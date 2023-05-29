В новосибирском центре «Вектор» назначили нового руководителя — что о нем известно

Приказ о расторжении договора с бывшим с гендиректором «Вектора» Ринатом Максютовым в середине мая подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».