Отца десятерых детей, которого Минобороны не хотело отпускать с фронта, всё же вернули домой. Репортаж с вокзала

Долгожданная встреча Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Алексей непроизвольно устремляет взгляд к небу. Делает это постоянно. По привычке ищет дроны, даже когда стоит на платформе Казанского вокзала в объятиях своей жены.

Алексей вернулся с фронта на побывку к семье. У него 10 детей, красавица-жена, отец — полковник ракетных войск стратегического назначения. Они встречают героя семьи, возвращения которого добивались так долго.

Дело в том, что Алексея не отпускали в законный отпуск. Супруга Елена долгое время обивала пороги высоких военных инстанций, чтобы ее мужа вернули домой. После публикации MSK1.RU и Городских порталов это наконец-то произошло.



Источник: Городские порталы

И вот семья воссоединилась — впрочем, всего на пару недель. Дети бросаются в объятия к отцу, их глаза светятся от радости. Елена, видно, вся на нервах, будто боится поверить в свое долгожданное счастье. Только Алексей и его отец пытаются сохранять невозмутимый вид. Но и у них не получается — улыбка до ушей проскальзывает у обоих.



Нам, корреспондентам, предстояло нарушить семейную идиллию своими вопросами. Не могли не спросить главное:



— У вас же 10 детей. Как вы приняли решение отправиться на СВО?



Алексей вздыхает.



— Нужно было поддержать своих. Там же наши ребята — добровольцы и мобилизованные. Плюс надо было показать детям, что такое настоящий мужчина. Показать, что в тяжелой ситуации нужно обязательно защищать свою Родину. Ну, само собой, тут и финансовая часть, и льготы…

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Алексей до ухода на фронт работал в дилерском центре, занимался электроникой. Начался кризис — денег, чтобы прокормить большую семью, стало не хватать. Востребованному специалисту с высшим образованием ничего не оставалось, кроме как уйти на СВО. Причем, чтобы оказаться на фронте, Алексею пришлось соврать. Записываясь в добровольцы, сказал, что у него всего двое детей. Потом руководство, конечно, узнало о том, что он воспитывает еще восьмерых, но возвращать бойца домой уже было поздно.

Всю встречу Елена не могла оторвать взгляд от своего супруга Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Всё равно я туда прорвался. Я был на первой линии, на передке. Мне там нравится, меня ценят. Непосредственное начальство хорошее. Ну а дальше верхушка, я их почти не вижу, — говорит Алексей.



«Верхушка» не подписывала отпуск, поэтому за полтора года службы Алексей увидел свою семью всего два раза: в Новый год и сейчас, хотя бойцу положены дополнительные выходные. Его четыре ребенка имеют инвалидность. У троих ребят — легкие заболевания, почти не мешающие им жить, говорит мама, но один из них болен ДЦП. Семье помогают социальные центры.

По закону у всех военнослужащих есть право на 30-дневный отпуск. Дополнительные дни добавляются льготным категориям граждан, среди них — родители детей-инвалидов. На каждого ребенка полагается плюс 4 дня отпуска. Кроме того, президент России в 2023 году подписал указ, что один из родителей детей-инвалидов может взять дополнительно до 24 дней отпуска за год.



— Пять месяцев в зоне боевых действий — каково это?



Особо рефлексировать там не получается, рассказывает собеседник:



— Это постоянное движение, постоянная работа. Там есть чем заниматься... Когда на переднем крае, там вообще передвигаться опасно. Там и дроны-разведчики, и дроны-камикадзе летают. И также пролетают снаряды, кассетные боеприпасы, система залпового огня… Перекрестился и поехал...



— Некогда ему думать о семье, о детях в этот момент. Надо ребятам помогать, надо прорываться, возвращать мирное время, — говорит Елена, которая не отходит от своего мужа.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Алексей пару раз проговорился, чем занимается на фронте, но попросил не обнародовать эту информацию. Он занимается там скорее интеллектуальным трудом, работает с военным оборудованием. «За ленточкой» он также обучает своему делу других военнослужащих, но Алексей — незаменимый боец, хотя сам об этом стесняется сказать.



— Что на фронте страшнее всего?



— Самый страшный момент — это когда приезжаешь в блиндаж и начинается прилет. Аж сотрясается земля, всё осыпается. Кассеты начинают прилетать... В эти моменты ты молишься, чтобы снаряд в вас не попал. Артиллерия наша точно так же стреляет, точно так же всё содрогается. Спать трудно. Никаких затычек, никаких наушников, потому что наушники нельзя — вдруг тревога? Или вызов. Расслабиться никак. И мысли под обстрелом простые. Лишь бы выжить, — делится собеседник.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Однажды Алексею очень сильно повезло. Это было в его день рождения в марте. Они выпили компот со своими боевыми товарищами — алкоголь на фронте неприемлем, говорит Алексей, — съели пирожные. Потом отца десятерых детей увезли на другую точку, а позицию, где он был несколько минут назад и где отмечал свой праздник, обстреляли.



— И двоих тяжело ранило… Я мог попасть в этот замес. Чуть-чуть бы задержались — накрыло бы машину: меня с сопровождающим...



Конечно, семье очень тяжело слушать такие рассказы. Без отца им трудно. Елена поначалу справлялась с десятерыми детьми, но, как признаётся она сама, контролировать ситуацию стало сложно. Ребятня распустилась, признаётся мать. Не хотят мыть посуду, учить уроки. Отцу предстоит вернуть прежний порядок в доме. А потом снова уехать на фронт.



Сейчас, находясь дома, Алексей всё равно не может отойти от пережитого шока.



— Постоянно на небо смотрю, на птиц. У них же есть беспилотники-«крылья». Они спокойно так летают, как будто птицы по кругу. Они постоянно территорию мониторят. Наводят дроны-камикадзе, которые прилетают прямо в указанную точку. Это очень быстро всё происходит.



Полтора года назад отец семейства Алексей заключил контракт с Минобороны, с тех пор он служит на СВО, чтобы прокормить свою большую семью. Елена заботится о детях, не жалуется на трудности и долгими месяцами ждет мужа в отпуск.

