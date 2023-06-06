Из мэрии Новосибирска уволился сын Виктора Толоконского — куда он ушел

Из мэрии Новосибирска уволился Алексей Толоконский. Он занимал должность руководителя департамента физической культуры и спорта.
Как уточнила заместитель мэра Анна Терешкова, увольнение связано с переходом на другую работу.
Издание «Новосибирские новости» со ссылкой на источник сообщило, что Алексей Толоконский перешел на руководящую должность в ФК «Новосибирск». Пресс-секретарь футбольного клуба объяснил корреспонденту НГС, что назначением на должности в клубе занимается Министерство спорта Новосибирской области. На момент разговора в клубе о назначении не говорили. В пресс-службе Министерства спорта Новосибирской области сказали, что официальной информации нет, но пригласили корреспондентов НГС на завтрашнюю встречу в ФК «Новосибирск» в 11 утра.
Алексей Толоконский — сын экс-губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского — получил должность в департаменте в 2017 году.
В конце апреля в департаменте спорта и физкультуры мэрии Новосибирска начались масштабные кадровые изменения. Источник НГС сообщил, что должности покинут начальник управления физкультуры и спорта мэрии Алексей Толоконский и директор школы бокса олимпийского резерва Сергей Тетевосян. Это подтвердила и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— К сожалению, это не совпадение. Проведенная работа показала необходимость смены практически всех руководителей споршткол, где проводилась проверка. Грядет очень большая ротация, — добавила Анна Терешкова.
В конце апреля в Новосибирской области назначили нового руководителя научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Им стал заместитель генерального директора центра по научной работе Александр Агафонов.