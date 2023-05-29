В новосибирском центре «Вектор» назначили нового руководителя — что о нем известно

В Новосибирской области назначили нового руководителя научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ГНЦ ВБ «Вектор»), расположенного в рабочем поселке Кольцово. Должность занял заместитель генерального директора центра по научной работе Александр Агафонов, он заменил Рината Максютова, которого уволили в середине мая.
Информация о назначении появилась в сервисе «Контур.Фокус». По его данным, Александр Агафонов занял пост временно исполняющего обязанности генерального директора «Вектора» с 26 мая.
На сайте научного центра на момент публикации отсутствует информация о новом руководителе организации. По информации сайта «Вектора», Александр Агафонов окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Биология», специалист находится в должности заместителя генерального директора центра по научной работе. Отмечается, что Александр Агафонов работает в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с 1983 года.
Кроме того, сейчас он является депутатом поселкового совета. На официальном сайте администрации наукограда указано, что Александр Агафонов входит в комиссию по бюджету и развитию инфраструктуры совета депутатов.
НГС направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о назначении.
Приказ о расторжении договора с бывшим с гендиректором «Вектора» Ринатом Максютовым в середине мая подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».
После его увольнения более 400 сотрудников ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Они попросили пересмотреть решение о смене директора центра и перечислили заслуги Рината Максютова. К премьер-министру России также обратились мэр Кольцова Николай Красников и депутаты рабочего поселка.