В Сети заявили, что директора центра «Вектор» уволили после анонимки: в нем упоминался его роман с сотрудницей

В Сети появилось заявление о том, что поводом для увольнения директора центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова стало анонимное письмо о его сожительстве с сотрудницей центра.
Информацию со ссылкой на свои источники распространило информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».
По данным агентства, в анонимке говорилось, что гражданская супруга Максютова «не соответствует занимаемой должности» и «оказывает влияние на дела предприятия». Источники центра уверяют, что после того, как главе Роспотребнадзора Анне Поповой стало известно о содержании письма, 11 мая она письменно поручила директору «Вектора» объясниться, 12 мая вызвала его в Москву. 16 мая на личной встрече Максютову якобы предложили перевод на другую должность или увольнение. Ученый уезжать из Новосибирска отказался.
Авторы материала также указывают, что анонимке предшествовал конфликт между Ринатом Максютовым и Анной Поповой. По их данным, в 2023 году глава Роспотребнадзора через своего помощника потребовала от директора «Вектора» уволить заместителя по строительству — руководство службы было недовольно, как топ-менеджер «работает с подрядчиками, в том числе московскими». Максютов отказался увольнять своего сотрудника.
Ринат Максютов предложение корреспондента НГС прокомментировать ситуацию проигнорировал.
Также сегодня «Континент Сибирь» со ссылкой на свои источники сообщил, что Ринат Максютов намерен подать в суд с целью оспаривания своего увольнения.
Издание также отмечает, что одной из причин конфликта стало недовольство Роспотребнадзора тем, как «Вектор» работает с подрядчиками. Источники «Континента Сибири» также подтверждают информацию о существовании анонимного письма, которое привело к увольнению.
17 мая стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ об увольнении Рината Максютова с должности директора центра вирусологии «Вектор». В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».