Лолита, Хазанов, Запашный: кто еще пришел проститься с Анастасией Заворотнюк — онлайн из Покровского монастыря

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая. 53-летняя актриса последние несколько лет боролась с раком мозга. Многим она запомнилась по роли в сериале «Моя прекрасная няня» (6+). Прощание проходит сегодня, 1 июня, в Покровском монастыре на Таганке с 11:00 до 14:00. Корреспонденты MSK1.RU рассказывают, как друзья, коллеги и близкие провожают артистку. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
В храме десятки венков от близких и друзей актрисы. Похоронят Анастасию Заворотнюк в белом гробу. На прощании крышка открыта, но близко подойти к умершей нельзя.
Эдгард Запашный рассказал о первой встрече с Анастасией Заворотнюк. В тот момент актриса была уже знаменитостью.
Проститься с Анастасией Заворотнюк пришли несколько сотен поклонников. Ко входу в храм выстроилась очередь.
До окончания отпевания в храм пускают только по спискам, в которых знаменитости и близкие друзья Анастасии Заворотнюк. По крайней мере, так всех, кто пришел, ориентируют охранники.
К храму, где проходит прощание, прибыл Эдгард Запашный. Гендиректор Большого Московского госцирка рассказал, что много лет знал Анастасию Заворотнюк, но когда видел актрису в последний раз, вспомнить не смог, отметил только: «Как вчера».
К храму, где проходит прощание с Анастасией, доставили венок от телеведущего Андрея Малахова и журналиста Александра Митрошенкова.
На прощание приехал народный артист РСФСР Геннадий Хазанов. Он также принес букет белых роз. По данным некоторых СМИ, в свое время именно Хазанов помог Заворотнюк попасть в сериал «Моя прекрасная няня», роль в котором сделала актрису знаменитой.
Во дворе Покровского монастыря собрались поклонники актрисы. На прощение пришла Лолита Милявская с букетом белых роз.