Последний живой колдун: маг Александр Саков — о закулисье «Битвы экстрасенсов»

Не за горами тот день, когда мы узнаем имя победителя «Новой Битвы экстрасенсов» (16+). А пока продолжим нашу серию рассказов о тех, кто максимально близко подобрался к финалу. Сегодня поговорим об Александре Сакове, который называет себя деревенским колдуном. В проект он попал «по удаленке», но это не помешало ему стать одним из фаворитов шоу.
Последний живой колдун
Александру Сакову 30 лет. С самого рождения он прожил с бабушкой и дедушкой, а с 18-летнего возраста стал старостой родной деревни Реброво. Как это произошло, он и сам не понял. Ведь обычно на эту должность назначают людей опытных, а он на тот момент был совсем зеленым студентом художественного училища.
— Было принято решение провести сход жителей, я отправился туда совершенно без каких-либо ожиданий. Сам до сих пор не понимаю как, но спустя нескольких часов споров выбрали меня, — рассказал Александр нашим коллегам из издания «СтарХит». — Сначала думал, что все пошутили, ведь это большая ответственность, это должен быть человек с определенным опытом. И такого за нашу 400-летнюю историю деревни еще не было. Но потом быстро понял, что это не шутка.
И хотя Реброво — совсем маленькая деревенька с населением меньше 60 человек, молодой человек быстро ощутил на себе, что управлять ей — не самое простое занятие. На плечи Александра легло решение массы насущных проблем: благоустройство, водоснабжение, уличное освещение и так далее. А еще похороны.
— В нашей деревне есть многовековой обычай, когда только староста может собрать и проводить покойного в последний путь, с определенными выверенными ритуалами, — рассказывает Саков.
В какой-то момент Александр понял, что души покойных, которых он проводил в последний путь, возвращаются к нему. Большим сюрпризом это для него это не стало. Саков признаётся, что еще задолго до совершеннолетия он чувствовал четкое ощущение присутствия рядом с ним «чего-то необычного».
— В деревнях раньше было очень много людей, которые занимались магией, и так получилось, что у меня среди предков было несколько практикующих людей, к помощи которых я обращаюсь при необходимости. Они дают мне сил, предостерегают от неправильных действий, защищают меня в той или иной ситуации, — рассказывает Саков о своем потустороннем опыте.
Сейчас Александр называет себя последним из колдунов деревни Реброво, оставшимся в живых. Возможно, и местные жители предчувствовали его предназначение, когда выбирали его в старосты.
Саков и его атрибуты
Соперники Александра отличаются магическими атрибутами и внешне пытаются выглядеть так, чтобы подчеркнуть свое амплуа. Саков же, кажется, напротив, старается не отсвечивать. Ну разве что придет на испытание с сердцем свиньи. Но чаще в руках Александра можно увидеть куклу.
— Кукла скрутка-закрутка — неотъемлемый атрибут в нашей, деревенской, магии. Еще ее могут называть «мотанкой» (от глагола «мотать»), что как раз отсылает к процессу изготовления куклы, — рассказывает Александр. — Она является проводником: через нее колдун может увидеть, услышать и почувствовать многое. Поэтому перед началом работы мы максимально ее «очеловечиваем», рисуя лицо, глаза, нос, рот, и проводим специальный ритуал — вселяем душу умершего (потом, конечно, отпускаем). А вообще, такие куклы на Руси существовали испокон веков. Они были символом плодородия, оберегом для семьи и их часто использовали в свадебных обрядах. Только лиц им не рисовали, дабы не наделять душой.
Еще один магический атрибут Сакова — монеты с глаз покойного. Некоторых зрителей это возмутило, потому что они помнят, что монеты нужны почившим, чтобы оплатить проезд на тот свет. Александр спешит успокоить неравнодушных.
— В прошлые века существовало суеверие, что если человек умрет с открытыми глазами (туда же — приоткрытые глаза или маленькие щелочки), то в самое ближайшее время он заберет с собой кого-то из родственников или близких людей. Поэтому в деревнях хоронить покойного с приподнятыми веками было очень плохой приметой. Так и появилась традиция класть на веки умершего монеты в качестве «грузика», не позволяющего глазам открыться, — объясняет деревенский маг. — В своей работе я использую эти монетки, призывая покойного и впоследствии оплачивая его помощь.
