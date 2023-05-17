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Тема дняУвольнение гендиректора «Вектора»
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Гендиректора научного центра «Вектор» увольняют — причиной стала утрата доверия

Решение приняло руководство Роспотребнадзора

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Ринат Максютов возглавлял «Вектор» с 2016 года

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Генерального директора ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»» Рината Максютова решили уволить 18 мая. Приказ о расторжении договора со специалистом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В приказе Поповой (имеется в распоряжении редакции) говорится, что решение уволить Максютова принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».

— Максютова Рината Амировича уволить, расторгнув срочный трудовой договор 18 мая 2023 года, — говорится в документе.

Руководитель пресс-службы «Вектора» Никита Каньшин в беседе с корреспондентом НГС заявил, что учредителем научного центра является Роспотребнадзор, поэтому вопросы по всем кадровым решениям лучше направить представителям этого ведомства.

— «Вектор» исполнял и будет исполнять свои обязательства по изучению опасных вирусов, по разработке профилактических и диагностических препаратов. Также работа будет вестись, как и велась, в рамках центра геномных исследований мирового уровня и по другим направлениям, — добавил Каньшин.

По его словам, ученые «как работали, так и будут работать».

Ринату Максютову 41 год. Он возглавил «Вектор» в 2016 году. Приказ был подписан Анной Поповой во время ее визита в Кольцово. Рината Максютова относят ко «второму поколению» научных сотрудников «Вектора». Его отец Амир Максютов начал работать в научном центре еще в 1979 году после окончания НГУ. Журналисты отмечали, что Ринат Максютов зарекомендовал себя активной научной работой. Он автор и соавтор более 70 научных работ, в том числе 10 патентов РФ. Проявил себя в качестве заведующего лабораторией диагностики и репозитория ДНК вируса натуральной оспы, а также в качестве администратора, когда выполнял обязанности заместителя гендиректора центра «Вектор» по научной работе.

Пару месяцев назад «Вектор» заявил о планах купить 12 зеленых мартышек за 7 миллионов рублей. Животные понадобились для научно-исследовательских целей.

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