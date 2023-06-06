Из мэрии Новосибирска уволился сын Виктора Толоконского — куда он ушел

Издание «Новосибирские новости» со ссылкой на источник сообщило, что Алексей Толоконский перешел на руководящую должность в ФК «Новосибирск». Пресс-секретарь футбольного клуба объяснил корреспонденту НГС, что назначением на должности в клубе занимается Министерство спорта Новосибирской области. На момент разговора в клубе о назначении не говорили. В пресс-службе Министерства спорта Новосибирской области сказали, что официальной информации нет, но пригласили корреспондентов НГС на завтрашнюю встречу в ФК «Новосибирск» в 11 утра.