«Я пришел за победой»
Несмотря на скромный облик, намерения на «Битве» у Александра самые серьезные.
— Да, я пришел за победой! Очень хочется доказать всем, что в нашей российской глубинке остались очень сильные практикующие экстрасенсы, — рассказывает маг. — Основными конкурентами для себя вижу Максима и Артема.
Что касается Максима Левина, то Александра, как и многих других участников (да и зрителей, чего уж там — они вообще требовали отменить участника, который однажды уже одерживал победу в «Битве»), поначалу несколько смутило его присутствие.
— Зачем Максиму — состоявшемуся экстрасенсу, обладателю руки — надо проходить этот путь, — удивляется Саков. — Несмотря на это, сейчас с Максимом у нас нормальные отношения.
Еще один участник, к которому у Александра появилось неоднозначное отношение, оказалась Николь Кузнецова.
— С первых дней мне показалась не очень хорошим персонажем, — говорит деревенский маг. — Но могу сказать сейчас откровенно и говорил уже об этом — Николь открылась для меня как очень порядочный, открытый человек, без капли лицемерия, озвучивающая правду в лицо, готовая прийти всегда на помощь в трудную минуту.
В конце концов с Николь Кузнецовой и другими участниками (в частности, с Тамарой Халы и Самантой с Патрицией) у деревенского мага сложились дружеские отношения. А с ученицей чернокнижника Влада Череватого Ириной Певчей у Сакова и вовсе с первых серий забурлил роман. Сейчас пара готовится к свадьбе.
— Многие говорят что очень быстро всё у нас закрутилось, но знаете, когда чувства искренние и ты это чувствуешь, то зачем ждать годами, испытывать терпение друг друга. Если вы уверены друг в друге, то не нужно ничего откладывать, — заявляет Александр.
Как зарабатывает Саков
До выхода в эфир «Битвы экстрасенсов» у Александра Сакова даже страницы в соцсетях не было — он завел ее в начале марта. На первых порах рассказывал о себе и своей истории, потом начал публиковать расписание приемов. Их стоимость в публичном пространстве не раскрывает, но предупреждает: в интернете много мошенников, которые, прикрываясь его именем, предлагают консультации. И говорит, что у него есть только одна помощница — по имени Виктория.
— Я не провожу удаленные консультации по фотографии. У меня два вида приемов: очный, когда вы приходите ко мне на личную встречу, и онлайн, когда в назначенное время я звоню вам в вотсап по видеосвязи. Не беру предоплату. Прием оплачивается только после того, как вы убедитесь, что я живой и настоящий, — предупреждает Саков. — Никаких голосовых сообщений ни я, ни моя помощница не отправляем до приема. Максимум, что может сделать Виктория, — позвонить для уточнения нюансов консультации или срочного переноса. В этом случае она тоже не просит предоплату! А те голосовые, которые вы можете получить якобы от меня или Вики, — дело рук мошенников и использование искусственного интеллекта.
Кроме проведения консультаций Александр делает обереги. Например, заговоренный платочек стоит 4300 рублей.
Помимо эзотерики у Сакова много увлечений, которые переросли в важные для него проекты.
— По первому образованию я художник лаковой миниатюрной живописи и иконописи, и поверьте, человек, однажды взявший в руки кисточку, с ней уже не расстанется, — признаётся маг. — Конечно, времени свободного мало, но при первой возможности я сажусь писать шкатулочки. Еще очень важным для меня делом является возрождение наших народных промыслов. Так, вместе с моим другом мы возродили в соседнем селе строчевышивальный промысел, который прекратил свое существование в конце прошлого века. Сейчас есть планы пойти по этому же пути с другими промыслами, ведь наша народная культура — важная составляющая нашего культурного кода, как и магия, основанная на многовековой, генетической памяти нашего народа. Мы должны это сохранять для наших потомков.
Переезжать в Москву или в любой другой большой город Александр не собирается. В столице у него есть друзья, которых он время от времени навещает, здесь же он проводит консультации. Но пока родную деревню оставить не на кого. Вы же помните, что по правилам обязанности старосты снимаются с него только после его смерти. Вот и Александр помнит. И говорит, что будет жить и в городе, и в деревне.