Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

Оправдываясь за свой узкий кругозор, люди иногда говорят: «Знать всё на свете невозможно». Как же тогда быть с эрудитами, у которых есть ответы на все, даже самые трудные вопросы? Думаете, таких людей нет? Вполне может быть, что вы — как раз один из таких. Выяснить очень просто: ответьте на 10 вопросов обо всём подряд, а мы скажем, можно ли назвать вас эрудитом.
- Остаться без мобильного телефона
- Нагрешить
- Сыра
- Бороды
- У Земли
- У Сатурна
- У Юпитера
- У Урана
- Ничем, так называют вышедших на пенсию работников
- Совершением преступлений
- Государственной службой
- Работой в тюремной системе
- ...Луганск
- ...Новокузнецк
- ...Цхинвал
- ...Уссурийск
- Моцарт, Бетховен, Бах
- Берлиоз, Вагнер, Штраус
- Бетховен, Моцарт, Гайдн
- Верди, Гайдн, Пуччини
- В Оксфорде
- В Болонье
- В Лиссабоне
- В Саламанке
- «П»
- «Х»
- «Р»
- «У»
- Огненная земля
- Архипелаг Шпицберген
- Северная земля
- Земля Франца-Иосифа
- За координацию движений
- За память
- За контроль над эмоциями
- За обработку зрительной информации
- Из меди и марганца
- Из цинка и олова
- Из меди и цинка
- Латунь — это не сплав, ее добывают из руды