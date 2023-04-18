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Тема дняСтрельба в Кудряшах из-за плохого отзыва
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Стрельба из-за негативного отзыва: владелец шиномонтажки с пистолетом напал на конкурента под Новосибирском

Инцидент попал на видео

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На видео слышно несколько громких выстрелов

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Стрельбой закончился конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском. Инцидент произошел 15 апреля около 20:00.

Видео было опубликовано в Telegram-канале «Экстренный НСК». Указывается, что конфликт возник из-за того, что пострадавший оставил негативный отзыв на своего конкурента. Тот решил разобраться и применил оружие.

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Судя по кадрам, в конфликте также замешана женщина

Видео: «Экстренный НСК» / Telegram

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что выстрелы были сделаны из травматического ружья.

— 15 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из шиномонтажных мастерских в результате конфликтной ситуации мужчина произвел два выстрела в другого из травматического оружия. На место выезжала следственно-оперативная группа, — ответили на запрос редакции.

Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После ее прохождения и будет принято решение по инциденту.

Сегодня стало известно, что в Дзержинском районе Новосибирска школьник выстрелил в одноклассника.

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СтрельбаНегативный отзывКудряшиПолиция
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