Глава минздрава Камчатки попал лобовое ДТП на трассе — кадры с места смертельной аварии

В ДТП столкнулись микроавтобус и автомобиль УАЗ «Патриот» Источник: ДПС Контроль — Камчатка / Минздрав Камчатского края











Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП. В результате один человек погиб, пятеро ранены. Сам министр также находится в больнице.



Как сообщает в телеграм-канале краевая Госавтоинспекция, 1 июня около 14:00 на 75 км автодороги «Начикинский совхоз — Усть Большерецк- п. Октябрьский» произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля УАЗ «Патриот». В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили телесные повреждения. Причиной стал выезд одного из автомобилей на встречку.



В телеграм-канале правительства Камчатского края уточнили, что глава минздрава и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства Денис Федотов находились в рабочей командировке в Усть-Большерецком муниципальном районе.

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— По предварительным данным, глава минздрава находится в тяжёлом состоянии. Александр Гашков получил перелом рёбер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также Денис Федотов получили незначительные травмы, — говорится в сообщении. — Всех пострадавших в результате лобового столкновения госпитализировали в Камчатскую краевую больницу.

В аварии один человек погиб, пятеро ранены Источник: ДПС Контроль — Камчатка / t.me









