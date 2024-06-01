Последний живой колдун: маг Александр Саков — о закулисье «Битвы экстрасенсов»

На этой фотографии Александр выглядит как герой фильма Дэвида Линча, но на самом деле он совсем не такой Источник: Александр Саков / Vk.com











Не за горами тот день, когда мы узнаем имя победителя «Новой Битвы экстрасенсов» (16+). А пока продолжим нашу серию рассказов о тех, кто максимально близко подобрался к финалу. Сегодня поговорим об Александре Сакове, который называет себя деревенским колдуном. В проект он попал «по удаленке», но это не помешало ему стать одним из фаворитов шоу.



Последний живой колдун

Александру Сакову 30 лет. С самого рождения он прожил с бабушкой и дедушкой, а с 18-летнего возраста стал старостой родной деревни Реброво. Как это произошло, он и сам не понял. Ведь обычно на эту должность назначают людей опытных, а он на тот момент был совсем зеленым студентом художественного училища.

— Было принято решение провести сход жителей, я отправился туда совершенно без каких-либо ожиданий. Сам до сих пор не понимаю как, но спустя нескольких часов споров выбрали меня, — рассказал Александр нашим коллегам из издания «СтарХит». — Сначала думал, что все пошутили, ведь это большая ответственность, это должен быть человек с определенным опытом. И такого за нашу 400-летнюю историю деревни еще не было. Но потом быстро понял, что это не шутка.



И хотя Реброво — совсем маленькая деревенька с населением меньше 60 человек, молодой человек быстро ощутил на себе, что управлять ей — не самое простое занятие. На плечи Александра легло решение массы насущных проблем: благоустройство, водоснабжение, уличное освещение и так далее. А еще похороны.

— В нашей деревне есть многовековой обычай, когда только староста может собрать и проводить покойного в последний путь, с определенными выверенными ритуалами, — рассказывает Саков.

Глядя на Александра Сакова, сразу и не скажешь, что он деревенский староста, да еще и колдун Источник: Александр Саков / Vk.com











В какой-то момент Александр понял, что души покойных, которых он проводил в последний путь, возвращаются к нему. Большим сюрпризом это для него это не стало. Саков признаётся, что еще задолго до совершеннолетия он чувствовал четкое ощущение присутствия рядом с ним «чего-то необычного».



— В деревнях раньше было очень много людей, которые занимались магией, и так получилось, что у меня среди предков было несколько практикующих людей, к помощи которых я обращаюсь при необходимости. Они дают мне сил, предостерегают от неправильных действий, защищают меня в той или иной ситуации, — рассказывает Саков о своем потустороннем опыте.

Сейчас Александр называет себя последним из колдунов деревни Реброво, оставшимся в живых. Возможно, и местные жители предчувствовали его предназначение, когда выбирали его в старосты.

Саков и его атрибуты

Соперники Александра отличаются магическими атрибутами и внешне пытаются выглядеть так, чтобы подчеркнуть свое амплуа. Саков же, кажется, напротив, старается не отсвечивать. Ну разве что придет на испытание с сердцем свиньи. Но чаще в руках Александра можно увидеть куклу.



— Кукла скрутка-закрутка — неотъемлемый атрибут в нашей, деревенской, магии. Еще ее могут называть «мотанкой» (от глагола «мотать»), что как раз отсылает к процессу изготовления куклы, — рассказывает Александр. — Она является проводником: через нее колдун может увидеть, услышать и почувствовать многое. Поэтому перед началом работы мы максимально ее «очеловечиваем», рисуя лицо, глаза, нос, рот, и проводим специальный ритуал — вселяем душу умершего (потом, конечно, отпускаем). А вообще, такие куклы на Руси существовали испокон веков. Они были символом плодородия, оберегом для семьи и их часто использовали в свадебных обрядах. Только лиц им не рисовали, дабы не наделять душой.

Источник: Александр Саков / Vk.com











Еще один магический атрибут Сакова — монеты с глаз покойного. Некоторых зрителей это возмутило, потому что они помнят, что монеты нужны почившим, чтобы оплатить проезд на тот свет. Александр спешит успокоить неравнодушных.



