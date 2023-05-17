Гендиректора научного центра «Вектор» увольняют — причиной стала утрата доверия

Генерального директора ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»» Рината Максютова решили уволить
В приказе Поповой (имеется в распоряжении редакции) говорится, что решение уволить Максютова принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».
— Максютова Рината Амировича уволить, расторгнув срочный трудовой договор
Руководитель пресс-службы «Вектора» Никита Каньшин в беседе с корреспондентом НГС заявил, что учредителем научного центра является Роспотребнадзор, поэтому вопросы по всем кадровым решениям лучше направить представителям этого ведомства.
— «Вектор» исполнял и будет исполнять свои обязательства по изучению опасных вирусов, по разработке профилактических и диагностических препаратов. Также работа будет вестись, как и велась, в рамках центра геномных исследований мирового уровня и по другим направлениям, — добавил Каньшин.
По его словам, ученые «как работали, так и будут работать».
Ринату Максютову 41 год. Он возглавил «Вектор» в 2016 году. Приказ был подписан Анной Поповой во время ее визита в Кольцово. Рината Максютова относят ко «второму поколению» научных сотрудников «Вектора». Его отец Амир Максютов начал работать в научном центре еще в 1979 году после окончания НГУ. Журналисты отмечали, что Ринат Максютов зарекомендовал себя активной научной работой. Он автор и соавтор более 70 научных работ, в том числе 10 патентов РФ. Проявил себя в качестве заведующего лабораторией диагностики и репозитория ДНК вируса натуральной оспы, а также в качестве администратора, когда выполнял обязанности заместителя гендиректора центра «Вектор» по научной работе.
Пару месяцев назад «Вектор» заявил о планах купить 12 зеленых мартышек за 7 миллионов рублей. Животные понадобились для научно-исследовательских целей.