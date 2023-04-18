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Тема дня14-летний подросток залил в рот бензин и поджег
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В Новосибирске после инцидента со стрельбой уволился директор школы

Руководитель образовательной организации покинул пост по собственному желанию

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Инцидент произошел в Дзержинском районе

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В Новосибирске уволился директор школы, в которой подросток устроил стрельбу на перемене. Об этом НГС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Директор уволился по собственному желанию. Дату не знаю, — сообщила специалист.

Инцидент произошел 4 апреля в одной из школ в Дзержинском районе. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. Сотрудники полиции забрали пистолет у подростка, а пострадавшего отправили на экспертизу.

В прокуратуре региона уточняли, что стрельба произошла на перемене, конфликтных ситуаций между школьниками не было. По данным источника НГС, ученик, который стрелял из пистолета, учится в 8-м классе.

После происшествия несовершеннолетнего поставили на учет в ПДН, а на его мать составили административный протокол.

Недавно владельцы шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском поссорились из-за негативного отзыва. Инцидент закончился стрельбой.

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