«Без него многое рухнет»: сотрудники центра «Вектор» вступились за уволенного директора — они написали письмо Путину

— За годы своей работы он собрал работоспособную команду молодых и опытных перспективных сотрудников, возродил аспирантуру Центра: с 2017 по 2022 год число аспирантов выросло более чем в три раза, — говорится в письме.



В заслугу Максютову авторы обращения также ставят разработку первых в России ПЦР-тестов, вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», вакцины против оспы, вакцины против кори.



По словам сотрудников, бывший директор «Вектора» уделял особое внимание решению бытовых проблем своих подчиненных. За время его руководства построили 13 служебных квартир, обновили транспорт, приобрели автобусы для доставки сотрудников на работу.

