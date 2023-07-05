freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 89.55
eur 97.74
Тема дняЧто будет, если пить пиво каждый день
Все новости
Все новости

Улицу Ленина оставят пешеходной еще на несколько недель — когда снимут ограничения для автомобилей

Участок хотели оставить пешеходным до 10 июля

1 361

Проект постановления опубликовали на сайте мэрии

Поделиться

Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на несколько недель. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

В документе указано, что участок улицы должен был быть пешеходным до 10 июля, но городские власти решили продлить ограничения на дороге. Улица Ленина будет перекрыта для движения автомобилей до 31 июля этого года.

— Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2023 № 2794 «О введении временного прекращения движения транспортных средств по ул. Ленина» изменение, заменив цифры «10.07.2023» цифрами «31.07.2023», — сказано в документах.

О том, что власти могут продлить пешеходное состоянии участка улицы, стало известно 26 июня. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Улица Ленина пешеходная, принято решение продлить пешеходное состояние еще как минимум на месяц в июле. Есть предложение работать в таком режиме, — рассказал мэр города.

В Новосибирске к празднованию 130-летнего юбилея на улице Ленина провели Международный фестиваль цветов «Времена года». На День города посетители разрушили часть украшений, после чего власти решили восстановить цветочные композиции.

По теме

Улица ЛенинаПешеходная улица ЛенинаМэрия Новосибирска
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter