенкова.

На прощание приехал народный артист РСФСР Геннадий Хазанов. Он также принес букет белых роз. По данным некоторых СМИ, в свое время именно Хазанов помог Заворотнюк попасть в сериал «Моя прекрасная няня», роль в котором сделала актрису знаменитой.

Во дворе Покровского монастыря собрались поклонники актрисы. На прощение пришла Лолита Милявская с букетом белых роз.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия Заворотнюк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Maks,  40

Игорь,  32

Анна4513_@,  47

Сергей,  55

Таня,  42

Наталья,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление