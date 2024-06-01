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Развлечения тест Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

Пройти этот тест под силу только настоящим эрудитам

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Тем, кто совсем не интересуется миром вокруг, этот тест покажется удивительно сложным

Оправдываясь за свой узкий кругозор, люди иногда говорят: «Знать всё на свете невозможно». Как же тогда быть с эрудитами, у которых есть ответы на все, даже самые трудные вопросы? Думаете, таких людей нет? Вполне может быть, что вы — как раз один из таких. Выяснить очень просто: ответьте на 10 вопросов обо всём подряд, а мы скажем, можно ли назвать вас эрудитом.

ТЕСТ
1 / 10
Чего боятся люди с номофобией?
  • Остаться без мобильного телефона
  • Нагрешить
  • Сыра
  • Бороды
2 / 10
У какой планеты Солнечной системы больше всего спутников?
  • У Земли
  • У Сатурна
  • У Юпитера
  • У Урана
3 / 10
Белые воротнички работают в офисах, синие — на заводах. А чем заняты красные воротнички?
  • Ничем, так называют вышедших на пенсию работников
  • Совершением преступлений
  • Государственной службой
  • Работой в тюремной системе
4 / 10
После смерти Сталина в СССР переименовали несколько городов, названных в честь вождя и его приближенных. Например, город Ворошилов получил название...
  • ...Луганск
  • ...Новокузнецк
  • ...Цхинвал
  • ...Уссурийск
5 / 10
Какие три композитора принадлежат к Венской классической школе?
  • Моцарт, Бетховен, Бах
  • Берлиоз, Вагнер, Штраус
  • Бетховен, Моцарт, Гайдн
  • Верди, Гайдн, Пуччини
6 / 10
В каком городе открылся первый в истории университет?
  • В Оксфорде
  • В Болонье
  • В Лиссабоне
  • В Саламанке
7 / 10
Какой буквы нет на российских автомобильных номерах?
  • «П»
  • «Х»
  • «Р»
  • «У»
8 / 10
Что стало последним участком суши, нанесенным на карту мира?
  • Огненная земля
  • Архипелаг Шпицберген
  • Северная земля
  • Земля Франца-Иосифа
9 / 10
За что в человеческом мозге отвечает мозжечок?
  • За координацию движений
  • За память
  • За контроль над эмоциями
  • За обработку зрительной информации
10 / 10
Многие знают, что бронза — это сплав меди и олова. А из каких металлов делают латунь?
  • Из меди и марганца
  • Из цинка и олова
  • Из меди и цинка
  • Латунь — это не сплав, ее добывают из руды

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