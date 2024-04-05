«Не голосуйте, он скотина»: почему фанаты «Битвы экстрасенсов» ополчились на колдуна Максима Левина

Новость о возвращении в «Битву экстрасенсов» (16+) Максима Левина вызвала гнев фанатов Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











«Битва экстрасенсов» (16+) идет на российском телевидении почти двадцать лет, и за это время зрители познакомились с десятками людей, обладающих сверхспособностями. Кто-то из них становился секс-символом проекта, кто-то запомнился скандальными выходками, но колдун Максим Левин — первый участник, которого поклонники «Битвы» потребовали отменить, как только он переступил порог готического зала особняка Стахеева. Даже создали петицию против участия «Левина — уголовника-афериста» в новом сезоне. Оказалось, у него действительно богатый послужной список.



Источник: Городские порталы

Криминальная история мага

Окончив университет, Максим Левин решил построить карьеру на госслужбе и пошел работать в областную администрацию, но вскоре это ему наскучило и он ступил на скользкую дорожку: переклеивал фотографии в паспортах и брал по поддельным документам кредиты. Когда его взяли с поличным, он не растерялся.

— Ничего не оставалось, кроме как дать ментам три миллиона и получить вместо реального срока два года условно, — признавался Максим в интервью «Комсомольской правде».

Чтобы скрыть судимость, Максим Левин сменил фамилию и стал Николаевым.



Максим Левин помогал бизнесменам уходить от налогов и давал взятки правоохранительным органам Источник: maximlevin999 / Vk.com











Однако новая фамилия не уберегла его от криминала. На этот раз Максим открыл для себя обнальный бизнес — помогал разным компаниям уходить от налогов. В 2017 году, во время очередной незаконной сделки, где Левин-Николаев был посредником, его кинули, и мужчина остался должен заказчикам. Чтобы погасить часть долга, Максим обманул китайских бизнесменов, которые открывали в Петербурге туристические бутики. Получив от них в общей сложности 10 миллионов рублей, он исчез, а обведенные вокруг пальца предприниматели тут же написали заявление по делу о мошенничестве.



— Я долго не шел на допросы, в феврале 2018 года мне с криками дозвонился следователь, заявил, что объявляет меня в розыск, — рассказывал Левин. — Мне было ясно: проплатить закрытие уголовного дела я не могу, а если явлюсь, меня арестуют. И я пошел в управление собственной безопасности УВД Санкт-Петербурга, которое встало на мою сторону и даже арестовало оперативника 51-го отделения за получение от китайцев взятки по моему делу.

«Битва экстрасенсов» и тюрьма

Однако вечно откупаться не пришлось: в конце 2019 года Максима все-таки объявили в федеральный розыск. С таким бэкграундом он пришел на «Битву экстрасенсов» в 2021 году. Левин умудрялся участвовать в шоу, скрываясь при этом от правоохранителей. Пройдя все испытания, Максим выиграл «Битву», получив главный приз — синюю руку. А через месяц его арестовали и осудили на три года за мошенничество. В тюрьме, по словам Максима, он помогал сокамерникам скостить срок с помощью магии.

— Многие сокамерники получили меньше, чем могли бы получить. Колдовал, а что оставалось делать? Огонь есть, спички есть, — рассказывал Левин после освобождения из тюрьмы.

Для обрядов в тюрьме не было подходящих инструментов, поэтому Левину пришлось создавать их из подручных средств. Из костяшек домино Максим сделал себе ритуальный оракул — особые карты для магов. А обычную колоду изготовил из нескольких спичечных коробков.

— В какой-то момент под определенные задачи мне понадобилось веретено. Я его изготовил, правда, из картона. Его изъяли на ближайшем обыске, но свое оно отработало, — вспоминал маг в недавнем интервью.

Находясь в федеральном розыске, Максим Левин выиграл в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов» Источник: maximlevin999 / Vk.com













Отсидев половину срока, Левин вышел на свободу в июле 2023 года. Маг стал возвращать былую популярность: сейчас он активно развивает свои соцсети, регулярно проводит стримы. Поклонники постоянно пишут колдуну, но не всегда получают желаемый ответ.

— Один персонаж пытался мне рассказать, какой он бизнесмен, что у него до фига баб, что их всех содержит... И говорит: «Скажи мне, кого выбрать?» Я сижу, думаю: «Ну ты дурак?» Больше не писал, — делился необычным случаем Максим.

Возвращение в шоу

Когда Максим Левин появился в «Новой битве экстрасенсов» в конце марта, многие зрители возмутились его участием в проекте.



— Повторю, что можно эту «Битву» назвать «Новая битва Максима Левина», — пишет один из комментаторов. — Организаторы докатились до того, что тащат и восхваляют зэка. Уже понятно, что петь ему дифирамбы, задвигая в тень остальных участников, будут до конца сезона.

Другие гневно выражаются в адрес самого колдуна.

— Максим — очень неприятный мужлан, который не пойми зачем приперся (одной руки мало) и начал всем дерзить, — делится впечатлением один из зрителей. — Сидел бы в своей тюрьме дальше, там ему самое место.

— Не голосуйте за него, он скотина, — лаконично, но не объясняя причин своего мнения, пишет еще одна поклонница шоу.

Неравнодушные зрители создали петицию, призывающую исключить мага из соревнования. На данный момент она набрала почти две тысячи подписей.

Зрители настолько возмутились присутствием Левина в новом сезоне шоу, что просят исключить его из участников Источник: Change.org











Коллеги Левина по магическому цеху тоже не обрадовались его возвращению в передачу. Экстрасенсы сочли, что признанному победителю «Битвы» нечестно соревноваться с новичками. К тому же у него как у медийного человека уже есть преимущество перед другими участниками.



Вместе с хейтерами у колдуна появилась и внушительная фан-база, которая поддерживает своего кумира. В комментариях поклонники нахваливают его «невероятную внутреннюю силу», «обоснованный, рациональный взгляд на жизнь».



Впрочем, вопросы о том, зачем Левин вновь отправился на «Битву», появляются и у поклонников. Колдун парирует, что для него это азарт и риск, несмотря на то что все его оппоненты — новички.

