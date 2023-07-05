Улицу Ленина оставят пешеходной еще на несколько недель — когда снимут ограничения для автомобилей

Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на несколько недель. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
В документе указано, что участок улицы должен был быть пешеходным до
— Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2023
О том, что власти могут продлить пешеходное состоянии участка улицы, стало известно
— Улица Ленина пешеходная, принято решение продлить пешеходное состояние еще как минимум на месяц в июле. Есть предложение работать в таком режиме, — рассказал мэр города.