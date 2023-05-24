«Вызывает недоумение и тревогу»: мэр Кольцова обратился к премьер-министру России из-за увольнения главы «Вектора»

— Для нас это полная неожиданность, поскольку мы знаем Рината Амировича Максютова на протяжении многих лет как грамотного и энергичного руководителя. Именно под его руководством ГНЦ ВБ «Вектор» активно проявил себя в сложных условиях пандемии, за что многие сотрудники Центра (в том числе и Максю тов Р. А. ) были заслуженно отмечены правительственными наградами, — указано в обращении.

