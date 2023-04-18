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В новосибирской школе подросток выстрелил в одноклассника

Мальчики учатся в 8-м классе

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Инцидент произошел в Дзержинском районе

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В Дзержинском районе Новосибирска школьник выстрелил в одноклассника. Информацию об этом НГС подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

— Да, такая ситуация произошла. Выстрелил несколько раз.

Также известно, что подросток учится в 8-м классе, а пистолет был травматическим.

В пресс-службе ГУ МВД на момент публикации не прокомментировали ситуацию. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии и в Министерство образования области.

В Следственном комитете по региону пока не комментируют ситуацию.

Недавно в Новосибирске неизвестный обстрелял из пневматического оружия здание, которое принадлежит региональному Минобру.

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ШколаПодростокДзержинский район
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