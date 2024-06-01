НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 755мм 30%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Женщина погибла, трое пострадали в жестком ДТП

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Миллион за ремонт «китайца»
Лето с пользой
Звезда фильма «Груз 200»
Необычные дома Новосибирска
Заложники реновации
Как не пропустить отпуск
Обмудсмен в Max Mara
НГС в Telegram
Происшествия Глава минздрава Камчатки попал лобовое ДТП на трассе — кадры с места смертельной аварии

Глава минздрава Камчатки попал лобовое ДТП на трассе — кадры с места смертельной аварии

В результате один человек погиб, пятеро находятся в больнице

249
4 комментария
В ДТП столкнулись микроавтобус и автомобиль УАЗ «Патриот»

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП. В результате один человек погиб, пятеро ранены. Сам министр также находится в больнице.

Как сообщает в телеграм-канале краевая Госавтоинспекция, 1 июня около 14:00 на 75 км автодороги «Начикинский совхоз — Усть Большерецк- п. Октябрьский» произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля УАЗ «Патриот». В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили телесные повреждения. Причиной стал выезд одного из автомобилей на встречку.

В телеграм-канале правительства Камчатского края уточнили, что глава минздрава и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства Денис Федотов находились в рабочей командировке в Усть-Большерецком муниципальном районе.

Машины искорежило и раскидало по трассе

— По предварительным данным, глава минздрава находится в тяжёлом состоянии. Александр Гашков получил перелом рёбер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также Денис Федотов получили незначительные травмы, — говорится в сообщении. — Всех пострадавших в результате лобового столкновения госпитализировали в Камчатскую краевую больницу.

В аварии один человек погиб, пятеро ранены

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В какой из машин ехали министр с коллегой, не уточняется.

ПО ТЕМЕ
Камчатка ДТП Министр Камчатский край
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Maks,  40

Игорь,  32

Анна4513_@,  47

Сергей,  55

Таня,  42

Наталья,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление