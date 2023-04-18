Стрельба из-за негативного отзыва: владелец шиномонтажки с пистолетом напал на конкурента под Новосибирском

Стрельбой закончился конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском. Инцидент произошел 15 апреля около 20:00.



Видео было опубликовано в Telegram-канале «Экстренный НСК». Указывается, что конфликт возник из-за того, что пострадавший оставил негативный отзыв на своего конкурента. Тот решил разобраться и применил оружие.