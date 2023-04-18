В Новосибирске после инцидента со стрельбой уволился директор школы

В Новосибирске уволился директор школы, в которой подросток устроил стрельбу на перемене. Об этом НГС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
— Директор уволился по собственному желанию. Дату не знаю, — сообщила специалист.
Инцидент произошел 4 апреля в одной из школ в Дзержинском районе. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. Сотрудники полиции забрали пистолет у подростка, а пострадавшего отправили на экспертизу.
В прокуратуре региона уточняли, что стрельба произошла на перемене, конфликтных ситуаций между школьниками не было. По данным источника НГС, ученик, который стрелял из пистолета, учится в 8-м классе.
После происшествия несовершеннолетнего поставили на учет в ПДН, а на его мать составили административный протокол.
Недавно владельцы шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском поссорились из-за негативного отзыва. Инцидент закончился стрельбой.