Улицу Ленина решили отремонтировать — что здесь изменится

В Новосибирске планируют реконструировать улицу Ленина. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Планов по перекрытию улицы Ленина на постоянную основу пока нет. Сейчас в планах провести ее реконструкцию, привести ее в современное состояние. Хотим переложить плитку, сделать нормальные фонари, озеленение, сделать доступность для маломобильных граждан, убрать провода под землю, — пояснила Анна Терешкова.
Как отметила вице-мэр, до конца этого года муниципалитет планирует заняться разработкой проектно-сметной документации, чтобы уже в 2024 году начать ремонт. По словам Анны Терешковой, в этом году улицу Ленина вновь планируют сделать пешеходной на новогодние праздники.
30 июля, спустя два месяца, улицу Ленина вновь открыли для проезда автомобилей. Она была закрыта с 3 июня, на ней проходил фестиваль цветов.