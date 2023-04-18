Полицейские забрали пистолет: стали известны подробности стрельбы в новосибирской школе

Полицейские забрали пистолет у подростка, который устроил стрельбу в новосибирской школе, а пострадавшего отправили на экспертизу. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел 4 апреля в одной из школ в Дзержинском районе города. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. В школу приехали сотрудники и забрали пистолет.
— Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что ученик, который стрелял из пистолета, учится в
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