— В прошлые века существовало суеверие, что если человек умрет с открытыми глазами (туда же — приоткрытые глаза или маленькие щелочки), то в самое ближайшее время он заберет с собой кого-то из родственников или близких людей. Поэтому в деревнях хоронить покойного с приподнятыми веками было очень плохой приметой. Так и появилась традиция класть на веки умершего монеты в качестве «грузика», не позволяющего глазам открыться, — объясняет деревенский маг. — В своей работе я использую эти монетки, призывая покойного и впоследствии оплачивая его помощь.

«Я пришел за победой»

Несмотря на скромный облик, намерения на «Битве» у Александра самые серьезные.



— Да, я пришел за победой! Очень хочется доказать всем, что в нашей российской глубинке остались очень сильные практикующие экстрасенсы, — рассказывает маг. — Основными конкурентами для себя вижу Максима и Артема.

Что касается Максима Левина, то Александра, как и многих других участников (да и зрителей, чего уж там — они вообще требовали отменить участника, который однажды уже одерживал победу в «Битве»), поначалу несколько смутило его присутствие.

— Зачем Максиму — состоявшемуся экстрасенсу, обладателю руки — надо проходить этот путь, — удивляется Саков. — Несмотря на это, сейчас с Максимом у нас нормальные отношения.

Еще один участник, к которому у Александра появилось неоднозначное отношение, оказалась Николь Кузнецова.

— С первых дней мне показалась не очень хорошим персонажем, — говорит деревенский маг. — Но могу сказать сейчас откровенно и говорил уже об этом — Николь открылась для меня как очень порядочный, открытый человек, без капли лицемерия, озвучивающая правду в лицо, готовая прийти всегда на помощь в трудную минуту.

В конце концов с Николь Кузнецовой и другими участниками (в частности, с Тамарой Халы и Самантой с Патрицией) у деревенского мага сложились дружеские отношения. А с ученицей чернокнижника Влада Череватого Ириной Певчей у Сакова и вовсе с первых серий забурлил роман. Сейчас пара готовится к свадьбе.

Кажется, главную победу на проекте Александр уже одержал Источник: Александр Саков / Vk.com











— Многие говорят что очень быстро всё у нас закрутилось, но знаете, когда чувства искренние и ты это чувствуешь, то зачем ждать годами, испытывать терпение друг друга. Если вы уверены друг в друге, то не нужно ничего откладывать, — заявляет Александр.



Как зарабатывает Саков

До выхода в эфир «Битвы экстрасенсов» у Александра Сакова даже страницы в соцсетях не было — он завел ее в начале марта. На первых порах рассказывал о себе и своей истории, потом начал публиковать расписание приемов. Их стоимость в публичном пространстве не раскрывает, но предупреждает: в интернете много мошенников, которые, прикрываясь его именем, предлагают консультации. И говорит, что у него есть только одна помощница — по имени Виктория.



— Я не провожу удаленные консультации по фотографии. У меня два вида приемов: очный, когда вы приходите ко мне на личную встречу, и онлайн, когда в назначенное время я звоню вам в вотсап по видеосвязи. Не беру предоплату. Прием оплачивается только после того, как вы убедитесь, что я живой и настоящий, — предупреждает Саков. — Никаких голосовых сообщений ни я, ни моя помощница не отправляем до приема. Максимум, что может сделать Виктория, — позвонить для уточнения нюансов консультации или срочного переноса. В этом случае она тоже не просит предоплату! А те голосовые, которые вы можете получить якобы от меня или Вики, — дело рук мошенников и использование искусственного интеллекта.

Кроме проведения консультаций Александр делает обереги. Например, заговоренный платочек стоит 4300 рублей.

Помимо эзотерики у Сакова много увлечений, которые переросли в важные для него проекты.

— По первому образованию я художник лаковой миниатюрной живописи и иконописи, и поверьте, человек, однажды взявший в руки кисточку, с ней уже не расстанется, — признаётся маг. — Конечно, времени свободного мало, но при первой возможности я сажусь писать шкатулочки. Еще очень важным для меня делом является возрождение наших народных промыслов. Так, вместе с моим другом мы возродили в соседнем селе строчевышивальный промысел, который прекратил свое существование в конце прошлого века. Сейчас есть планы пойти по этому же пути с другими промыслами, ведь наша народная культура — важная составляющая нашего культурного кода, как и магия, основанная на многовековой, генетической памяти нашего народа. Мы должны это сохранять для наших потомков.