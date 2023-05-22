«Без него многое рухнет»: сотрудники центра «Вектор» вступились за уволенного директора — они написали письмо Путину

Более 400 сотрудников ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, в которых просят пересмотреть решение о смене директора центра. Предыдущий руководитель Ринат Максютов был уволен на прошлой неделе приказом главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
В письме президенту, которое оказалось в распоряжении редакции НГС, сотрудники «Вектора» отметили, что под руководством Максютова научный центр «обрел новое дыхание»: за последние семь лет был создан центр геномных исследований мирового уровня, а также «Вектор» вошел в проект по созданию системы противодействия инфекционным заболеваниям «Санитарный щит», выстроил активное сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Авторы письма подчеркнули, что Ринат Максютов проработал в центре вирусологии двадцать лет, поэтому «как никто другой знает специфику работы организации» и способен поддерживать стабильное эффективное руководство.
— За годы своей работы он собрал работоспособную команду молодых и опытных перспективных сотрудников, возродил аспирантуру Центра: с 2017 по 2022 год число аспирантов выросло более чем в три раза, — говорится в письме.
В заслугу Максютову авторы обращения также ставят разработку первых в России ПЦР-тестов, вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», вакцины против оспы, вакцины против кори.
По словам сотрудников, бывший директор «Вектора» уделял особое внимание решению бытовых проблем своих подчиненных. За время его руководства построили 13 служебных квартир, обновили транспорт, приобрели автобусы для доставки сотрудников на работу.
— Дружный коллектив Центра обеспокоен, что с приходом нового директора, не знающего специфики учреждения, многое рухнет, будет провал далеко не на один год, потому что настоящим руководством долго и бережно выстраивалась структура научных, производственных, административных взаимодействий между сотрудниками. Мы ценим нашу общность, в которой любая неосторожная перестановка кадров способна нанести непоправимый вред, привести к массовым увольнениям и потере самых квалифицированных кадров в разгар выполнения важных стратегических задач для страны, — говорится в письме.
Авторы обращения и подписавшиеся под ним сотрудники «Вектора» попросили президента Владимира Путина «проявить участие в судьбе центра» и «пересмотреть решение об увольнении» Максютова.
Об увольнении Рината Максютова стало известно 17 мая. Приказ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».
Позже появилась информация, что поводом для увольнения стало анонимное письмо, в котором неизвестный указал на роман Максютова с сотрудницей «Вектора». Она якобы «не соответствует занимаемой должности» и «оказывает влияние на дела предприятия». При этом отмечается, что анонимке предшествовал конфликт Максютова с главой Роспотребнадзора: Анна Попова потребовала от него уволить заместителя по строительству. Максютов отказался.