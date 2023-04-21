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Руководитель управления спорта мэрии Новосибирска отправлен в отставку — на очереди увольнения в спортшколах

Проверка эффективности показала необходимость смены руководства в большинстве муниципальных спортшкол

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Имена новых руководителей власти пока не называют

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Масштабные кадровые изменения происходят в спортивных учреждениях Новосибирска. Грядет череда увольнений, в частности должности покидают начальник управления физкультуры и спорта мэрии Алексей Толоконский и директор школы бокса олимпийского резерва Сергей Тетевосян. Об этом сообщил источник НГС. Информацию подтвердила вице-мэр города Анна Терешкова.

— Действительно, уходит Толоконский с поста руководителя управления, уходит руководитель школы бокса Тетевосян. В других спортивных учреждениях тоже ожидается смена руководства, — сказала НГС Терешкова.

По словам вице-мэра, череда кадровых изменений не является совпадением.

— К сожалению, это не совпадение. Проведенная работа показала необходимость смены практически всех руководителей споршткол, где проводилась проверка. Грядет очень большая ротация, — добавила Терешкова.

Накануне в Новосибирске уволился директор школы, в которой подросток устроил стрельбу на перемене.

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