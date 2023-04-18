В новосибирской школе подросток выстрелил в одноклассника

В Дзержинском районе Новосибирска школьник выстрелил в одноклассника. Информацию об этом НГС подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
— Да, такая ситуация произошла. Выстрелил несколько раз.
Также известно, что подросток учится в
В пресс-службе ГУ МВД на момент публикации не прокомментировали ситуацию. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии и в Министерство образования области.
В Следственном комитете по региону пока не комментируют ситуацию.
Недавно в Новосибирске неизвестный обстрелял из пневматического оружия здание, которое принадлежит региональному Минобру.