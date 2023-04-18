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Подростка, устроившего стрельбу в новосибирской школе поставили на учет в ПДН — накажут и его мать

Следственный комитет так же начал проверку инцидента

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На мать подростка составили административный протокол

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Подростка, который устроил стрельбу в новосибирской школе, поставили на учет в ПДН, а на его мать составили административный протокол.

Инцидент произошел 4 апреля в одной из школ в Дзержинском районе. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. В школу приехали сотрудники и забрали пистолет. Инцидент произошел на перемене и конфликта между детьми не было.

— В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Мальчик поставлен на учёт в ПДН, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следственный комитет так же начал проверку инцидента. Прокуратура Новосибирской области вынесла представления руководителям охранного предприятия и школы.

Недавно владельцы шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском поссорились из-за негативного отзыва. Инцидент закончился стрельбой.

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