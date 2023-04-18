Стрельба из-за негативного отзыва: владелец шиномонтажки с пистолетом напал на конкурента под Новосибирском

Стрельбой закончился конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском. Инцидент произошел
Видео было опубликовано в Telegram-канале «Экстренный НСК». Указывается, что конфликт возник из-за того, что пострадавший оставил негативный отзыв на своего конкурента. Тот решил разобраться и применил оружие.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что выстрелы были сделаны из травматического ружья.
— 15 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из шиномонтажных мастерских в результате конфликтной ситуации мужчина произвел два выстрела в другого из травматического оружия. На место выезжала следственно-оперативная группа, — ответили на запрос редакции.
Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После ее прохождения и будет принято решение по инциденту.
Сегодня стало известно, что в Дзержинском районе Новосибирска школьник выстрелил в одноклассника.