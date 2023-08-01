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Улицу Ленина решили отремонтировать — что здесь изменится

Работы запланировали на 2024 год

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В этом году улицу Ленина вновь планируют седлать пешеходной на новогодние праздники

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В Новосибирске планируют реконструировать улицу Ленина. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Планов по перекрытию улицы Ленина на постоянную основу пока нет. Сейчас в планах провести ее реконструкцию, привести ее в современное состояние. Хотим переложить плитку, сделать нормальные фонари, озеленение, сделать доступность для маломобильных граждан, убрать провода под землю, — пояснила Анна Терешкова.

Как отметила вице-мэр, до конца этого года муниципалитет планирует заняться разработкой проектно-сметной документации, чтобы уже в 2024 году начать ремонт. По словам Анны Терешковой, в этом году улицу Ленина вновь планируют сделать пешеходной на новогодние праздники.

30 июля, спустя два месяца, улицу Ленина вновь открыли для проезда автомобилей. Она была закрыта с 3 июня, на ней проходил фестиваль цветов.

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Улица ЛенинаНовосибирскАнна Терешкова
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