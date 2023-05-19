В Сети заявили, что директора центра «Вектор» уволили после анонимки: в нем упоминался его роман с сотрудницей

17 мая стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ об увольнении Рината Максютова с должности директора центра вирусологии «Вектор». В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».

