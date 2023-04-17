«Вектор» купит 12 мартышек за 7 миллионов рублей — как выбирают нужных обезьян

Согласно документам, один примат стоит более 585 тысяч рублей. Всего «Вектору» надо 10 мартышек в возрасте от 4 до 6 лет и весом от 4 до 6 килограммов и 2 обезьяны от 2 до 3 лет, вес которых составит от 3 до 4 килограммов.

Обезьяны должны быть клинически и лабораторно здоровы, рождены в питомнике во втором поколении и выше. Необходимо, чтобы внешний вид соответствовал типу зеленых мартышек, а температура тела составляла от 37,5 до 39,5 градуса. Видимые слизистые оболочки должны быть бледно-розового цвета, умеренно влажные, без наложений, кожный покров гладкий, бледно-розовый и без повреждений.