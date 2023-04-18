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Полицейские забрали пистолет: стали известны подробности стрельбы в новосибирской школе

Пострадавшего отправили на медицинскую экспертизу

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Инцидент произошел в школе в Дзержинском районе

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Полицейские забрали пистолет у подростка, который устроил стрельбу в новосибирской школе, а пострадавшего отправили на экспертизу. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел 4 апреля в одной из школ в Дзержинском районе города. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. В школу приехали сотрудники и забрали пистолет.

— Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что ученик, который стрелял из пистолета, учится в 8-м классе.

Недавно владельцы шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском поссорились из-за негативного отзыва. Инцидент закончился стрельбой.

Обновлено. Как сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент со стрельбой произошел на перемене, конфликтных ситуаций между школьниками не было. После случившегося образовательный процесс не прекращался, вред здоровью ребенка не причинен. Подростки продолжают обучение.

Прокуратура вынесла представления руководителям охранного предприятия и школы.

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