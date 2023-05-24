«Вызывает недоумение и тревогу»: мэр Кольцова обратился к премьер-министру России из-за увольнения главы «Вектора»

Мэр Кольцова Николай Красников и депутаты рабочего поселка обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину из-за увольнения Рината Максютова с должности гендиректора научного центра «Вектор». Открытое письмо разместили на официальном сайте администрации Кольцова.
Информация об увольнении руководителя ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора появилась
— Для нас это полная неожиданность, поскольку мы знаем Рината Амировича Максютова на протяжении многих лет как грамотного и энергичного руководителя. Именно под его руководством ГНЦ ВБ «Вектор» активно проявил себя в сложных условиях пандемии, за что многие сотрудники Центра (в том числе и Максю
Отмечается, что руководитель научного центра сотрудничал с муниципалитетом рабочего поселка в вопросах социально-экономического развития территории, поддержки научной молодежи, модернизации научной базы центра и других. Кроме того, гендиректор «Вектора» работал по созданию ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», который разместят на территории наукограда.
— В связи с этим вызывает большое недоумение и тревогу увольнение
Подпись под письмом поставили 15 депутатов наукограда Кольцово. Обратившиеся попросили Михаила Мишустина рассмотреть обстоятельства увольнения генерального директора научного центра.
Как сообщал ранее НГС, приказ о расторжении договора с гендиректором «Вектора» подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».
Позже появилась информация, что поводом для увольнения стало анонимное письмо, в котором неизвестный указал на роман Максютова с сотрудницей «Вектора». Она якобы «не соответствует занимаемой должности» и «оказывает влияние на дела предприятия».
После увольнения специалиста более 400 сотрудников ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Они попросили пересмотреть решение о смене директора центра и перечислили заслуги Рината Максютова.