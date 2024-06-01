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Страна и мир Умерла Анастасия Заворотнюк Пять лет боролась с раком мозга. Всё о жизни и болезни Анастасии Заворотнюк: видео

Пять лет боролась с раком мозга. Всё о жизни и болезни Анастасии Заворотнюк: видео

Вспоминаем самые яркие моменты биографии актрисы

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53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк последние несколько лет боролась с раком мозга

В эту субботу, 1 июня, в Москве похоронят Анастасию Заворотнюк. 53-летняя актриса последние несколько лет боролась с раком мозга. Вспоминаем жизнь и карьеру «прекрасной няни» в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Широкую известность в нулевые годы Анастасии принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (6+). В 2006-м стало известно, что после развода со вторым мужем у нее завязался роман с коллегой по фильму Сергеем Жигуновым. Он даже ушел из семьи ради Заворотнюк. Но их отношения закончились через два года — в 2008-м актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова.

В 2018 году Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз — родила Чернышову дочь Милу. После этого пошли слухи о тяжелой болезни актрисы. В 2019-м актрису привезли в больницу с отеком мозга и поставили диагноз — глиобластома.

Заворотнюк прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, но лечение не помогло и опухоль дала метастазы.

В последние две недели состояние актрисы резко ухудшилось. Она жаловалась на головные боли, похудела и почти не двигалась.

К сожалению, Анастасия Завротнюк не единственная из знаменитостей, у кого был рак мозга. От этой болезни ранее скончались певица Жанна Фриске, супруга Хабенского Анастасия Федосеева, сатирик Михаил Задорнов.

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