«Никто больше не ищет червей». Певица Лолита победила в битве за чистоту на своем балконе

Лолита избавилась от птиц благодаря совету подписчиков Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Звезда эстрады Лолита Милявская оказалась заядлой огородницей. Правда, в масштабе квартиры. Она столкнулась с серьезной проблемой. Горшки с цветами на балконе облюбовали вороны. Птицы устроили ресторан, а убирать раскиданную после трапезы землю пришлось певице. Лолита рассказала корреспонденту MSK1.RU, как ей удалось решить вопрос с нашествием пернатых, и раскрыла секрет о том, какая она на самом деле дачница.

— Проблема совершенно обычная для тех, кто держит на балконе горшки с цветами. Прилетают вороны и ищут червей. Мне очень помогли мои подписчики. Неожиданно, что они мне столько всего насоветовали... Сказали, например, взять металлическую банку из-под пива и поставить ее на палку. Банка будет звенеть, птиц отпугивать. Пиво я не пью, но у меня была банка тоника. Лежала дома давно, пришлось вылить содержимое в раковину. Теперь банка меня спасает. Никто больше не ищет червей. По крайней мере, за ночь ничего подобного не произошло.

Я правда не знала, что делать, поэтому у подписчиков и спросила. Они всегда очень помогают, они у меня самые лучшие. Лолита Милявская, певица

— Так бы я с пернатыми не ругалась. Понимаю, что в Москве им не так-то просто корм найти. Но просто эти комки земли превратили мою жизнь в ад. Я — перфекционист. Мне надо, чтобы было чисто, — сказала Лолита. — В связи с этой проблемой у меня не возникло желания балкон застеклить. Ведь нужно разрешение. А я давно уже завязала все игры с походами в любые организации с просьбами о чём-либо.



Меня устраивает незастекленный балкон — не душно. И там у меня растут цветочки, стоит лежанка, на которой я читаю. В общем, всё прекрасно. Лолита, певица

На балконе Лолита выращивает цветы.



— Цветов у меня много, но любимых нет. Просто нравится всё живое, даже сорняки. Это у меня генетическое, передалось от мамы. Есть, например, герань, которая зимой живет дома, а летом — на балконе, — рассказала Лолита. — А на даче цветы у меня не растут. Вместо них — хвойнички, потому что за ними проще ухаживать. И ничего, кроме огурцов и зелени, в этом году я не сажала, всё остальное требует много времени и труда.

На даче у Лолиты в этом году — одни огурцы и немного зелени Источник: lolitamilyavskaya / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











На своем участке Лолита учится ландшафтному дизайну. Признает, что получается пока плохо.



— Сколько бы я ни смотрела в ютьюбе на чудеса, которые вытворяют с деревьями люди, пока не могу приблизиться к их мастерству, даже на единицу по десятибалльной шкале. Но главное, что я слежу за санитарным состоянием саженцев. В этом году со многими беда. После заморозков погиб самшит, появилась какая-то болячка у туй. Я дико переживала, пришлось много что вырезать. Сейчас у них много залысин, но при правильном уходе зарастут, — считает Лолита. — Еще на участке есть черешня, которая никак не вырастет — ее то птицы клюют, то она болела раком, пришлось выкопать. Я недавно узнала, что такое заболевание бывает и у растений — два года на это место ничего нельзя было сажать.

Раньше каждая смерть растения вызывала у меня бурю эмоций, сейчас стараюсь не переживать. Говорю, такова жизнь. Стала волноваться больше за живых. Лолита Милявская, певица

Певица гордится болгарскими розами Источник: lolitamilyavskaya / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Загородный дом Лолиты расположен на 12 сотках. За растениями ухаживают в основном специалисты.

— Вообще, на даче я бываю редко — 2–3 раза в год. В этом году отдохнула немного у мамы в Болгарии, а на дачу планирую заехать лишь на недельку. И как всегда, буду заниматься там лишь физическим трудом, — поделилась певица.



Выращивать урожай не позволяет плотный творческий график. Тем не менее певица находит время, чтобы побаловать своих знакомых «закрутками».



— Я продолжаю закручивать банки с помидорами и огурцами и делаю варенье. В основном для подарков друзьям или они мне сами заказывают. Обычно всё раздаю, потому что дома хранить особо негде. Я привыкла ничего не менять. Поэтому продукты все те же. Но они у меня не с участка, а опять же из магазина, — рассказала Лолита.

Наград у Лолиты — не счесть! Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Разогнав всех ворон с балкона, Лолита снова погрузилась в творчество. В процессе подготовка к съемкам клипа, один трек записан, второй почти готов.



— Одно дело — запрет концертов, другое дело — творчество. Оно не имеет отношения ни к каким запретам. Запретить его никто не может. Я имею право на труд, за что люблю нашу Конституцию. Что же касается отмены концертов, здесь от меня ничего не зависит. Ничего поделать не могу, — сказала Лолита. — Но я сильно устаю, наверное, поэтому не очень замечаю, что на гастроли не езжу. Всему свое время.

Я — фаталист. Всё от Бога. Если он это сделал, значит, меня от чего-то плохого и страшного защитил. Лолита Милявская, певица