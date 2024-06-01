Лолита, Хазанов, Запашный: кто еще пришел проститься с Анастасией Заворотнюк — онлайн из Покровского монастыря

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая. 53-летняя актриса последние несколько лет боролась с раком мозга. Многим она запомнилась по роли в сериале «Моя прекрасная няня» (6+). Прощание проходит сегодня, 1 июня, в Покровском монастыре на Таганке с 11:00 до 14:00. Корреспонденты MSK1.RU рассказывают, как друзья, коллеги и близкие провожают артистку. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.